Ieder weekend geven we toelichting bij een opmerkelijke gebeurtenis in het buitenlandse voetbal. Fréderic Vanheule heeft het deze week over de keuzestress bij Oranje.

Met nog twee wedstrijden te gaan en twee punten voorsprong op nummer twee Noorwegen, kan Oranje de komende week groepswinst en daarmee plaatsing voor het WK veiligstellen. Dit weekend staat een verplaatsing naar Montenegro op het programma, dinsdag speelt Nederland thuis tegen Noorwegen, waar Erling Haaland door een blessure ontbreekt.

Sinds Louis van Gaal (70) in augustus uit zijn pensioen werd gehaald en begon aan zijn derde termijn als bondscoach, werd na het 1-1-gelijkspel bij Noorwegen geen punt meer verloren. Het puntenrapport oogt alvast mooi, met dertien op vijftien. Van de 29 doelpunten, maakte centrumspits Memphis Depay er 18, de na zijn zware knieblessure teruggekeerde aanvoerder Virgil van Dijk zorgde er na de terugkeer van Van Gaal voor dat Nederland amper twee treffers slikte.

Van Gaal valt altijd terug op duidelijkheid scheppen. Ook nu weer, door te kiezen voor een 4-3-3-veldbezetting met vaste namen. Dat hij door de blessure van Jurriën Timber teruggrijpt naar Ajaxbankzitter Devyne Rensch en geen kans geeft aan Joël Veltman (Brighton & Hove Albion) of Rick Karsdorp (AS Roma) heeft te maken met 'geen vreemde eenden in de bijt' te willen hebben. Tegen zijn filosofie, maar wel noodzakelijk: op meerdere plaatsen is er (jong) talent inzetbaar.

'Ik moet evolueren met mijn visie, met de tijd mee, door me aan te passen', opperde de Oranjebondscoach eerder deze week. 'Al kan ik daar niet altijd tegen. Ik stel dus gedwongen bij. Maar het spelletje zelf blijft het belangrijkste. En hoe je dat moet spelen.'

Door de blessure van Steven Berghuis, die tegenwoordig bij Ajax als nummer 10 evolueert, zijn Donyell Malen en Steven Bergwijn de kandidaten voor die positie. Van Gaal heeft vier vleugelaanvallers ter beschikking, allemaal met een sterker rechterbeen. Vermoedelijk wordt Arnaut Danjuma (24, ex-Club Brugge en sterk aan het seizoen begonnen bij Villarreal CF), indien hij helemaal fit is, de linksbuiten. Maar ook Noa Lang - de laatste weken iets minder op dreef bij blauw-zwart - aast op die plek.

Met nog twee wedstrijden te gaan en twee punten voorsprong op nummer twee Noorwegen, kan Oranje de komende week groepswinst en daarmee plaatsing voor het WK veiligstellen. Dit weekend staat een verplaatsing naar Montenegro op het programma, dinsdag speelt Nederland thuis tegen Noorwegen, waar Erling Haaland door een blessure ontbreekt.Sinds Louis van Gaal (70) in augustus uit zijn pensioen werd gehaald en begon aan zijn derde termijn als bondscoach, werd na het 1-1-gelijkspel bij Noorwegen geen punt meer verloren. Het puntenrapport oogt alvast mooi, met dertien op vijftien. Van de 29 doelpunten, maakte centrumspits Memphis Depay er 18, de na zijn zware knieblessure teruggekeerde aanvoerder Virgil van Dijk zorgde er na de terugkeer van Van Gaal voor dat Nederland amper twee treffers slikte.Van Gaal valt altijd terug op duidelijkheid scheppen. Ook nu weer, door te kiezen voor een 4-3-3-veldbezetting met vaste namen. Dat hij door de blessure van Jurriën Timber teruggrijpt naar Ajaxbankzitter Devyne Rensch en geen kans geeft aan Joël Veltman (Brighton & Hove Albion) of Rick Karsdorp (AS Roma) heeft te maken met 'geen vreemde eenden in de bijt' te willen hebben. Tegen zijn filosofie, maar wel noodzakelijk: op meerdere plaatsen is er (jong) talent inzetbaar.'Ik moet evolueren met mijn visie, met de tijd mee, door me aan te passen', opperde de Oranjebondscoach eerder deze week. 'Al kan ik daar niet altijd tegen. Ik stel dus gedwongen bij. Maar het spelletje zelf blijft het belangrijkste. En hoe je dat moet spelen.'Door de blessure van Steven Berghuis, die tegenwoordig bij Ajax als nummer 10 evolueert, zijn Donyell Malen en Steven Bergwijn de kandidaten voor die positie. Van Gaal heeft vier vleugelaanvallers ter beschikking, allemaal met een sterker rechterbeen. Vermoedelijk wordt Arnaut Danjuma (24, ex-Club Brugge en sterk aan het seizoen begonnen bij Villarreal CF), indien hij helemaal fit is, de linksbuiten. Maar ook Noa Lang - de laatste weken iets minder op dreef bij blauw-zwart - aast op die plek.