Een kleine drie jaar geleden werd Fábio Silva de jongste Portospeler ooit in een Europese competitie. Hij deed dat uitgerekend tegen BSC Young Boys, de Zwitserse tegenstander van Anderlecht donderdagavond. Tussen die twee stops in Bern gebeurde er veel.

In zijn eerste seizoen bij Porto brak Fábio Silva links en rechts records met zijn leeftijd. Jongste doelpuntenmaker voor Porto en in de Portugese beker, jongste basisspeler bij zijn club... de adelbrieven waren talrijk. Bij spelers die al zo jong hun intrede doen op het hoogste niveau is het altijd oppassen dat je ze niet vroegtijdig opbrandt.

Silva leek het op eerste gezicht niet zo'n speler te worden. Bij de jeugdploegen van Porto en Portugal bleef hij de pannen van het dak spelen en hij werd een vaste selectiespeler voor Porto op 17-jarige leeftijd. In totaal kwam hij dat seizoen aan 21 wedstrijden, tot de coronacrisis de competitie stopzette.

Recordaankoop

Fábio Silva had zichzelf toen al op de voetbalkaart gezet. De Portugese competitie is niet alleen een kweekvijver van talent, iemand met het Portojeugdkeurmerk is altijd interessant voor buitenlandse topclubs. Niet in het minst voor het Engelse Wolverhampton Wanderers, dat een patent heeft op het kopen en ontwikkelen van Portugese spelers. En zo vertrok Silva in 2020 naar Wolves, dat 35 miljoen pond betaalde: een clubrecord.

Zijn eerste seizoen was verre van sensationeel. Door de blessure van Wolvestopspits Raúl Jiménez (een schedelbreuk) werd plots veel meer hoop gevestigd op de jonge Silva. Met zijn eerste treffer, een penaltygoal, werd hij meteen de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van Wolves, maar verder dan vier treffers kwam hij dat seizoen niet. Toch werd hij daarmee de op een na meest klinische Portugese tiener uit de Premier League. Na Cristiano Ronaldo uiteraard.

Bij Wolves verloren ze hun geloof niet in Silva, die in zijn tweede seizoen de verwachtingen moest waarmaken. Dat lukte allesbehalve; hoewel Jiménez in slechte vorm verkeerde - hij herstelde maar moeizaam van zijn schedelbreuk - kwam Silva steeds minder aan spelen toe. Zijn statistieken werden er ook niet beter op: in 22 wedstrijden en 541 minuten was Silva niet één keer beslissend.

Silva was nog geen hoogvlieger bij Wolverhampton © GETTY

Kater

Een serieuze kater voor de Wolveseigenaars en coach Bruno Lage. Hun recordaankoop bleek niet klaar voor de job en een andere spits als doublure voor Jiménez was niet voorradig. De Wanderers hadden bovendien gehoopt flink te cashen op een doorverkoop van Silva. Uiteindelijk vonden ze een middenoplossing: de Portugees zou verhuurd worden. Enter Anderlecht.

Daar gaat het hem voorlopig voor de wind. Bij paars-wit lijkt alles te lukken voor Silva, die stijl en techniek combineert met veel werklust. Hij is goed in beweging bij de aanvallen maar ook niet te beroerd om mee te verdedigen, iets wat van zijn voorganger Joshua Zirkzee niet gezegd kon worden. Bovendien bewees hij tegen STVV ook een goeie kopslag in huis te hebben. Silva zette die kwaliteiten al om in geweldige cijfers, iets wat hij nog nooit in zijn carrière zo vlot deed. Vijf goals en twee assists voor Anderlecht in zes wedstrijden, dat kan tellen. Kortom: Silva heeft nog steeds alles in zich om het te maken.

Met de verplaatsing naar Young Boys lijkt de carrière van de Portugees op een cirkelmoment te zijn beland. Drie jaar na de start van zijn beloftevolle carrière bleek hij voorlopig te licht voor de Premier League, maar Silva is nog steeds maar 20 en lijkt gebrand om de verloren tijd in te halen. Met Porto won hij van de Zwitsers, benieuwd of hij met Anderlecht hetzelfde kan doen en in Europa de grote belofte alsnog waar te maken.

