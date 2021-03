De UEFA heeft de Roemeense ref Sebastian Coltescu, die op 8 december tijdens de Champions League-wedstrijd tussen PSG en Basaksehir beschuldigd werd van racisme, tot het einde van het seizoen geschorst.

Coltescu, vierde scheidsrechter tijdens het bewuste duel, kreeg de sanctie volgens de UEFA omwille van 'ongepast gedrag'. Zijn landgenoot Octavian Sovre, de assistent-scheidrechter tijdens die match, kreeg een lichtere straf. De UEFA had voor hem enkel een 'berisping' in petto.

De spelers van Basaksehir verlieten op 8 december na amper een kwartier spelen het veld, nadat de Kameroener Pierre Webo, assistent-trainer bij Basaksehir, door een ref was aangeduid met het Roemeense woord 'negru'. Webo beschuldigde de vierde scheidsrechter, Sebastian Coltescu, maar na analyse van verschillende beelden door Roemeense media werd ook assistent-scheidsrechter Octavian Sovre verdacht van racisme.

Coltescu, vierde scheidsrechter tijdens het bewuste duel, kreeg de sanctie volgens de UEFA omwille van 'ongepast gedrag'. Zijn landgenoot Octavian Sovre, de assistent-scheidrechter tijdens die match, kreeg een lichtere straf. De UEFA had voor hem enkel een 'berisping' in petto. De spelers van Basaksehir verlieten op 8 december na amper een kwartier spelen het veld, nadat de Kameroener Pierre Webo, assistent-trainer bij Basaksehir, door een ref was aangeduid met het Roemeense woord 'negru'. Webo beschuldigde de vierde scheidsrechter, Sebastian Coltescu, maar na analyse van verschillende beelden door Roemeense media werd ook assistent-scheidsrechter Octavian Sovre verdacht van racisme.