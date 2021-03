Nog niet zo lang geleden troefden Chinese voetbalploegen Europese topclubs af met miljoenenaankopen. Maar nu blijft er van dat voetbalrijk weinig over. Hoe komt dat?

In februari 2016 daverde de Chinese voetbalwereld voor de eerste keer op zijn grondvesten. De Braziliaan Alex Teixeira verhuisde van het Oekraïense Sjachtar Donetsk naar Jiangsu FC voor maar liefst 50 miljoen euro. Met dat bod en met een salaris om van te dromen overtuigde de Chinese club Teixeira om naar Azië te komen en niet naar het ook geïnteresseerde Liverpool. Het startschot was gegeven. De Chinese clubs begonnen massaal in te kopen in Europa: Jackson Martínez verkoos een avontuur in China boven Arsenal, de Brazilianen Hulk, Oscar en Ramires vertrokken naar het Oosten en ook Axel Witsel, Yannick Carrasco en Marouane Fellaini kozen voor het Chinese voetbal.De Europese voetbalfans voelden zich bestolen, maar de enorme aankoopprijzen en de riante salarissen bevestigden nog eens dat geld niet liegt in de sportwereld. Er leek een nieuwe speler op het toneel gekomen te zijn. De Chinese competitie zag er aantrekkelijker uit dan ooit. Nu, ongeveer vijf jaar na de transfer van Alex Teixeira, is het Chinese voetbalrijk in verval en zitten heel wat clubs in financiële moeilijkheden.De kampioen van vorig seizoen, Jiangsu FC, zit in nauwe schoentjes. Enkele jaren geleden probeerde het Gareth Bale nog aan te trekken, maar verrassend genoeg vroeg Real Madrid te veel. Nu is de samenwerking met hun sponsor en tevens een van de grootste Chinese kleinhandelaars, Suning, stopgezet omdat het bedrijf door de coronacrisis in financiële problemen verkeert. Suning wil zich nu vooral concentreren op het eigen bedrijf en laat de sportieve investeringen even links liggen. Ex-Anderlechtspits Ivan Santini, die als tweede keuze na Bale werd gehaald, vertrok naar het Kroatische NK Osijek en Alex Teixeira weigerde ondertussen om zijn contract te verlengen. Ook succescoach Cosmin Olaroiu pakte zijn biezen. De Italiaan Éder en de Braziliaanse centrale verdediger Miranda staan wel nog onder contract bij de Chinese kampioen. De club uit de provincie Jiangsu moet snel op zoek naar nieuwe geldschieters. Als die niet worden gevonden, wenkt een faillissement. Deelname aan de Asian Champions League komt zo ook in gevaar. Shandong Lueng, de club van Marouane Fellaini, werd al uit de Champions League gezet wegens achterstallige betalingen.Het verhaal over de beslissing van Suning om het voetbal te verlaten, zorgde ook in Italië voor enkele grondverschuivingen. De Chinese handelaar heeft voor 68,55 procent aandelen bij Inter Milan. Tot nu toe communiceerde Inter dat Suning eigenaar blijft tijdens de zoektocht naar een nieuwe partner die de aandelen kan overnemen.Tianjin Tiaha, de club waar Alexandre Pato en ook Axel Witsel eerder nog speelden, legden ook de boeken neer toen voorzitter Shu Yuhui werd gearresteerd voor fraude. Zonder het geld dat het medicijnbedrijf van Shu investeerde, moest de club rekenen op de plaatselijke voetbalvereniging. Tijanjin Tiaha kreeg de touwtjes niet meer aan elkaar geknoopt en moest in mei 2020 het faillissement aanvaarden. Tianjin Tigers is nog zo'n club die in financiële problemen verkeert. Dat komt vooral door een nieuwe regel die de Chinese voetbalbond in het leven heeft geroepen. Vanaf dit seizoen mogen de hoofdsponsors niet meer in de naam van de club voorkomen. Zo veranderde Tianjin Teda in Tianjin Tigers en Jiangsu Suning in Jiangsu FC. Op die manier wil de voetbalbond de controle van de sponsors over de clubs verkleinen, de clubs een eigen identiteit geven en een gezondere economie creëren. Alleen valt dat voor de Tianjin Tigers heel zwaar. De club van ex-Anderlechtspeler Frank Acheampong verliest door die regel hoofdsponsor TEDA. De voorzitter van het Chinese conglomeraat vertelde aan Reuters dat zijn hart brak door de nieuwe regel en dat zijn club gestorven is. Als Tianjin Tigers niet snel een nieuwe eigenaar vindt, moet ook die club opgedoekt worden.Na de komst van Paulinho in januari 2019 voor 42 miljoen euro, is er geen enkele spraakmakende transfer meer richting China gegaan. De aantrekking van Gareth Bale door Jiangsu, die uiteindelijk afsprong, was het dichtste dat een Chinese club nog bij een toptransfer kwam. Door het coronavirus bleven daarna de grote transfers ook uit. Veel Europese spelers zullen nu twee keer nadenken voor ze een aanbod van een Chinese club aanvaarden. De Chinese voetbalbond legde immers een salarisplafond vast. Buitenlandse spelers kunnen niet meer dan 4,8 miljoen dollar per jaar verdienen. Bij Chinese voetballers hangt dat plafond nog lager, met maar 1 miljoen dollar per jaar. De bond introduceerde die regel om de voetbaleconomie stabiel te houden en om te zorgen dat de clubs niet al hun geld in buitenlandse spelers steken, maar ook in de eigen jeugd investeren. Zo willen ze werk maken van een sterkere nationale ploeg. Heel wat spelers, zoals bijvoorbeeld Hulk, verlieten het land dan ook snel. Sommige blijvende grootverdieners, zoals Oscar, boeten rond de 80 procent van hun loon in.Kortom, de Chinese voetbalcompetitie kwam snel op, maar lijkt door de coronacrisis en de nieuwe regels van de Chinese voetbalbond al even snel weer terug te vallen.