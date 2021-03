Eden Hazard zal de beste speler van het EK zijn. Het was een grapje van Roberto Martínez, maar het tekende de sfeer op de persconferentie bij de bekendmaking van de selectie die woensdag aan de kwalificaties voor het WK begint. Eentje van positivisme en hoop.

Met 33 zullen ze maandag zijn, de Rode Duivels die aan de WK-voorbereiding beginnen. Eindpunt van die campagne: het WK in (het omstreden) Qatar, in november 2022. De eerste afspraken staan volgende week al op het programma: woensdag 24 maart speelt België in Leuven tegen Wales, zaterdag 27 maart in Praag tegen Tsjechië en op dinsdag 30 maart thuis tegen Wit-Rusland, opnieuw in Leuven en altijd achter gesloten deuren.Van de 33 die maandagavond om iets over zeven een eerste keer trainen, keren een paar jongens terug uit blessure. Zij worden door de medische staf bekeken. Onder hen ook Romelu Lukaku, zij het onder voorbehoud: dat zijn laatste COVID-test negatief is en hij mag reizen van de Italiaanse overheid. Dries Mertens mocht dat vorig jaar in oktober niet. Het zijn alleen de overheden die restricties kunnen opleggen, niet de diverse clubs, voor wie de Rode Duivels spelen. Martínez hoedt er zich voor om clubs tegen de haren in te strijken, maar wil ook niet al te meegaand zijn in hun verlangens. Inter zal in dit debat niet de laatste stem hebben, hoe graag het dat ook zou willen.Bij de 33 zitten ook vier voetballers die in de Bundesliga spelen: Meunier, Mangala, Boyata en Casteels. Zij weten nu al dat ze niet naar Praag gaan. De Duitse overheid verplicht immers iedereen die Tsjechië bezoekt bij terugkeer in quarantaine te gaan. Dat wil Martínez zijn spelers en hun clubs niet aandoen. In België is de toestand ook zorgelijk, maar een verplichte quarantaine bij terugkeer uit ons land is er niet.Verplicht in quarantaine moet straks ook Tomas Vermaelen, als hij naar Kobe in Japan terugkeert. Maar dat is doorgenomen met zijn ploeg. Vermaelen miste de twee vorige camps en Martínez wilde zijn verdediger er dit keer graag bij hebben. Vermaelen blijft alleen voor de eerste twee wedstrijden en gaat dan terug naar Japan, voor zijn quarantaine.Zo is het puzzelen en rekening houden met wat overheden opleggen. Niks nieuws, het was ook al zo in oktober en november. Stilaan begint het het nieuwe normaal te worden. Besmettingen kunnen ook nog roet in het eten gooien, vandaar het grote aantal geselecteerden. Nieuw daarbij: Mangala en Lokonga, twee U21-voetballers die nu verdere stappen zetten. Rits en Heynen weten waar ze aan toe zijn: dit is het laatste camp voor het EK. Zij kunnen dus hun zomervakantie programmeren; uit deze 33 komen ook de EK-gangers. Wie er nu niet is, moet geen hoop meer koesteren. Dat kan ook Matz Sels niet meer. Drie doelmannen gaan naar het EK en Martínez selecteerde er nu vier (Courtois, Mignolet, Casteels en Kaminski). Tenzij het noodlot zwaar toeslaat, is Sels geen optie voor deze zomer.Een groot deel van de persconferentie ging over Eden Hazard. In tegenstelling tot wat wij allemaal vrezen - dat het EK voor Hazard moeilijk wordt - toonde Martínez zich alweer een grote positivo. Na een lange interventie in het Spaans, om wat misverstanden uit de wereld te helpen, grapte de bondscoach, gevraagd om vertaling: 'Ik heb net gezegd dat Eden de beste speler van het EK zal worden.'Een grap. Hij verduidelijkte alleen dat analyse van het probleem - het plaatje in de enkel aangebracht na de breuk zorgt voor onstabiliteit en voortdurend nieuwe spierletsels - aantoonde dat dat niet moet worden verwijderd. Dat zou alleen met een operatie en een lange revalidatie kunnen. Hazard gaat onder begeleiding van Lieven Maesschalck een conservatieve behandeling volgen. Werken aan een betere stabiliteit, om te proberen spierblessures te vermijden. En dan kan het snel gaan. Martínez zei overtuigd dat we de beste Hazard nog zullen zien 'ver voor het EK eraan komt.' Positief aanmoedigingswerk, om zijn aanvoerder een hart onder de riem te steken, of een realistische inschatting op basis van wat Maesschalck en andere wetenschappers hem vertelden?We zullen het over een week of drie zien. Real Madrid heeft nog elf competitiewedstrijden en minstens twee Europese duels om hem minuten te laten maken.