Van Gaal bevestigt pensioen: 'We profiteren vandaag nog altijd van zijn ideeën'

Louis van Gaal (67) nam geen functie meer op in het betaald voetbal na zijn ontslag bij Manchester United in 2016 en de reden daarvoor is dat hij met pensioen is. Dat heeft de flamboyante Nederlander bevestigd op de Nederlandse televisie. Met een quote zoals we van hem gewoon zijn: 'Mijn vrouw heeft ook recht op een leven met Louis Van Gaal.'