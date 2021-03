Sport/Voetbalmagazine maakte een vergelijking tussen de twee jonge voetbalmonsters op verschillende vlakken. Wat hun imago betreft, is er een hemelsbreed verschil.

'Aymen, dit is geen afscheid. Waar je ook bent, je zal altijd in het hart van de inwoners van Bondy zitten.' Dat was het pakkende eerbetoon dat Mbappé op 28 februari op Twitter publiceerde na de moord op zijn 15-jarige wijkgenoot Aymen.

Wanneer Mbappé zich roert in het publieke debat is het geen aanstellerij. Hij sprak zich in het recente verleden ook al openlijk uit tegen racisme en tegen het politiegeweld in Frankrijk. Zijn moeder Fayza Lamari waakt erover dat hij met zijn voeten op de grond blijft - als boutade zegt ze vaak dat haar zoon geen vaccin heeft uitgevonden maar gewoon voetballer is - maar Mbappé beseft dat de tijdsgeest zo geëvolueerd is dat topsporters openhartig voor hun mening mogen uitkomen.

Op een paar duizend losgeslagen twitteraars na nemen de Fransen er geen aanstoot aan dat Mbappé via zijn sociale media bepaalde maatschappelijke onderwerpen vulgariseert.

Geen Marcus Rashford

In Noorwegen is Haaland zo populair dat Noorse kranten weten dat hun verkoopcijfers een boost zullen krijgen als ze een artikel aan hem wijden. De twintiger met de koddige babyface heeft in amper een jaar tijd Martin Ødegaard voorbijgestoken als grootste ster van het Noorse voetbal en hij mag zich intussen hét jongerenidool van zijn land noemen.

Bij Verdens Gans, de grootste krant van Noorwegen, hebben ze aan de hand van analyses en statistieken zelfs kunnen aantonen dat de gemiddelde leeftijd van het lezerspubliek drastisch daalt wanneer Haaland op de voorpagina staat. Hij heeft bijlange niet het charisma of de uitstraling van Mbappé, maar heeft zich in 2020 wel meer opengesteld voor de buitenwereld.

'In het begin voelde hij zich onbegrepen. Zelfs aan Noorse journalisten gaf hij korte en nietszeggende antwoorden', merkt Berg Ould-Saada, journalist bij het Noorse dagblad, op.'Wij vonden hem simpel van geest, onbereikbaar en oninteressant. Vorige zomer is de kentering gekomen. Hij heeft toen deelgenomen aan een aantal podcasts en we zagen in dat hij humor had en toegankelijk is. Hij is echter zo gefocust op zijn job als voetballer dat ik hem de komende jaren geen standpunten zie innemen zoals een Marcus Rashford of een LeBron James.'

Lees het volledige artikel over de vergelijking tussen de twee jonge supersterren in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 10 maart.

'Aymen, dit is geen afscheid. Waar je ook bent, je zal altijd in het hart van de inwoners van Bondy zitten.' Dat was het pakkende eerbetoon dat Mbappé op 28 februari op Twitter publiceerde na de moord op zijn 15-jarige wijkgenoot Aymen. Wanneer Mbappé zich roert in het publieke debat is het geen aanstellerij. Hij sprak zich in het recente verleden ook al openlijk uit tegen racisme en tegen het politiegeweld in Frankrijk. Zijn moeder Fayza Lamari waakt erover dat hij met zijn voeten op de grond blijft - als boutade zegt ze vaak dat haar zoon geen vaccin heeft uitgevonden maar gewoon voetballer is - maar Mbappé beseft dat de tijdsgeest zo geëvolueerd is dat topsporters openhartig voor hun mening mogen uitkomen. Op een paar duizend losgeslagen twitteraars na nemen de Fransen er geen aanstoot aan dat Mbappé via zijn sociale media bepaalde maatschappelijke onderwerpen vulgariseert. In Noorwegen is Haaland zo populair dat Noorse kranten weten dat hun verkoopcijfers een boost zullen krijgen als ze een artikel aan hem wijden. De twintiger met de koddige babyface heeft in amper een jaar tijd Martin Ødegaard voorbijgestoken als grootste ster van het Noorse voetbal en hij mag zich intussen hét jongerenidool van zijn land noemen. Bij Verdens Gans, de grootste krant van Noorwegen, hebben ze aan de hand van analyses en statistieken zelfs kunnen aantonen dat de gemiddelde leeftijd van het lezerspubliek drastisch daalt wanneer Haaland op de voorpagina staat. Hij heeft bijlange niet het charisma of de uitstraling van Mbappé, maar heeft zich in 2020 wel meer opengesteld voor de buitenwereld. 'In het begin voelde hij zich onbegrepen. Zelfs aan Noorse journalisten gaf hij korte en nietszeggende antwoorden', merkt Berg Ould-Saada, journalist bij het Noorse dagblad, op.'Wij vonden hem simpel van geest, onbereikbaar en oninteressant. Vorige zomer is de kentering gekomen. Hij heeft toen deelgenomen aan een aantal podcasts en we zagen in dat hij humor had en toegankelijk is. Hij is echter zo gefocust op zijn job als voetballer dat ik hem de komende jaren geen standpunten zie innemen zoals een Marcus Rashford of een LeBron James.'Lees het volledige artikel over de vergelijking tussen de twee jonge supersterren in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 10 maart.