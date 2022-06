Met Darwin Núñez heeft Liverpool zijn grote transfer van de zomer al binnen, maar wie is de 22-jarige Uruguayaan die twee seizoenen geleden nog in de Spaanse tweede klasse speelde?

Erling Haaland voor bijna 70 miljoen euro naar Manchester City, Aurélien Tchouaméni voor eenzelfde bedrag naar Real Madrid en dan moet de transferperiode eigenlijk nog beginnen. Natuurlijk kan Liverpool dan niet achterblijven en ging het ook al erg snel de markt op, met de komst van de 22-jarige Uruguayaan Darwin Núñez als eerste grote resultaat. De spits verlaat Benfica voor een bedrag van 75 miljoen euro, dat met bonussen kan oplopen tot 100 miljoen euro, een clubrecord bij Liverpool.

Met het etiket van duurste aankoop van de club heeft Núñez wel al wat ervaring. Hetzelfde overkwam hem ook al bij het Spaanse Almería, dat hem voor 13 miljoen overkocht van zijn jeugdclub Peñarol. En ook bij Benfica was hij de recordhouder toen de Adelaars hem al na één seizoen weghaalden uit de Spaanse tweede klasse voor 24 miljoen euro. Nog maar vier jaar geleden maakte de jonge Núñez zijn professioneel debuut in eigen land. Bij Peñarol stond hij bekend als een groot talent, maar zeker niet het allergrootste. Vooral niet nadat hij eerder nog een jaar aan de kant stond met gescheurde kruisbanden. Die gingen hem aanvankelijk maar een halve maand van het voetballen houden, maar dat werd dus bijna een volledig seizoen. Even dacht de spits zelfs aan stoppen om vervolgens te gaan werken in zijn geboortedorp Artigas maar zijn coach en ploeggenoten konden hem toch overtuigen en motiveren om door te doen.Lang speelde Núñez echter niet voor de Uruguayaanse eersteklasser, want al na 22 wedstrijden stonden de Europese clubs aan de deur. Al waren dat zeker niet de grootste, want uiteindelijk ging Almería dus met hem aan de haal. En ook in het zuiden van Spanje bleef hij niet lang. Na slechts één seizoen met 16 doelpunten in 32 wedstrijden, bij een ploeg die er niet in slaagde om te promoveren, kwam Benfica met een niet te weigeren bod op de proppen. Zo ging Núñez dus op iets meer dan een jaar tijd van een Uruguayaanse middenmoter naar het Estadio da Luz. Al in zijn eerste seizoen maakte de nieuwe recordtransfer indruk op coach Jorge Jesus. 'Hij is nu de duurste inkomende transfer ooit van de club, ik twijfel er niet aan dat hij over een paar jaar ook de duurste uitgaande zal worden.' Bijna profetische woorden - daarvoor moest hij de 126 miljoen euro van João Félix overklassen - al was er van een recordbedrag nog niet meteen sprake in zijn eerste jaar in de Portugese hoofdstad. Met 13 goals en 12 assists in 43 wedstrijden was het vooral nog een aanpassingsjaar voor de toen 21-jarige Uruguayaan.Het is dan ook vooral dit seizoen dat Nuñez vele monden deed openvallen. In de Portugese competitie trof hij namelijk 26 keer in 28 wedstrijden raak, met een gemiddelde van één doelpunt per 76 minuten. Daarmee deed hij beter dan... iedereen in de vijf grote competities. Indrukwekkende cijfers, want Benfica eindigde pas op een derde plek in de Primeira Liga, op zeventien punten van kampioen Porto. De Portugese eerste klasse werd dus op één seizoen tijd te klein voor de 'nieuwe Edinson Cavani', zeker toen hij bekendmaakte dat hij van makelaar wisselde en in zee ging met Jorge Mendes, een van de grootste ter wereld. Dan je weet je genoeg, er komt een toptransfer aan.Liverpool zette alles in het werk om Núñez naar Noord-Engeland te halen. Voor coach Jürgen Klopp is hij misschien wel het laatste puzzelstukje om City van de troon te stoten en voor een nieuwe Champions Leaguewinst te gaan, nadat het in de vorige finale geen enkele keer tot scoren kwam. De Uruguayaan is polyvalent en heeft een uniek profiel. Zo is hij met zijn 1,87 m best groot, stevig gebouwd en kopbalsterk, maar is hij vooral aartsgevaarlijk in de omschakeling met zijn explosiviteit in de eerste meters en zijn slimme loopacties. Hij is op ieder moment in de wedstrijd een gesel voor de verdediging. Ondanks zijn karrenvracht aan doelpunten, is Nuñez niet helemaal te omschrijven als een targetspits. Liefst zakt hij wat af naar de flanken en speelt hij naast een echte spits, genre Romelu Lukaku. Zo speelde hij dit seizoen bij Benfica ook meer op de flank of net achter de spitsen met Roman Jaremtsjoek en Haris Seferovic. Dat past perfect in het plaatje van Liverpool waar de spitsen continu door elkaar lopen, en waar nu dus ook een speler bij komt met extra troeven door zijn lengte. Klopp krijgt er met Nuñez ook een makkelijk te coachen speler bij. De Uruguayaan is namelijk erg down-to-earth, zo bewijst een anekdote die ex-assistent-trainer Badia vertelde over zijn periode in Spanje aan The Athletic. 'We gingen samen eens een telefoon kopen. Ik dacht dat we naar de dure exemplaren gingen, maar daar had Darwin niet zo'n zin in. Uiteindelijk werd het een doodgewone telefoon, waarop ik hem vroeg waarom hij zo goedkoop ging. "Met deze telefoon kan ik bellen, meer heb ik niet nodig", was zijn antwoord.' Bovendien is Núñez ook erg professioneel bezig met zijn carrière. Toen hij in 2019 landde bij Almería had hij al zijn eigen voedingsspecialist en fysiektrainer mee. Alles om ervoor te zorgen dat hij zou slagen in zijn Europees avontuur. En dat lijkt met zijn toptransfer naar Liverpool aardig te lukken.