Donderdagavond treft KAA Gent Omonia Nicosia in de laatste voorronde van de Europa League. De club is een echte Cypriotische traditieclub met een lange geschiedenis. Vijf zaken die u moet weten.

Ontstaan uit zijn rivaal

In de jaren na het einde van de Tweede Wereldoorlog vond in Griekeland de Griekse burgeroorlog plaats tussen extreemlinkse groeperingen en het Griekse koninkrijk. Cyprus, waar op dat moment de Grieken 80% van de bevolking uitmaakten en dat nog geen onafhankelijk land was, raakte daar ook bij betrokken. APOEL Nicosia, de grootste club van het eiland, stelde zich expliciet anticommunistisch op. Dit tot ergernis van veel spelers, die de club dan maar verlieten en kort daarop Omonia oprichtten. Zo ontstond dus een nieuwe club en meteen ook de grootste rivaliteit in het Cypriotische voetbal.

Recordploeg

Omonia is na APOEL de grootste club uit Cyprus. Vooral in de jaren 70 was de dominantie van de club totaal. Omonia heeft dan ook verschillende records op haar naam staan. Zo heeft het de meeste Cypriotische bekers gewonnen, degradeerde het nog nooit en won het al drie keer de Cypriotische dubbel, meer dan elke andere club. De club viel tussen 1972 en 1987 ook nooit uit de top twee.

Daardoor is het ook een vaste klant in Europese kwalificatiewedstrijden. Vorig jaar speelde Omonia bijvoorbeeld nog in de Conference League nadat het door Antwerp werd uitgeschakeld in de Europa League kwalificaties. Daar strandden de Cyprioten echter in de groepsfase.

Een onverwachte connectie

Omonia is ontstaan uit een politiek geschil, het hoeft dus niet te verwonderen dat de supporters ook vandaag nog hun stem uiten op politiek vlak. De Cypriotische club is traditioneel links en gezien als een gedragen door 'het gewone volk'. De ultrasupporters van Gate 9 wapperen vaak met vlaggen van communistische iconen zoals Che Guevara en hebben banden met linkse supportersgroepen over heel Europa. Zo bijvoorbeeld ook met de Ultras Inferno van Standard.

Een nieuwe splitsing

Omonia mag dan zelf ontstaan zijn door af te splitsen van APOEL, in 2018 splitste er zelf een factie van de club af nadat vele supporters ontevreden waren met de overname door een Amerikaans-Cypriotische zakenman. De club was daarvoor traditioneel in handen van de supporters, maar had er door de financiële crisis zware jaren opzitten. De supporters die geen vrede konden nemen met de overname richtten daarom een nieuwe club op: PAC Omonia 29M. Deze speelt nu in de Cypriotische tweede klasse.

Lamkel Zé

Bijna trok het eeuwige enfant terrible Didier Lamkel Zé naar Omonia Nicosia. De Kameroener had volgens de club een contract getekend, maar stuurde zijn kat naar de medische testen omdat hij een beter bod had gekregen van Ferencvaros. Zo werd Omonia het zoveelste slachtoffer van de onberekenbare aanvaller. De club laat het daar overigens niet bij en stapte naar de FIFA, mogelijks krijgt het verhaal een staartje en moet Antwerp de Cyprioten nog een schadevergoeding betalen. Wie we wel terugzien bij Nicosia is Roman Bezoes, die zo onverwacht snel zijn terugkeer naar de Ghelamco Arena zal maken.

