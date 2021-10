De uithaal van Thibaut Courtois naar de overvolle kalender van de FIFA en UEFA lokte heel wat reacties uit. In Nederland is ex-voetballer Rafael van der Vaart het alleszins niet eens met de keeper van de Rode Duivels. 'Een druk schema hebben we allemaal meegemaakt.'

In de studio van NOS tijdens de voorbeschouwing op Gilbraltar - Nederland werd de ex-international naar zijn mening gevraagd over de overvolle agenda van voetballers. Daar had Thibaut Courtois dit weekend nog felle kritiek op, maar Van der Vaart volgde hem daar niet in. 'Ik vind het onzin. Lever lekker de helft in en dan heb je zes maanden vakantie. Ga gewoon voetballen. Je krijgt heel veel betaald door een club, en natuurlijk is het een druk schema. Dat hebben we allemaal meegemaakt.'

Ook zijn collega-analist Pierre van Hooijdonk kon zich niet vinden in de kritiek van Courtois, maar was het er wel over eens dat het huidige schema van topvoetballers veel voller is dan die van hun periode. Maar ook dat counterde Van der Vaart. 'Wedstrijden zijn het leukste wat er is, het is gezeur. Zeker van een keeper', reageerde de ex-speler van onder meer Ajax en Real Madrid. 'Die staat daar een beetje. Je wilde toch niet zeggen dat Bijlow vandaag moe wordt? Courtois wil een statement maken. Maar ze verdienen er toch ook naar?'

