België-Portugal is zondag de eerste grote klepper van de 1/8ste finales op dit EK. Als voorbereiding presenteren we u 10 cijfers zodat u helemaal mee bent.

32

Zo lang is het geleden sinds de laatste zege van België tegen Portugal. Toen wonnen de Rode Duivels met 3-0 na goals van Jan Ceulemans en twee van Marc Van der Linden. Sindsdien speelden België en Portugal nog vijf keer tegen elkaar, waarvan twee duels in een gelijkspel eindigden en drie in het voordeel van de Portugezen. In totaal won België zes van de achttien duels, vijf gingen naar Portugal. Het is trouwens de eerste keer dat ze elkaar tegenkomen op een groot toernooi.

3

Zoveel doelpunten scoorde de topschutter in de Belgisch-Portugese rivaliteit. Al wordt die positie gedeeld door Cristiano Ronaldo en Raoul 'Lotte' Lambert. Van de huidige generatie Rode Duivels scoorde enkel Romelu Lukaku al tegen de troepen van Fernando Santos.

2

Zoveel Rode Duivels (veldspelers) in de huidige kern van Roberto Martínez konden nog nooit scoren voor de nationale ploeg. Het gaat om Dedryck Boyata (25 caps) en Leander Dendoncker (19 caps). Bij de Portugezen zijn dat er een hoop meer. Maar liefst acht veldspelers vonden nog nooit de weg naar de netten bij de Seleção.

Alle huidige Rode Duivels samen scoorden ook al 245 keer. Dé man van de goals is natuurlijk Romelu Lukaku met zijn 63 treffers, maar het toont dat het gevaar bij de Rode Duivels echt van alle kanten kan komen. Bij de Portugezen is dat een ander verhaal. Zij scoorden in totaal al 180 keer, waarvan 109 door Cristiano Ronaldo. De eerstvolgende achtervolger is André Silva met 16 stuks. De Rode Duivels zullen dus 1 speler in het bijzonder in het oog moeten houden.

29

Zoveel jaar en 2 maanden is de gemiddelde leeftijd van de Rode Duivels op dit EK. Daarbij behoren ze samen met Zweden tot de oudjes van het toernooi. De nestor van dienst is Thomas Vermaelen met zijn 35 lentes. In totaal telt onze nationale ploeg tien spelers die 30 jaar of ouder zijn.

Bij de Portugezen is dat net wat minder. Hun gemiddelde leeftijd is 27,8, met Pepe (38) en Cristiano Ronaldo (36) als oudjes van de ploeg. In totaal telt Portugal zes spelers die 30 jaar of ouder zijn.

Ook wat het totaal aantal caps betreft, spant België de kroon in dit duel. Met 1383 caps is het zelfs het meest ervaren team op dit EK. Portugal verzamelde al 1092 caps bijeen.

19

Zoveel jaar en 91 dagen is het verschil tussen Pepe, de oudste speler van beide kernen, en Jérémy Doku, de jongste. Daarmee is de verdediger van Pepe meer dan dubbel zo oud als de youngster van Stade Rennes en de Rode Duivels. Pepe pakte in die periode ook al 118 caps (7 goals), Doku zit toch aan 9 interlands (2 goals).

Jérémy Doku, de jongste speler in beide kernen © GETTY

6

Zoveel doelpunten kreeg Portugal al tegen op EURO 2020. Na derde te zijn geëindigd in een loodzware groep met Frankrijk, Duitsland en Hongarije, is Portugal de ploeg met de meeste tegengoals van alle overgebleven landen in de 1/8ste finales. België, daarentegen, moest enkel tegen Denemarken een bal uit zijn netten vissen.

Daartegenover scoorden de Portugezen zelf 7 keer, met 5 goals van Cristiano Ronaldo. België scoorde evenveel, met Lukaku en zijn drie treffers als topschutter.

270

Zoveel minuten is het totaal aantal dat een voetballer al kon spelen op dit EK. Bij België is er maar één speler die dat maximum behaalde: Thibaut Courtois. Bij de Portugezen ligt dat aantal een beetje hoger. Met vijf zijn ze daar. Ruben Dias, Raphaël Guerreiro, Pepe, Cristiano Ronaldo en keeper Rui Patricio speelden al iedere minuut in de groepsfase. Een licht voordeel voor de Belgen die zo okselfris aan deze achtste finale kunnen beginnen?

46

Zoveel zeges, op een totaal van 59 wedstrijden, pakte Roberto Martínez al als bondscoach van de Rode Duivels. Daarmee is hij de meest succesvolle trainer van de Belgische nationale ploeg ooit. Met een gemiddelde van 2,49 doelpunten per match staat hij ook voor aanvallend voetbal.

Zijn collega aan de andere kant, Fernando Santos, pakte al 54 zeges als bondscoach van de Portugese nationale ploeg. In totaal coachte Santos al 87 wedstrijden. Daarin scoorden zijn spelers gemiddeld 2,08 keer.

Roberto Martínez staat voor zijn 60ste wedstrijd bij de Rode Duivels. © Belga Image

669

Zoveel bedraagt de marktwaarde van de Belgische nationale ploeg volgens de website Transfermarkt. Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne zouden met 100 miljoen euro het meeste waard zijn. Thomas Vermaelen sluit de rij als minst waardevolle speler met 900.000 euro.

Portugal is volgens diezelfde site wel wat meer waar dan onze Rode Duivels. In totaal 827 miljoen euro. Meest waardevolle speler is niet Cristiano Ronaldo - met zijn 36 jaar is hij toch al sterk op zijn retour - maar Bruno Fernandes van Manchester United. Voor de creatieve middenvelder zou je zo'n 90 miljoen euro moeten ophoesten. De minst waardevolle Portugees is Pepe met 1 miljoen euro.

9

Zoveel kansen creëerde Kevin De Bruyne al in de groepsfase. Niemand doet beter dan de speler van Manchester City op dit EK. En dat in slechts anderhalve wedstrijd, want de middenvelder kwam tegen Rusland en in de eerste helft tegen Denemarken niet aan spelen toe. Voeg daar ook nog zijn goal tegen de Denen en zijn twee assists aan toe, dan kan je nu al stellen dat KDB een van dé spelers van EURO 2020 is.

