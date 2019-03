Van 'magisch' tot 'gemaakt voor Real': 5 voetbalgrootheden over Eden Hazard

Naar aanleiding van de 100ste interland van Eden Hazard laat Sport/Voetbalmagazine 100 prominenten aan het woord over dit Belgische voetbalfenomeen. Hier alvast vijf toppers met hun lofzang op de dribbelkont van Chelsea.

JUAN MATA

Ex-ploegmaat bij Chelsea

"Hij is een van de spelers met wie ik het liefst samenspeelde. Alle ballen die je hem geeft, maakt hij beter. Hij kan op zijn eentje een match winnen. Bovendien is hij ook een crack buiten het veld. Ik heb een zwak voor Eden."

THOMAS MEUNIER

Rode Duivel

'Wanneer ik aan Eden denk, denk ik aan zijn zorgeloosheid. Aan die panenka in de finale van de League Cup op City. Hij heeft een soort je-m'en-foutisme dat hem toelaat unieke dingen te doen. Het is iemand die vrij is en dat maakt hem magisch.'

CLAUDE PUEL

Ex-coach Lille OSC

'Ik herinner mij een vriendschappelijke match tegen Club Brugge. Hij was maar zestien jaar, maar hij ging de bal op zijn eigen helft ophalen, dribbelde vier of vijf spelers, kwam in de zestien meter en zette zijn voet op de bal. Hij stopte. Ik vroeg mij af wat hij deed, maar hij gaf vervolgens een geweldige pass die een ploegmaat helemaal vrij voor doel zette. Vanop de bank had ik die optie niet gezien. Die koelbloedigheid kenmerkt de groten. Wij vormden hem niet, hij had alles al. Het was een creatieveling, een artiest en je moest hem vooral niet veranderen. We hebben hem juist geleid, meer niet.'

PAUL VAN HIMST

Belgische voetballegende

'Ik speelde destijds meer dan één keer tegen het grote Real Madrid van Alfredo Di Stéfano, dat op de linkerflank kon rekenen op Paco Gento. Die was snel als de bliksem en gezegend met een goeie techniek, maar in mijn ogen is Hazard nauwelijks minder snel én een completere voetballer. Hij is gemaakt voor Real. Het publiek in Bernabéu heeft het begrepen en kan zich al verheugen op zijn geweldige baltoets, zijn spectaculaire bewegingen en zijn doelinstinct.'

ANDONI ZUBIZARRETA

TD Marseille, ex-Barça

'Hij is een van de spelers voor wie het de moeite loont een ticket te betalen om naar het stadion te gaan, want hij vindt altijd een andere oplossing dan degene die evident lijkt. Hij ziet het voetbal met een andere snelheid, dus ziet hij oplossingen die ons verrassen. Hij is het genre speler waar een keeper graag tegen speelt. Je kunt hen bestuderen zoveel je wilt, toch halen ze nog altijd een surprise uit hun schoenen. Het is dus een permanente uitdaging.'