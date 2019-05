Om dit weekend in de gaten te houden: twee bekerfinales, (hopelijk) vuurwerk in de Giro en de comeback van FedExpress.

De laatste voor Robben, Ribéry en Rafinha

RB Leipzig - Bayern München, 25 mei om 20 uur

In het Olympiastadion in Berlijn strijden RB Leipzig en Bayern München om de DFB-Pokal. Bayern liet zich vorig jaar in de bekerfinale de kaas van het brood eten door Eintracht Frankfurt, het team van Niko Kovac, die nu bij FC Hollywood aan de zijlijn staat. Kovac mist Leon Goretzka, een belangrijke schakel op zijn middenveld. De Duitse international raakte niet tijdig klaar voor de bekerfinale.

Het duel wordt overigens voor nogal wat spelers emotioneel: voor Arjen Robben, Franck Ribéry en Rafinha wordt het immers een laatste optreden in Bayernshirt. Bij RB Leipzig is het vooral uitkijken naar de prestaties van Timo Werner. De jonge spits staat in de belangstelling van heel wat topclubs.

Alle ogen op Barça

FC Barcelona - Valencia, 25 mei, 21 uur

In het Estadio Benito Villamarín van Real Betis vindt zaterdagavond de finale van de Copa del Rey plaats. Bij FC Barcelona is de 4-0-nederlaag in Liverpool nog niet verteerd. De naweeën daarvan zullen nog wel even nazinderen. Een nieuwe uitschuiver in de bekerfinale zal zeker niet bevorderlijk zijn voor de sfeer en zal de twijfels over Ernesto Valverde alleen maar doen toenemen.

Jasper Cillessen neemt onder de lat de plaats in van de nog steeds niet volledig herstelde Marc-André Ter Stegen. De Nederlandse doelman maakte in de laatste competitiewedstrijd niet bepaald een solide indruk. De druk ligt sowieso bij Barça, want het seizoen van Valencia, dat zich verzekerde van de vierde plaats en het bijhorende CL-ticket, is al geslaagd.

Vuurwerk in de Giro(?)

De Ronde van Italië, zaterdag 25 en zondag 26 mei - live op Sporza

Na een saaie anderhalve week is de beer eindelijk los in de Giro. Donderdag en vrijdag kregen we al vuurwerk bergop en ook dit weekend moet spektakel opleveren. Op zaterdag meer dan 4000 hoogtemeters in amper 130 kilometer, met liefst vijf beklimmingen en de Colle San Carlo, op 30 kilometer voor de finish, als grootste kuitenbreker: 10,5 kilometer aan 9,5 procent, waarna nog een steile afdaling wacht en een tweetrapsklimmetje naar het skistation Courmayeur.

Zondag volgt een veel langere etappe, van 230 kilometer, een halve kopie van de Ronde van Lombardije, want de laatste 84 kilometer lopen over het parcours van de Klassieker van de vallende Bladeren. Met beklimmingen van de mythische Madonna del Ghisallo, de Colma di Sormano en de Civiglio op acht kilometer van de aankomst in Como. De laatste drie keer dat de Ronde van Lombardije er arriveerde (in 2015, 2017 en 2018), eindigde Vincenzo Nibali er als eerste, eerste en tweede (na Thibaut Pinot). Het terrein dus voor de Haai om zijn tanden te zetten in een ritzege. Zijn tegenstanders zijn gewaarschuwd.

De FedExpress doet Parijs weer aan

Roland Garros, vanaf zaterdag 25 mei (live op verscheidene kanalen)

Hij ontkent zelf met klem dat het om een afscheidstournee gaat, maar een van de gespreksonderwerpen voor de start van Roland Garros is de verrassende comeback van Roger Federer. Het is voor het eerst sinds 2015 - en tien jaar na zijn enige overwinning op de gravelgrandslam - dat de intussen 38-jarige Zwitsers weer deelneemt in Parijs.

De nummer drie van de wereld krijgt in de eerste ronde de Italiaan Lorenzo Sonego (ATP 73) voorgeschoteld - zonder ongelukken wacht in de kwartfinales een eerste topaffiche tegen Stefanos Tsitsipas (ATP 6). De Griek start dit jaar als een van de outsiders.

Topfavorieten zijn uiteraard 's werelds nummer één Novak Djokovic en nog meer Rafael Nadal, die mikt op een twaalfde (!) eindzege in Parijs. De Spanjaard is alvast in vorm, want vorige week won hij voor de negende keer het ATP-toernooi van Rome na winst in drie sets in de finale tegen... Djokovic.

Op de hoofdtabel staan twee Belgen: David Goffin (ATP 30), die in de derde ronde Nadal kan treffen, en Kimmer Coppejans (ATP 181), die donderdag voor de tweede keer in zijn carrière de hoofdtabel van een grandslamtoernooi bereikte. Steve Darcis, Arthur De Greef en Ruben Bemelmans sneuvelden in de kwalificaties.

Bij de vrouwen is de Belgische hoop gevestigd op Elise Mertens (ATP 20) en Alison Van Uytvanck (WTA 55), in 2015 nog kwartfinaliste op Roland Garros en eerder dit jaar voor de tweede keer winnares op het toernooi van Boedapest en halvefinaliste in Rabat. Ook Kirsten Flipkens (WTA 59) staat rechtstreeks op de hoofdtabel; zij treft in de eerste ronde de regerende olympische kampioene Monica Puig (WTA 61). Ysaline Bonaventure (WTA 115), Yanina Wickmayer (WTA 154) en Greet Minnen (WTA 150) slaagden er niet in zich via de voorrondes te kwalificeren.

Simona Halep (WTA 3) staat te boek als de topfavoriet om zichzelf op te volgen. Worden ook veel kansen toegedicht: onder anderen de Japanse Naomi Osaka (WTA 1) en de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 4). En natuurlijk is er ook ene Serena Williams, op zoek naar een 24e grandslamzege.