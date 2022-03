Rusland wordt op sportgebied steeds meer uitgesloten door het conflict in Oekraïne. Enkele Russische sporters, van wie sommigen banden hebben met Poetin, reageerden negatief op de oorlog.

Tennis

Nummer 1 van de wereld in het tennis Daniil Medvedev postte op zijn sociale media een bericht, waarin hij over de dromen van kinderen schrijft. 'Daarom wil ik vragen voor vrede in de wereld en tussen alle landen', stelt de Rus.

Twee dagen eerder had Andrej Roeblev na zijn halve finale in Dubai om hetzelfde gevraagd. Hij schreef op de lens van de camera 'geen oorlog alsjeblieft'. Ook in het interview kwam hij terug op de kwestie: 'In deze verschrikkelijke context is mijn wedstrijd niet belangrijk. Je realiseert je het belang van vrede, respect voor elkaar in elke situatie en de betekenis van verenigd zijn. We moeten zorgen voor onze planeet en elkaar.'

Roeblev, die in Marseille met zijn Oekraïense dubbelpartner won, reageerde ook op sociale media. Zo plaatste hij een foto van een Russisch en Oekraïens mannetje die elkaar omhelzen, en zette hij bij een van zijn overwinningsfoto's in Dubai ook een boodschap rond vrede.

De hoogstgeplaatste Russische tennisster, Anastasija Pavljoetsjenkova schreef in een post op sociale media dat 'persoonlijke ambities of politieke motieven geen geweld verantwoorden. Dit neemt niet enkel onze toekomst weg, maar ook die van onze kinderen. Stop het geweld, stop de oorlog.' Ondertussen is haar boodschap verdwenen, maar vanuit Dubai praatte Nastia ook met CNN over haar standpunt. Daarin riep ze andere atleten op om zich ook uit te spreken.

Russia's top ranked female tennis star is speaking out against Russian violence in Ukraine.



"Our hearts are broken. We just want peace and love and [to] stop the violence," says Anastasia Pavlyuchenkova. pic.twitter.com/QAzwWHnXuJ -- Brianna Keilar (@brikeilarcnn) March 2, 2022

IJshockey

IJshockey is een van de populairste sporten in Rusland, en ook uit die categorie spraken enkele sporters zich uit. Aleksandr Ovetsjkin heeft op Instagram nog steeds een profielfoto waarop hij poseert met zijn president, maar hij vroeg ook al om het conflict te beëindigen. De Rus speelt in de NHL, de Canadese en Amerikaanse ijshockeycompetitie, en ligt onder vuur voor zijn vriendschap met Poetin. Na een van de trainingen gaf hij een persconferentie rond de kwestie, waarin hij zei dat hij hoopte dat alles snel voorbij zal zijn.

Washington Capitals captain Alex Ovechkin media availability after practice in Philadelphia. pic.twitter.com/y2gxFpV3CL -- Washington Capitals (@Capitals) February 25, 2022

Zijn landgenoot Nikita Zadorov plaatste een zwart vierkant met 'geen oorlog' op zijn Instagrampagina. Daarmee is hij samen met Ovetsjkin de enige Rus van de 41 in de NHL die iets zei over het conflict. Waarschijnlijk houden velen hun mond omdat hun familie in Rusland gevaar kan lopen.

Wielrennen

Pavel Sivakov fietst sinds kort onder de vlag van Frankrijk, het land waar hij opgroeide, in de plaats van als Rus (dit leest alsof zijn ouders Russische coureurs zijn). Hij zou die verandering al een tijdje gewild hebben, maar het conflict in Oekraïne zou die beslissing versneld hebben. Sivakov zou ook als Rus niet uitgesloten worden van wedstrijden, maar kiest nu toch voor het land waar hij begon met wielrennen.

Daarnaast postte hij een bericht op Twitter waarin hij schrijft dat hij volledig tegen oorlog is en dat de meeste Russen ook zo naar het conflict kijken.

Aleksandr Vlasov zegt op Instagram dat het een moeilijke situatie is voor iedereen. 'Ik wil net als veel andere Russen vrede. Ik ben geen politieke persoon en normale mensen zoals ik werd niet gevraagd of we oorlog willen. Ik hoop dat er snel vrede is. Als atleet zou ik mensen moeten verenigen, want dat zou sport moeten doen.'

Andere sporten

Voetballer Fjodor Smolov, zelf nog actief in de Russische eerste klasse met Sparak Moskou, plaatste een zwart vierkant op zijn Instagramprofiel, vergezeld van 'geen oorlog' in het Russisch.

Ook biatlete Larisa Koeklina reageerde via sociale media. Zij plaatste een foto van zichzelf met een half Russisch, half Oekraïens hartje vergezeld van de tekst 'Wat gebeurt er!? Hou op! We leven in de 21e eeuw!'

Schaakgrootmeester Jan Nepomnjasjtsjii tweette op de dag van de inval: 'De geschiedenis heeft veel Zwarte Donderdagen gezien. Maar vandaag is zwarter dan de anderen.' Drie dagen later schreef hij dat hij hoopte dat de onderhandelingen voor een wapenstilstand zouden zorgen en dat hij bang is voor de prijs van de voorbije dagen. Beide berichten werden vergezeld van de hashtag 'geen oorlog' in het Russisch en Engels.

