Thibaut Courtois staat vanavond voor het eerst sinds zijn vertrek naar Madrid tegenover zijn voormalige club, Chelsea. De keeper houdt mooie herinneringen over aan zijn tijd in Londen, maar verliet de club op een grimmige manier.

In 2011 komt Thibaut Courtois, na een sterk seizoen als jonge snaak tussen de palen van KRC Genk, op de lijstjes van heel wat Europese topclubs terecht. Terwijl nu de jonge talenten nog een jaartje of twee rijpen in de Jupiler Pro League, hapt Courtois toe op een aanbieding van Chelsea FC. De keeper komt zelfs niet meer opdagen op de galawedstrijd tussen Genk en Lyon om zo een transfer te forceren, een tactiek die hij later bij Chelsea ook zal gebruiken. Uiteindelijk stemt Genk in voor een uitgaande recordtransfer van negen miljoen euro. Ondanks de interesse van de Limburgers om hun doelman nog een jaartje te huren, wordt Courtois uitgeleend aan Atlético Madrid, dat een vervanger voor de juist vertrokken David De Gea zocht. Daar moet hij rijpen om op termijn Petr ?ech op te volgen bij The Blues. Bij Atlético Madrid wordt de Belg een held. In drie seizoenen onder de lat van de Madrilenen wint hij de Spaanse competitie, de Spaanse beker, de Europa league en de Europese Super Cup. Volgens José Mourinho, toenmalig trainer van Chelsea, is het hoog tijd om hem terug naar Londen te halen. Perfect debuutseizoen Mourinho maakt in 2014 van Courtois per direct de titularis in doel bij Chelsea. Zijn sterke seizoenen in Spanje worden beloond met basisplaatsen en een contract van vijf extra jaren. The Blues zijn dat seizoen duidelijk de sterkste en worden door een magistrale Eden Hazard naar de titel geleid. Courtois staat bijna elke wedstrijd onder de lat en haalt dertien clean sheets. Al schrikt Londen in oktober toch even op wanneer de Belg onzacht in aanraking komt met Alexis Sánchez. Uiteindelijk bleek hij geen zware letsels over te houden, maar Courtois was wel gewaarschuwd. 'De spitsen hier trekken minder snel terug en de scheidsrechters laten vaker doorspelen dan in Spanje', vertelde hij achteraf. Ook de League Cup ging naar Chelsea, maar daar mocht zijn Tsjechische concurrent de finale voor zijn rekening nemen.Meniscusblessure Na een eerste mooie seizoen op Stamford bridge slaat het noodlot genadeloos toe. Midden september 2015 gaat Courtois op training door zijn knie en scheurt zijn meniscus. De grote Belg is een dikke twee maanden out. Vervanger Asmir Begovic doet, samen met de rest van de ploeg, een hele slechte zaak tijdens Courtois' afwezigheid. Wanneer hij terug tussen de palen komt, staan The Blues pas veertiende en amper twee speeldagen later is het einde verhaal voor José Mourinho. Chelsea bijt in 2016 volledig in het stof en eindigt pas tiende. Ook Courtois zinkt mee en haalt maar vier clean sheets. Stijgende Spaanse interesseIn het seizoen 2016/17 krijgt Antonio Conte de kans in Londen. Courtois wordt de absolute favoriet van de Italiaan. Bij aanvang van het seizoen heerste er echter nog wat onzekerheid over een eventueel vertrek, maar de Italiaan kon Thibaut overtuigen. Een gouden zet, blijkt later. Courtois speelt de pannen van het dak, Chelsea kroont zich opnieuw tot kampioen en de Rode Duivel wint de Golden Glove, de prijs voor de beste keeper van het seizoen. 'Hij wordt de beste keeper ter wereld, als hij dat al niet is', vertelde Conte nadien. 'Ik hou ervan om met zo'n spelers te werken, maar iedereen kan in het leven andere beslissingen maken. Ik wil vooral dat mijn spelers gelukkig zijn bij Chelsea', vervolgde hij. Daar wringt het schoentje echter, de sterke prestaties zorgde voor heel wat Spaanse interesse en Real Madrid begint dan ook te polsen. Courtois zag een terugkeer naar Madrid wel zitten, aangezien zijn vrouw en kinderen daar nog steeds verbleven. De boycotToch besluit hij om in Londen te blijven. In 2018 eindigen The Blues echter op een teleurstellende vijfde plek en is het volgens Courtois het perfecte moment voor een nieuwe uitdaging. Hij klopt aan bij de directeur Marina Granovskaia die, naar zijn zeggen, een transfer beloofde na het WK in Rusland. Wanneer de keeper echter terugkomt was die overstap niet zo zeker meer. Chelsea wou eerst zeker zijn van een vervanger, klonk het. Courtois, die niet tevreden was met de plotse ommekeer, liet de trainingen aan zich voorbijgaan, net zoals hij jaren eerder nog bij KRC Genk deed. Granovskaia haalde uiteindelijk Kepa van Athletic Bilbao als vervanger en Thibaut mocht opnieuw verhuizen naar de Spaanse hoofdstad. Vanavond kijkt hij zijn ex-club opnieuw in de ogen. Volgende week betreedt hij nog eens Stamford Bridge. De club zal hem met open armen ontvangen, maar ondanks het succes dat hij in Londen haalde, mag hij blij zijn dat de fans verstek moeten laten. Zij hebben het geforceerde vertrek nog niet zo verteerd.