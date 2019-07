De Nederlandse voetbalbond KNVB gaat tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal, de Nederlandse Supercup, experimenteren met informatie op videoschermen in het stadion over VAR-momenten.

Op de schermen verschijnen dan teksten als 'mogelijke strafschop vanwege handsbal' of 'mogelijke rode kaart vanwege overtreding'. De KNVB wil zo de toeschouwers meer inzicht geven in beslissingen van de videoref.

'Een van de verbeterpunten die voortkwamen uit het eerste seizoen VAR in de Eredivisie, was dat het publiek beter geïnformeerd wilde worden over VAR-situaties', klinkt het op de site van de KNVB. 'Te vaak wisten toeschouwers niet precies waarom de VAR ingreep. Een manier om daar meer duidelijkheid over te verschaffen, is het vertonen van de VAR-beslissing op de videoschermen in het stadion.'

In overleg met de clubs wordt gekeken wanneer de VAR-communicatie op videoschermen bij alle Eredivisiewedstrijden wordt getoond. De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal gaat zaterdag tussen Ajax en PSV.