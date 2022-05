Vier jaar na de transfer van Cristiano Ronaldo naar Juventus pronkt Real Madrid opnieuw met de Champions Leaguetrofee. Nochtans liep zeker niet alles zoals gepland in het Estadio Bernabéu.

Zijn tegenstanders zullen zeggen dat Cristiano Ronaldo opnieuw op zoek was naar aandacht. Nu wel voor de micro's, want op het veld liet hij niet al te veel zien. Doelpuntenmaker in de extra tijd in de finale van 2014, auteur van het winnende doelpunt twee jaar later, daarna zijn twee goals in 2017, was de Portugees in de finale van de CL in 2018 zonder doelpunten niet van al te groot belang tegen Liverpool in Kiev.

...

Zijn tegenstanders zullen zeggen dat Cristiano Ronaldo opnieuw op zoek was naar aandacht. Nu wel voor de micro's, want op het veld liet hij niet al te veel zien. Doelpuntenmaker in de extra tijd in de finale van 2014, auteur van het winnende doelpunt twee jaar later, daarna zijn twee goals in 2017, was de Portugees in de finale van de CL in 2018 zonder doelpunten niet van al te groot belang tegen Liverpool in Kiev. 'Zijn' Real won wel voor de derde opeenvolgende keer de Champions League, maar na de wedstrijd opende CR7 de deur van de toekomst: 'Eerst ga ik een beetje genieten, daarna zal ik het hebben over mijn toekomst. Het was geweldig om bij Real Madrid te spelen, maar ik zeg niet dat ik per se zal vertrekken. Dat zal binnenkort duidelijk worden.'Op 10 juli 2018, de dag van de halve finales van de wereldbeker, maakte Juventus de transfer van Cristiano Ronaldo bekend. Bij Real liet hij een enorme leegte achter. 43 goals in de laatste drie edities van de Champions League en bijna 50 goals per seizoen verlieten Madrid en niemand leek hem meteen te kunnen vervangen. De pogingen om Chelsea tijdens het WK in Rusland warm te maken voor een vertrek van Eden Hazard, werden uiteindelijk met een jaar uitgesteld.Real beëindigde het eerste seizoen na Cristiano met een uitschakeling in de 1/8 finales van de Champions League tegen Ajax, in La Liga strandde het op kilometers afstand van kampioen Barcelona en qua doelpuntenproductie klokte het af op 'slechts' 63 doelpunten, ver van de voorbije seizoenen waarin het tot wel 100 goals maakte. Noch de miljoenentransfer van Eden Hazard, noch die van de jonge Frankfurtspits Luka Jovic konden die trend omkeren een seizoen later.Het technisch meesterschap was er wel nog steeds, belichaamd door de drie ervaren middenvelders en een steeds indrukwekkender wordende Karim Benzema, maar Real miste snelheid en diepgang. Naast Hazard konden ook Gareth Bale en Marco Asensio, ook een van de erfgenamen van Ronaldo genoemd, het pijnlijke vertrek van Ronaldo niet doen vergeten.Maar hoewel velen er aan twijfelden, was er al hoop. Real gaat voluit in de strijd om de grootste talenten van vandaag te kopen na de financiële explosie van 2017, toen PSG de grens van 200 miljoen overschreed voor Neymar Jr. De handtekening van Martin Odegaard was een eerste stap in die richting om steeds de andere concurrenten voor te zijn in de talentenjacht. Zo arriveerde Vinícius Junior in de zomer van 2018, een jaar eerder voor 45 miljoen euro gekocht van Flamengo toen hij nog maar 17 minuten bij de profs had gespeeld. Een gigantische deal gevolgd door vele andere jongeren zoals zijn landgenoten Rodrygo en Reinier of de goedkopere Brahim Diaz en doelman Andrej Loenin.Heel snel, zonder twijfel te snel, moest Vini het gebrek aan snelheid en spektakel oplossen bij de Koninklijke. Hij werd al voor de leeuwen geworpen voordat hij er echt klaar voor was en irriteerde zo zijn teamgenoten terwijl hij maar nu en dan indruk kon maken op het publiek. 'Geef de bal niet aan hem door, hij speelt tegen ons', zei Benzema nog aan Ferland Mendy in het begin van vorig seizoen tijdens de rust van de Champions Leaguewedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. In zijn eerste drie seizoenen in het maagdelijk witte shirt kwam de Braziliaan maar aan veertien goals. Dat Real in 2020, na de lockdown, toch kampioen werd, was vooral te danken aan de doelpunten van Benzema en Sergio Ramos en de wondersaves van Thibaut Courtois.In afwachting van een Kylian Mbappé die uiteindelijk toch niet zou komen, had de vorige zomermercato vooraal een schijn van overgang. Ramos en Raphaël Varane vertrokken, terwijl David Alaba als vervanger werd gehaald en het jonge Franse talent Eduardo Camavinga zich verder mocht ontwikkelen in de schaduw van de Bermudadriehoek op het middenveld. Maar met Carlo Ancelotti als nieuwe coach kreeg dat verhaal toch een andere dimensie. Ook voor Vinícius.Het 'zwaarste truitje ter wereld', zoals Iker Casillas het noemde, weerhield de Braziliaanse raket er niet van om iedereen met verstomming te slaan aan het begin van het seizoen. Vini werd de beste vriend van een Benzema die dit seizoen met 44 goals in 46 optredens de statistieken van Ronaldo terug naar Madrid bracht. De Braziliaanse winger was op zijn beurt dan weer goed voor 22 goals en 20 assists. Tussen die doelpunten was het vooral die in de finale van Champions League zaterdag, tussen alle mirakelsaves van Courtois door, die hem onsterfelijk maakte voor de Madrilenen.Vier jaar na de vorige CL-finale tegen Liverpool waren in de basiself van Madrid slechts zes spelers gewisseld. Het recept was echter hetzelfde. Een cynisch Real, dat vooral zijn momenten kiest in plaats van een hele wedstrijd te controleren, met een middenveld dat finales weet te winnen, een keeper die er een hekel aan heeft om ze te verliezen en een aanvallend duo dat doelpunten maakt die trofeeën waard zijn. Ondanks het feit dat het Witte Huis niet het geconsolideerde uiterlijk heeft van de meest ambitieuze Engelse projecten, blijft het ongeëvenaard in de kunst van de sprint. Cristiano Ronaldo, daarentegen, bereikte in de voorbije vier seizoenen geen enkele keer wat Madrid in diezelfde periode bereikte. De Portugees zal zich wellicht kunnen troosten door te constateren dat hij in 2009 in de Spaanse hoofdstad was beland bij een ploeg die toen in een veel grotere vrije val groter verkeerde dan die van de afgelopen jaren. En dat Real vier jaar na zijn vertrek opnieuw groter is geworden dan iedereen. Hem incluis.