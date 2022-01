De miljoenentransfer van Dusan Vlahovic naar Juventus werd dit weekend bekendgemaakt. De Serviër moet bij Juventus voor de doelpunten gaan zorgen, maar wie is de Serviër eigenlijk?

Een groot 'Plan B'Dusan Vlahovic begon met voetballen in de Servische hoofdstad Belgrado. Na omzwervingen bij de voetbalschool van Altina Zemun, OFK Beograd en zelfs het grote Rode Ster, trok de spits in 2014 naar Partizan. En hoewel iedereen in hem een grote belofte zag en hij eenvoudig de stap naar het profvoetbal leek te maken, had Vlahovic toch een B-plan achter de rug: hij wou dokter worden.Daarvoor schreef hij zich in Belgrado in bij geneeskunde. Echt verrassend was die keuze niet. Vlahovic komt namelijk uit een rijke familie met een moeder die tandarts is. Maar na zijn overgang naar Fiorentina leek hij het toch echt te zullen gaan maken in het voetbal. Vlahovic zette alles op het voetbal - mensen vergelijken zijn werkethiek soms met die van Cristiano Ronaldo, bijna maniakaal - en dan zijn extra studies geneeskunde toch wel erg veel gevraagd.Band met Servische maffia?In de entourage van Dusan Vlahovic komen steevast twee dezelfde figuren voor: Darko Ristic en Danilo Vucic. Beiden kent de Servische spits al sinds jongs en zijn als broers voor hem. Ristic is de manager, de man die alles in handen heeft. Alles bij Juventus en Fiorentina verliep dan ook via de 36-jarige Serviër. Ristic doet dat allemaal in opdracht van International Sports Office, een Servisch makelaarsbureau, waarvan hij de directeur is. Danilo Vucic is de zoon van de Servische president en erg goed bevriend met Vlahovic. Ook hij is, zij het iets losser, verbonden aan het agentschap van Ristic en goed bevriend met de directeur. Maar dat agentschap kwam een jaar geleden serieus in opspraak. Na het uitlekken van foto's waarop Ristic en Vucic pronkten met de Servische maffia, kwam International Sports Office in en storm terecht. Het werd zelfs zo erg dat de president er zich zelf mee moest moeien en ontkende dat zijn zoon ook maar enige banden had met de maffia.En ook de reputatie van Vlahovic werd door de hele zaak door het slijk gehaald. Als een van de eerste cliënten van Ristic werd ook hij verdacht van banden te hebben met de Servische onderwereld. Het onderzoek loopt voorlopig nog, al lijkt Vlahovic zelf geen contact te hebben gehad met de mannen op de foto.Batistuta en IbrahimovicVlahovic ontplofte vorig seizoen volledig. Nadat hij in 2020 amper aan scoren toekwam, trof hij in 2021 opeens 33 keer raak, dat was evenveel als Cristiano Ronaldo. En dat bij Fiorentina, een middenmoter in Italië. De bijnamen kwamen dan ook snel. Zelf hoort hij wel graag 'de Ibrahimovic van de Balkan'. Zo zei hij zelf eens na een wedstrijd: 'Ik ben de Ibrahimovic van de Balkan. Ik wil voor de grootste clubs ter wereld spelen.'Bij zijn aankomst in Firenze waren de verwachtingen meteen hooggespannen. En dat kwam door vader Milos. Toen Vlahovic in Toscane werd voorgesteld, vergeleek hij zijn zoon met een oude van Fiorentina. 'Ik heb de nieuwe Batistuta naar Firenze gebracht', klonk het toen. De Argentijnse spits scoorde in 331 wedstrijden maar liefst 203 keer voor Fiorentina. Vlahovic kwam in totaal aan 49 goals in 108 partijen. Passie voor Fantasy FootballDusan Vlahovic telt vele hobby's: met de scooter rijden, basketbal, MotoGP en videospelletjes. Maar wat hij echt enorm graag doet is Fantasy Football. Voor degenen die niet weten waar het over gaat: je stelt online een team samen per competitie en krijgt punten als de spelers in je ploeg het dat weekend goed hebben gedaan. Wie het goed wil doen, kan er maar beter een paar uur per week in steken en dat doet Vlahovic ook. Hij is naar eigen zeggen dagelijks bezig met het Italiaanse Fantacalcio.In 2020 had ook een Belg een mooie plek in zijn team. 'Bedankt Dries, je hebt me laten winnen op Fantacalcio', tweette hij in februari na diens twee doelpunten tegen Sampdoria. Bij Juventus komt hij trouwens met Leonardo Bonucci een speler tegen die in zijn team stond. Maar hoogst waarschijnlijk zal hij zichzelf ook wel in het elftal hebben gezet.Onbewust in het shirt van JuventusDat Vlahovic ooit voor Juventus zou uitkomen, stond bijna in de sterren geschreven. Als jeugdspeler van Partizan was de Serviër nog grote fan van het maagdelijk witte shirt van Real Madrid, maar speelde hij bij de club wel in de kleuren van Juventus. Meer nog, de club heeft zijn zwart-witte shirts te danken aan de Italiaanse topclub. Toen de Oude Dame in 1957 een bezoek bracht aan de Servische hoofdstad, gaf het een aantal van de eigen truitjes aan Partizan. De club speelde er een paar wedstrijden mee en nam de kleuren prompt over. In het begin werd het logo zelfs maar gewoon vervangen. En dat allemaal dankzij voorzitter Umberto Agnelli, de vader van huidig Juventusvoorzitter Andrea Agnelli. Of hoe Vlahovic voorbestemd was voor Juventus.