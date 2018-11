Verband tussen Alzheimer en kopspel in het voetbal?

Het lijstje wordt almaar langer. Bij het Franse weekblad maakten ze zelf een tiental namen bekend van voormalige profs die slachtoffer werden van Alzheimer. Die ongeneeslijke hersenziekte, de meest voorkomende vorm van dementie, trof of treft vandaag onder andere Danny Blanchflower (ex-Tottenham), Stan Bowles (ex-QPR), John Charles (ex-Juventus), Nat Lofthouse (ex-Bolton), Dave Mackay (ex-Heart of Midlothian), Gerd Müller (ex-Bayern München), Martin Peters (ex-West Ham), Ferenc Puskás (ex-Real Madrid), Nobby Stiles (ex-Manchester United) en Ray Wilson (ex-Everton).

Alles begon met een BBC-documentaire die werd gerealiseerd een jaar geleden met ex-spits Alan Shearer, die tussen 1992 en 2000 uitkwam voor de Engelse nationale ploeg en besliste om een hersenanalyse te laten uitvoeren. Niet enkel om te achterhalen of er door het veelvuldig koppen schade zou zijn, maar ook en vooral om het grote publiek te sensibiliseren. Terwijl voor de wereldvoetbalbond FIFA 'er vandaag nog altijd geen bewijs bestaat van een negatief effect door het kopspel', zijn er in Engeland almaar meer specialisten die de these ondersteunen dat er wel frequent gevallen optreden van Alzheimer door een herhaaldelijk gebruik van het hoofd in het profvoetbal.

Enkel daar durven ze het taboe te benoemen en willen ze het ook effectief aanpakken. Geen andere voetbalbond zet stappen in die richting, ook al werden er overal ter wereld wel maatregelen genomen toen het aantal hartongelukken op de velden schrikbarende vormen aannam. Maar in november vorig jaar, onder druk van de Jeff Astle Foundation ( Jeff Astle overleed op 59-jarige leeftijd, nadat negen jaar eerder bij de oud-speler van West Bromwich Albion dementie werd vastgesteld), de media, de Engelse voetbalbond FA en spelersvakbond PFA, werd beslist een fonds op te richten. De studie zal worden uitgevoerd door de universiteit van Glasgow en het sportziekenhuis van Hampden, die maar liefst 15.000 ex-profspelers zullen onderzoeken. Alvast een belangrijke en essentiële eerste stap, die natuurlijk veel te laat komt voor het onbekende aantal oud-voetballers die door deze ziekte al werden getroffen en eraan overleden. Of, zoals Shearer terecht opmerkte: 'Voetbal wordt een prachtig spel genoemd. Laten we ervoor zorgen dat het niet de sport wordt die doodt.'