Verdwijning Emiliano Sala: politie hervat zoektocht

Vermoedelijk is het in zee gestort.

'Wij hebben de zoektocht hervat. Twee vliegtuigen zijn opgestegen en we concentreren ons op een gebied waarvan we denken dat we de meeste kansen hebben om iets te vinden', laat de politie weten.

Sinds de verdwijning van het eenmotorig vliegtuigje, waarin naast Sala alleen nog een piloot zat, hebben de speurders al een gebied van 3.000 vierkante kilometer uitgekamd, goed voor zo'n vijftien uur onderzoek.

Sala was op weg van Nantes naar Cardiff in Wales. Cardiff FC nam de Argentijn enkele dagen geleden voor 17 miljoen euro over van de Franse club.

Eerbetoon

In de Franse havenstad kwam gisterenavond een massa fans op straat om een indrukwekkend eerbetoon te brengen aan Sala. Ze verzamelden op de Place Royal in het centrum en legden onder meer bloemen neer bij een fontein.