Mohamed Ihattaren had een gouden toekomst voor zich, maar het negentienjarige talent is zó ver afgegleden, dat hij momenteel zelfs geen voetballer is. Hij vertrok bij Sampdoria, is onbereikbaar en niemand weet wat hij doet. Het laatste dat zaakwaarnemer Mino Raiola van Ihattaren hoorde, was dat hij wilde stoppen met voetballen. Op zoek naar antwoorden op de vele vragen.

Door Marco Timmer (Voetbal International)

Deze week komen bij Oranje de beste voetballers van Nederland samen. Jonge spelers als bijvoorbeeld Ryan Gravenberch, Donyell Malen en Arnaut Danjuma zullen klaar zijn om in de basis te starten, net zoals een fitte Cody Gakpo en Jurriën Timber dat waren geweest. Maar de in potentie misschien wel meest getalenteerde is er niet bij. Waar de ontwikkeling van leeftijdgenoot Gravenberch razendsnel gaat, is die van Mo Ihattaren keihard tot stilstand gekomen. De voetballer verliet Sampdoria - waar hij wordt uitgeleend door nieuwe club Juventus - op 12 oktober en is sindsdien spoorloos verdwenen.Op het internet verschijnen plaatjes van Ihattaren als Wally, het mannetje met de rood-wit gestreepte trui en muts uit de populaire jeugdboekenreeks Waar is Wally? In die boeken vol drukke tekeningen moet Wally steeds worden gevonden. Dat valt nog niet mee. Hetzelfde geldt voor Ihattaren. De speler zelf geeft heel af en toe via Instagram een teken van leven. Onlangs postte hij ineens een paar sneakers op het socialmediakanaal en soms stuurt hij een hartje als we hem proberen te bereiken.In onze zoektocht naar het hoe en waarom willen de meeste mensen alleen off the record over hem praten, om de ernst van de situatie duidelijk te maken, maar niet degene zijn die publiekelijk uit de school klapt. Over waar Ihattaren is, wat hij momenteel doet en of hij nog weer gaat voetballen ontvangen we in Nederland steeds dezelfde boodschap: 'We weten het niet', 'Mo is onbereikbaar', 'Hij reageert helemaal nergens op'. Bij niemand dus. Het is duidelijk dat de voetballer zich voorlopig heeft teruggetrokken. Vooralsnog is het gissen naar de reden. Wat ons in Nederland ook duidelijk wordt, is dat de zaakwaarnemers zich verdringen om het gevallen talent binnen te slepen. Iedereen wil Mootje 'helpen' en uiteindelijk natuurlijk ook geld aan hem verdienen. Het doet vermoeden dat Ihattaren heeft gebroken met Mino Raiola en José Fortes Rodríguez.Als we met PSV voor een Europa Leaguewedstrijd in Monaco zijn, hebben we contact met de zaakwaarnemer. Hoewel Raiola in het prinsdom woont, is hij er niet, maar kort telefonisch contact is wel mogelijk. De Nederlander wil niet te veel zeggen over Ihattaren. 'Je weet dat ik nooit over mijn spelers praat, dat is ook de reden dat ik geen boek schrijf', zegt Raiola. 'Van mij dus geen slecht woord over Mo Ihattaren en als hij mijn hulp nog wil, zal ik hem helpen. Maar het klopt dat we al een tijdje geen contact meer hebben gehad.'Als we Raiola confronteren met berichten in de Italiaanse media dat Ihattaren wil stoppen met voetballen, wil de zaakwaarnemer nog wél bevestigen dat Ihattaren dat ook aan hem heeft verteld. Wat er precies is gebeurd waardoor Ihattaren tot dat besluit is gekomen, is ook voor Raiola een groot raadsel. Temeer omdat hij zag dat de voetballer het in zijn eerste weken nog wel goed naar zijn zin had bij Sampdoria en gelukkig was in Italië.Dat er nu zoveel andere zaakwaarnemers achter Ihattaren aan zitten, deert Raiola overigens niets. Zoals bekend heeft hij nooit een contract met de spelers die hij begeleidt, ze kunnen altijd gaan en staan waar ze willen. Dat er in de zaak Ihattaren over hem wordt geluld, interesseert Raiola evenmin iets. Feit is dat de zaakwaarnemer Ihattaren had afgeraden naar het buitenland te gaan, omdat hij er niet klaar voor was. Dat wordt bevestigd binnen PSV. Maar de voetballer zelf wilde niet naar bijvoorbeeld Feyenoord, FC Utrecht of een andere Nederlandse club. Raiola heeft uiteindelijk nog hard zijn best moeten doen om onderdak te vinden voor Ihattaren, want navraag bij PSV leert dat er tot twee dagen voor de transferdeadline nog geen enkele club concreet voor hem was. Dat Juventus het toch aandurfde met de bij PSV flink in opspraak geraakte Ihattaren, lijkt in eerste instantie dan ook vooral een vriendendienstje. PSV krijgt een kleine twee miljoen euro van Juventus. Dat is een gegarandeerd bedrag, maar kan meer dan het dubbele worden als de voetballer goed presteert in Turijn. Dat laatste zit er voorlopig niet in en gezien de huidige ontwikkelingen mag PSV blij zijn dat het überhaupt nog iets heeft gekregen voor Ihattaren. Bij de club uit Eindhoven hebben ze de afgelopen jaren werkelijk alles gedaan om de Utrechter te helpen. Zeker na de dood van zijn vader. Maar wat er over zijn wangedrag naar buiten is gekomen, is volgens de mensen bij PSV slechts het topje van de ijsberg.Bij een psycholoog die heel kort met hem werkte om hem inzicht in zijn karakter te geven, valt de term ernstig narcistisch. Vandaar ook niet de keuze voor een andere Nederlandse club, maar voor Juventus. Dat vindt Ihattaren meer passen bij zijn kwaliteiten en status. Het enige dat PSV niet goed heeft gedaan, vinden ze intern, is dat de club te lang zo veel tijd en energie in de voetballer heeft gestopt om hem te helpen. Werkelijk iedereen die we spreken, zegt daar hetzelfde over: Ihattaren láát zich niet helpen. Hij liegt en komt zijn afspraken niet na. Bovendien: wat vandaag wit is, is morgen bij hem weer zwart.Vanuit de entourage rond Ihattaren horen we vervolgens dat hij bij zijn vriendin in Tilburg verblijft. De liefde kan fantastisch zijn, maar ook heel gekke dingen met je doen. De mensen in zijn directe omgeving maken zich zorgen om Ihattaren en om zijn spaargeld, dat er volgens hen vlot doorheen gaat.De voor hem gemakkelijkste manier om veel geld te verdienen, is toch blijven voetballen. Terug naar Sampdoria lijkt in elk geval zowel voor hem als de club geen optie. In Genua spreken we met Diego Anelli, directeur van Sampdorianews. 'Eigenlijk is er in Italië maar heel weinig over hem bekend', zegt Anelli. 'Mo Ihattaren is een mysterie en alle artikelen hier zijn gebaseerd op officiële persverklaringen van Sampdoria en het nieuws uit Nederland. Bij zijn komst waren de verwachtingen van de fans heel hoog. Zijn bijzondere technische kwaliteiten waren hem vooruitgesneld, ook doordat Antonio Cassano deze benadrukte. Hoewel ook de geruchten over zijn karakter hier wel bekend waren. De deal kwam tot stand vanwege de goede relatie die technisch directeur Daniele Faggiano heeft met Juventus. Maar wij hebben hem hier nooit zien trainen of spelen. De geruchten zijn wel dat hij vier à vijf kilo te zwaar was. Niemand hier van de journalisten heeft hem kunnen spreken, hij heeft geen enkel interview aan Italiaanse media gegeven.'Op de Italiaanse tv vertelt dezelfde Cassano vervolgens dat hij wél goed geïnformeerd is over Ihattaren. De oud-prof van onder meer AS Roma, Sampdoria en Real Madrid was dus lyrisch over de Nederlander toen die werd aangetrokken. 'Op de dag dat Ihattaren speelt, ga ik voor het eerst sinds ik ben gestopt met voetballen terug naar het stadion. Omdat ik alleen naar het voetbal van kwaliteitsspelers kijk', zegt Cassano. Maar volgens hem voelde Ihattaren zich nu niet meer goed in Genua en wil hij van competitie wisselen. 'Ik dacht: Dat verdomde Italiaanse voetbal, linksbenigen moeten we juist hebben. Maar ze wilden dat hij zo veel zou trainen. Ihattaren is vergiftigd, ze zeggen dat hij zó veel kilometers heeft afgelegd dat hij terug naar Nederland is gerend. Hij heeft gelijk dat hij is vertrokken. Ihattaren lijkt wel op mij, hij is geweldig.'Vanuit de spelersgroep van Sampdoria horen we dat ook zijn ploeggenoten in het duister tasten. Voormalig SC Heerenveen-speler Morten Thorsby laat weten dat het enige dat Ihattaren zijn collega's heeft verteld, is dat zijn moeder ziek is en hij daarom is teruggegaan naar Nederland. Dat was het laatste dat ze van Ihattaren zagen en hoorden. Zelfs op telefoontjes van voorzitter Massimo Ferrero reageert hij niet.Een paar dagen voor onze komst naar Genua vragen we Daniele Faggiano of hij zijn verhaal wil doen. De technisch directeur antwoordt positief. 'Laat maar weten wanneer je in Genua bent, ik doe het met plezier.'Als we op vrijdag melden dat we er zijn, reageert Faggiano echter nergens meer op. Wel krijgen we een berichtje van de persvoorlichter. 'Goedendag, leuk je te ontmoeten. We spreken alleen over Sampdoria-Bologna. Over Ihattaren kunnen we niets nieuws toevoegen aan wat we er al over hebben verteld.' Het laatste dat Faggiano over Ihattaren zei was twee weken geleden. 'Voor ons was het een geweldige deal, gezien de kwaliteiten van de speler. Maar hij kwam uit een training en er was iets gebeurd op familieniveau.'Op zondag in Stadio Luigi Ferraris spreken we Filippo Grimaldi. De journalist volgt onder meer Sampdoria voor La Gazzetta dello Sport. Grimaldi trekt zijn schouders op, heft zijn handen naar de hemel en laat zijn mondhoeken zakken, als we hem naar de zaak-Ihattaren vragen. 'Niemand hier weet waar hij is', aldus Grimaldi, die zegt te begrijpen waarom Faggiano niet meer wil reageren. 'Faggiano en trainer Roberto D'Aversa, maar eigenlijk iedereen bij de club, zijn heel boos. Ihattaren is een fantastische speler die ze nu heel goed hadden kunnen gebruiken. Sampdoria heeft problemen voorin en op het middenveld met geblesseerde spelers, en Ihattaren had nu gewoon moeten voetballen tegen Bologna. Ons is verteld dat hij met overgewicht bij Sampdoria is gekomen en dat hij fysiek een achterstand had. Hij heeft daarna een individueel programma gevolgd om fit te worden. En net voordat hij klaar was om zijn eerste minuten te maken, verdween hij plotseling. Niemand heeft meer iets van hem vernomen.' Ingewijden denken dat Ihattaren zich behoorlijk heeft verkeken op zijn overstap naar Sampdoria. Voor het eerst alleen in een ander land, naar een club waar hij niemand kent, de taal niet spreekt en dat ook nog eens in Genua. Hoewel de rauwe havenstad La Superba wordt genoemd, is het zeker voor jonge jongens niet de meest bruisende plek van Italië. Dat Ihattaren aan zijn situatie wilde ontsnappen, strookt met de geluiden dat hij om die reden geregeld in Milaan en Monaco zat. Op tweeënhalf uur rijden van Genua zitten in Monaco en Nice met Pablo Rosario, Calvin Stengs, Myron Boadu en Justin Kluivert namelijk genoeg andere jonge Nederlandse voetballers. De vlucht naar voren uit Nederland, zoals Ihattaren die zich had voorgesteld na zijn weinig succesvolle periode bij PSV, werd voor hem uiteindelijk een duikvlucht richting de keiharde bodem. Jonge spelers als Stengs, Boadu en ook Brian Brobbey geven eerlijk toe dat zo'n eerste stap naar het buitenland moeilijk is en dat ze overal aan moeten wennen. Maar zij komen nog uit een stabiele familie. Die heeft Ihattaren zeker niet en hij was, zoals Raiola voorspelde, absoluut niet klaar voor de stap naar het buitenland. Het laatste dat Faggiano zei over een gebeurtenis op familieniveau, komt overigens overeen met de verontrustende geluiden die wij horen. Meer en meer wordt duidelijk dat zich rond Ihattaren in de privésfeer een hoop ellende afspeelt. Het is een familiedrama dat door toedoen van de voetballer zelfs zó ver ging, dat justitie eraan te pas moest komen. De dood van zijn gezaghebbende vader, twee jaar geleden, heeft de verhoudingen in de familie Ihattaren absoluut geen goed gedaan. En daarmee de rust rond de voetballer ook niet. Maar degenen die wij spreken, zeggen ook dat Ihattaren zich daar niet continu achter kan blijven verschuilen en dat hij momenteel toch echt zelf verantwoordelijk is voor het vergooien van zijn talenten. Wat het vervolg is in dit voor Ihattaren grote drama, laat zich moeilijk raden. Vooropstaat dat ieder jong mens het recht heeft af en toe flink te verdwalen in zijn leven. Ook Ihattaren kan en mag de weg kwijt zijn en dat is, gezien alles wat er met en rond hem is gebeurd, wellicht niet eens onlogisch. Of bij de voetballer daarna het besef komt dat niemand anders dan hijzelf verantwoordelijk is voor zijn carrière en leven en of hij weer op het juiste pad terechtkomt, is afwachten. Duidelijk is wel dat op dit moment niet te veel waarde kan worden gehecht aan zijn woorden. Als Ihattaren zegt dat hij wil stoppen met voetballen, kan het morgen echt weer anders zijn.'Bij Sampdoria rekenen ze in elk geval niet meer op Ihattaren en hopen ze in januari op een andere jonge speler van Juventus', zegt Grimaldi. Bij sommigen leeft het idee dat Ihattaren hoopt dat De Oude Dame uiteindelijk zijn contract ontbindt, waardoor hij weer transfervrij is. Dat maakt hem interessant voor een toekomstige club en uiteraard ook voor een eventuele nieuwe zaakwaarnemer. 'Niemand weet nog precies wat Juventus zal doen, maar ze zullen deze situatie willen oplossen. Misschien samen met Mino Raiola. Ze hebben tenslotte toch geld voor hem betaald', aldus Grimaldi. Een andere mogelijkheid is dat Juventus nog hoopt dat Ihattaren zijn zaakjes op orde krijgt, zodat hij in januari opnieuw kan worden verhuurd aan een andere club. Ihattaren heeft volgens het Instagram-account Rising Ballers aan Juventus laten weten niet te stoppen met voetballen, en dat hij fit is en binnenkort weer op het veld staat. Indien waar, is dat natuurlijk heel goed nieuws. Het zou het einde van een lange periode van ellende betekenen, iets waar Ihattaren vooral zelf verantwoordelijk voor was. Als het hem lukt en hij komt door deze inktzwarte periode heen, dan kan hij een goed vervolg geven aan zijn carrière en zijn leven. Uiteindelijk wil iedereen de begaafde voetballer toch op de grasmat zien schitteren.Voorlopig is 24 april 2021 voor de speler echter een historische datum. Het was namelijk de laatste keer dat Mohamed Ihattaren in een officiële wedstrijd in actie kwam. Tijdens PSV-FC Groningen viel hij destijds in voor Mario Götze. Hij mocht de laatste zeven minuutjes meedoen...