Roman Abramovich heeft Chelsea definitief verkocht aan het Amerikaanse consortium rond de zakenman Todd Boehly, de mede-eigenaar van baseballteam Los Angeles Dodgers, en de groep Clearlake Capital. De Engelse voetbalclub heeft maandag in een persbericht bekendgemaakt dat de overdracht is afgerond.

De voorbije dagen gaven de Premier League en de Britse en Portugese overheden al toestemming voor de deal. Portugal is bij de transactie betrokken omdat Roman Abramovich sinds vorig jaar officieel Portugees staatsburger is. De Russische miljardair verkoopt de club als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Volgens het akkoord zullen Boehly en Clearlake gezamenlijk de club besturen. Boehly zal voorzitter zijn van de holding. De zakenman en de investeringsfirma zeggen te willen investeren in 'belangrijke domeinen' om de competitiviteit van Chelsea te verlengen en verbeteren. Het gaat dan onder meer om de herontwikkeling van Stamford Bridge en investeringen in de academie, de vrouwenploeg en het stadion voor de vrouwen- en jeugdploegen Kingsmeadow.

'We zijn vereerd om de nieuwe eigenaars te worden van Chelsea Football Club', zei Boehly. 'We gaan er helemaal voor - 100 procent - elke minuut van elke wedstrijd. Onze visie als eigenaars is duidelijk: we willen de fans trots maken.'

Volgens Britse media is met de overname 4,25 miljard pond, of bijna 5 miljard euro gemoeid. De opbrengst van de verkoop gaat naar humanitaire doelen, meer bepaald oorlogsslachtoffers in Oekraïne. Abramovich staat immers op de Britse sanctielijst vanwege zijn banden met de Russische president Vladimir Poetin. Abramovich leidde de club sinds 2003.

Chelsea eindigde het voorbije seizoen in de Premier League als derde. De club van Rode Duivel Romelu Lukaku verloor de finales van de FA Cup en League Cup, telkens van Liverpool. In de Champions League was Real Madrid in de kwartfinales te sterk.

