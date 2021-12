Heeft Real Madrid eindelijk de opvolger van Cristiano Ronaldo gevonden? Een portret van de 21-jarige Braziliaanse golden boy.

Hebt u al eens van het Instituto Vini Jr gehoord? Waarschijnlijk niet. Het is een organisatie die technologie en sport wil gebruiken om jonge Brazilianen op te leiden. Zo moet er meer gelijkheid in Brazilië komen. De oprichter en geldschieter van het instituut is niemand minder dan Vinícius Júnior, de 21-jarige winger van Real Madrid.

'We hebben meer dokters, advocaten en ingenieurs nodig die opgegroeid zijn in de favela's', legt Vini uit in The Guardian. 'Is het niet geweldig dat we kinderen uit de armoede kunnen halen door hen een opleiding aan te bieden?' De jonge Braziliaan, zelf een kind van de sloppenwijken, liet zich inspireren door de sociale acties die andere topsporters, zoals Marcus Rashford en Lewis Hamilton, opzetten. Ook Vini's ouders hadden het destijds moeilijk om maandelijks het vereiste schoolgeld bij elkaar te krijgen. En de kwaliteit van de scholen laat te wensen over. 'Ik heb heel leuke herinneringen aan mijn schooltijd, maar dan vooral omdat ik toen veel voetbalde', lacht de speler. 'Er is nog steeds een enorme kloof qua geletterdheid in Brazilië.' Door opleiding, technologie en voetbal te combineren hoopt hij arme kinderen te inspireren op hun weg naar een beter leven. Met de nodige investeringen lanceerde Vinícius daarom ook de app Base waarmee hij arme studenten wil helpen. De app werd voor het eerst gebruikt in de school in São Gonçalo waar hij zelf op de banken zat. Bruna Ferreira Matos, een achtjarige leerlinge van de school, is enthousiast: 'In de app zitten veel puzzels. Voor mij is het gemakkelijker om te leren met Base dan met mijn boeken. Ik zou het graag vaker gebruiken', zegt ze in The Guardian.Het is duidelijk: Vinícius Júnior is begaan met zijn imago. De jonge ster heeft maar liefst 39 mensen in dienst die instaan voor zijn sociale media, mentale en fysieke gezondheid, voeding enzovoort. Hij blijkt ook een fervent aanhanger van de Black Lives Matter-beweging. Vroeger werd hij vaak Neguebinha genoemd door supporters van de tegenpartij. Een verwijzing naar Guilherme Negueba, een veelbelovende zwarte speler van Flamengo die het echter nooit gemaakt heeft. 'We moeten vechten tegen racisme en andere dingen die gebruikt worden om verdeeldheid te zaaien', vindt de speler van Real. Vinicíus groeide op in de favela's nabij São Gonçalo, een drukbevolkte buitenwijk van Rio de Janeiro. Daar woonde hij met zijn hele familie in een krap huisje. Door de voetbalkunstjes van zijn jeugdidool Robinho werd zijn liefde voor futsal aangewakkerd. Daarin zette hij dan ook zijn eerste voetbalstapjes. Pas daarna schreven zijn ouders hem in voor een training op het veld bij een plaatselijke school die verbonden is aan de academie van Flamengo. Zijn coaches waren meteen overtuigd van het potentieel van de jongen met de brede glimlach. Zelfs tegen spelertjes die enkele jaren ouder waren, toonde hij met gemak zijn kunnen. Dat hij op zeventienjarige leeftijd zijn debuut bij het eerste elftal maakte, was dan ook logisch. Amper twee dagen later werd zijn contract verlengd en de afkoopclausule verhoogd. Want Vinícius was nog maar net komen piepen of er waren al tal van Europese topteams geïnteresseerd. Hij stond ook al een tijdje op de radar van Real Madrid en FC Barcelona. Zelf was Vinicíus van jongs af fan van Barça, de ploeg waarmee hij ook op FIFA altijd speelde. Toch was het de Koninklijke die in 2017 aan het langste eind trok. Amper tien dagen na zijn eerste wedstrijd bij Flamengo was de deal beklonken. De transfer zelf zou een goed jaar later pas doorgaan omdat Vinícius eerst achttien moest worden. Op die manier kon hij in eigen land nog wat rijpen bij zijn Braziliaanse werkgever. Tegenover de overgang stond wel een stevig prijskaartje: 45 miljoen euro.Meteen werd hij de duurste transfer jonger dan negentien. Op zijn laatste persconferentie bij Flamengo kon hij zijn tranen niet bedwingen. Hij gaf al aan dat hij, als teken van dank, op het einde van zijn carrière hoopte terug te keren naar de club waar alles voor hem begon. Met Casemiro en Marcelo heeft Real Madrid twee Brazilianen in de kern met wie Vinícius het meteen goed kan vinden. Later komen er nog Rodrygo en Eder Militão bij. Op 29 september 2018 maakt Vini zijn debuut in het Bernabéustadion. Twee minuten voor het einde van de Madrileense derby (0-0) mag hij invallen. De seizoenen erna komt hij stelselmatig aan meer en meer speeltijd en betere statistieken ( zie kader), maar in eerste instantie staat zijn te hoge kip-zonder-kopgehalte een echte doorbraak in de weg. Pas dit seizoen, onder Carlo Ancelotti, koppelt hij creativiteit aan rendement. Momenteel is Vinícius de man die Eden Hazard op de bank houdt en in de vorm die de Braziliaan nu te pakken heeft, zal het lastig zijn om daar wat aan te doen. Vooral in één-op-éénduels is hij ijzersterk. Met zijn dribbels bezorgt hij elke achterhoede kopzorgen. Daarnaast is ook zijn snelheid een enorm wapen, zeker op de counter. Dit seizoen is hij veel klinischer geworden in de afwerking. Met in totaal tien doelpunten en zeven assists kan hij erg fraaie statistieken voorleggen. Hij is na Karim Benzema momenteel zelfs de beste schutter in La Liga. Dat vloeit voort uit het feit dat hij gemiddeld vaker op doel schiet en dat ook van steeds dichter doet, waarmee de kans op succes uiteraard stijgt. Anderzijds zorgen ook zijn acties en voorzetten voor meer dreiging. Hij start zijn dribbels steeds hoger op het veld, waaruit blijkt dat hij ook positioneel heel wat stappen heeft gezet. Met een eventuele komst van Kylian Mbappé zou de concurrentie wel groot worden, al kan de Fransman ook diep in de spits aan de bak als toekomstige vervanger van zijn landgenoot Benzema, die later deze maand 34 wordt. Vinícius Júnior woont in Madrid samen met zijn familie en vrienden. Hij is een erg gevoelige jongeman die zijn familie steeds bovenaan zet. Zijn ouders beheren ook nog steeds zijn financiën. Met een contract tot medio 2024 wordt toch al uitgekeken naar een verlenging en vooral verbetering van zijn verbintenis, waardoor hij zich bij de grootverdieners van de club kan rekenen. Momenteel heeft hij nog hetzelfde salaris - acht miljoen euro per jaar - als in zijn begindagen bij de Koninklijke, maar daar zit hij niet mee. 'Veel spelers zouden ervoor willen betalen om hier te zijn', zegt hij de in de Spaanse krant As. 'Ik maak me niet druk. Dit is de beste club in de wereld. Ik wil zo'n carrière hebben als Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos en Marcelo. Ik wil hier net zoals zij lang spelen.'Door Ruben Courant