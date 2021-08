De Verenigde Staten hebben zondag voor de zevende keer de Gold Cup gewonnen, dat is het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied.

In de finale in het Allegiant Stadium in Paradise, in de buurt van Las Vegas, haalden de Verenigde Staten het in de finale na verlengingen met het kleinste verschil van Mexico, na een doelpunt van verdediger Miles Robinson na 117 minuten.

De finale was een heruitgave van de vorige in 2019. Twee jaar geleden haalden de Mexicanen het met 1-0 van de VS. De Amerikanen hebben dus ook meteen een revanche te pakken. Met elf eindzeges blijft Mexico wel recordhouder. Beide landen domineren het toernooi al sinds begin deze eeuw. Canada won in 2000, nadien ding de eindzege telkens naar de VS of Mexico.

