Antonio Conte is begonnen aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière, maar weet hij ook echt waar hij aan toe is? Wij lijsten alvast enkele acute problemen op bij zijn nieuwe club Tottenham.

De 'clubfilosofie'Tottenham stond een tijd lang voor aanvallend en erg attractief voetbal. De man achter het succes was Mauricio Pochettino, maar die werd nu ondertussen al twee jaar geleden ontslagen. Sindsdien kan je niet echt een bepaald spelsysteem of een filosofie plakken op het spel van de Spurs. Veel heeft daarbij ook te maken met de komst van José Mourinho net na Pochettino en die staat natuurlijk voor een compleet ander voetbal dan zijn Argentijnse voorganger.Voorzitter Daniel Levy wou eind vorig seizoen echter terug naar die tijd en zocht na het ontslag van de Portugees naar een coach die 'past binnen het DNA van de club'. Maar die zoektocht verliep dramatisch. Pas na 72 dagen werd iemand gevonden die de club wou leiden en dat nadat maar liefst negen namen met onder meer Erik ten Hag, Julian Nagelsmann, Massimiliano Allegri en Julen Lopetegui weigerden. Echt een lijn is er niet te trekken door al die namen.Of het Conte lukt om Tottenham terug te brengen naar die gouden tijden valt maar af te wachten. De Italiaan staat namelijk niet meteen voor aanvallend en attractief voetbal. Het is misschien eerder een terugkeer naar de stijl van Mourinho waar winnen belangrijker was dan de manier waarop er gespeeld werd. Misschien is Levy ondertussen alweer van gedachten veranderd: Tottenham moet gewoon dringend punten beginnen pakken en daar moet Conte voor zorgen.De vervanger van EriksenDe 52-jarige Italiaan weet dus wat zijn opdracht is, maar met deze kern lijkt dat een erg grote uitdaging. Van de periode onder Pochettino zijn nog vijf grote namen overgebleven (Hugo Lloris, Harry Winks, Dele Alli, Heung-min Son en Harry Kane), maar zij konden de laatste jaren het tij ook niet keren.Hoewel het vooraan met Son en Kane wel goed zit qua spelers met grote kwaliteiten, is dat iets helemaal anders op het middenveld. Daar zitten nauwelijks tot geen spelers die voor kansen of goals kunnen zorgen en dat toont zich ook in een pijnlijke statistiek: geen enkele ploeg in de Premier League creëerde minder kansen dan Tottenham dit seizoen. Op dit moment lijkt enkel Dele Alli daartoe in staat maar hij is zelfs nog minder dan een schim van zichzelf meer.Het is met andere woorden zoeken naar een vervanger voor Christian Eriksen. Sinds zijn vertrek vorig jaar kon Tottenham het gat dat de Deen achterliet niet meer invullen. Het is nu aan Conte om dat probleem dringend op te lossen, maar misschien kan dat pas vanaf januari wanneer de transfermarkt opengaat. Wie weet haalt de Italiaan Christian Eriksen dan wel terug naar Londen. Het was namelijk Conte die de Deense middenvelder naar Milaan lokte, waar hij nu niet meer gewild is door zijn defibrillator...De goesting van KaneKane en Son mogen dan wel twee spelers van buitengewone klasse zijn, dit seizoen is daar niets meer van te merken. De Zuid-Koreaan creëerde tot dusver nog geen enkele schotkans in de Premier League en de Engelse kapitein wil eigenlijk niet meer in Londen zijn. Kane aasde deze zomer namelijk op een transfer - Man. City was naar verluidt bereid 150 miljoen euro op tafel te leggen - maar hij mocht niet vertrekken van grote baas Levy. En dat nadat Kane in mei al afscheid had genomen van de fans. Pijnlijk.Met een verveelde Kane ben je niets, zo getuige zijn statistieken tot dusver dit seizoen: 1 goal in 9 Premier Leaguewedstrijden. Het is dus de taak van Conte om Kane terug thuis te laten voelen bij Tottenham en hem opnieuw goesting te doen krijgen in voetbal. Dan kunnen de resultaten eventueel volgen.Het lege palmaresKane kan je misschien wel overtuigen door een team te bouwen dat trofeeën wint. En als er iets is dat Conte kan, dan is het wel prijzen pakken. Met Juventus werd hij namelijk vier keer kampioen van Italië, Chelsea leidde hij naar een Engelse titel in 2017 en winst in de FA Cup een jaar later en Inter maakte hij vorig seizoen nog Italiaans kampioen.Op dat vlak kan je wel zeggen dat Conte een goeie fit kan zijn voor dit Tottenham, want de Spurs weten haast niet meer wat een trofee winnen betekent. De laatste eindzege dateert al van 2008 met de 'kleine' League Cup. De laatste FA Cup was in 1991 en voor een Engelse titel moeten we al teruggaan tot 1961, de tweede in de geschiedenis van de Spurs. Conte moet de prijzenkast van Tottenham dus terug aanvullen. Een opdracht die Mourinho ook had - nochtans ook een prijzenpakker - maar hij kon de hoge verwachtingen niet inlossen. Doet Conte beter?