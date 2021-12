Voor de club uit Salerno belooft het nog een spannend eindejaar te worden. Als het vuurwerk overal knalt en de club heeft geen nieuwe overnemer gevonden, dan wordt het geschrapt uit de Italiaanse hoogste klasse. Hoe is het zover kunnen komen?

Het moet zowat het grootste feest ooit geweest zijn voor de club toen Salernitana na de promotie de komst van ex-Bayernvedette Franck Ribéry aankondigde. De 38-jarige Fransman werd voorgesteld alsof hij de verlosser zelve was. Het net gerenoveerde Arechistadion, dat normaal plaats biedt aan meer dan 30.000 supporters, liep vol en de U19 werd opgetrommeld om een erehaag te vormen voor de aanvaller.Na 22 jaar en pas voor de derde keer in de 100-jarige clubgeschiedenis begon Salernitana nog eens aan een seizoen in de Serie A.Maar hoge verwachtingen waren er niet. 'Als we na dit seizoen nog in de hoogste klasse zitten, dan zal dat al aanvoelen als een prijs', verkondigde Ribéry bij zijn voorstelling.Ondertussen lijkt dat sportief al een hele klus te worden. Na 19 speeldagen staat de club uit het Zuid-Italiaanse Salerno allerlaatste met slechts 2 zeges. De laatste overwinning dateert al van 16 oktober tegen Venezia. Sindsdien speelde Salernitana 8 wedstrijden, waarvan het er 7 verloor... en kon het slechts 1 keer scoren.Maar dat is niet de grootste zorg van het bestuur. Want niet de Serie B lijkt opnieuw op te doemen, maar misschien een nog veel lagere klasse. Als Salernitana tegen Nieuwjaar namelijk geen nieuwe eigenaar heeft gevonden, dan wordt het gewoonweg geschrapt uit de Serie A. Waar het daarna zal uitkomen, is niet duidelijk.Alles begon eigenlijk bij het vorige faillissement in 2011. Salernitana werd teruggezet van de Serie B naar de Serie D (de vierde klasse in Italië). Twee mannen trokken de club toen uit het slop. Claudio Lotito en Claudio Mezzaroma namen het toenmalige Salerno Calcio over en doopten het om in Salernitana met het huidige logo en clubkleuren.In drie jaar tijd steeg het opnieuw naar de tweede klasse. Onder meer door de dubbele functie die Lotito heeft, want de Italiaan is namelijk ook eigenaar van Lazio. Hij liet dan ook veel jeugdspelers overkomen om ervaring op te doen bij het kleinere Salernitana. Ook coaches moesten er de knepen van het vak leren. Want toen Marcelo Bielsa in 2016 aankwam bij de Romeinse club werd Simone Inzaghi neergezet in Zuid-Italië. Maar El Loco bleef maar twee dagen, waarna Inzaghi in allerijl werd gepromoveerd naar het A-team.Twee verschillende profclubs bezitten, is echter niet toegelaten door de Italiaanse voetbalbond (FIGC). Die had ook al snel door wat er gebeurde, maar kneep een oogje dicht. Het was enkel zaak ervoor te zorgen dat beide clubs niet tegen elkaar uitkwamen in de Italiaanse beker. Daarom werden ze elk aan het uiteinde van de tabel geplaatst, zodat ze elkaar alleen in de finale konden tegenkomen.De voetbalbond had dus eigenlijk gewoon geluk dat het Salernitana zeven jaar lang niet lukte om naar de Serie A te promoveren. Tot vorige zomer dus. Bondsvoorzitter Gabriele Gravina zag de ernst van de zaak in en gaf de opdracht dat Salernitana tegen het einde van de zomer een nieuwe eigenaar moest hebben. Ondanks interesse uit Luxemburg, Saoedi-Arabië en van de eigenaar van het Engelse Leeds United lukte dat niet.Salernitana kreeg vervolgens een nieuwe deadline, maar deze keer werd het wel onder curatele geplaatst. Een mogelijke overname moest nu tegen eind december in orde gebracht worden en Lotito kreeg geen zeggenschap meer over de club. Al kon hij wel nog een speler van Lazio verpatsen aan de club uit Salerno op deadline day.Intussen is de situatie nog dezelfde als die tijdens de zomer. Met nog twee dagen te gaan, heeft Salernitana nog steeds geen nieuwe eigenaar. De club vroeg opnieuw om uitstel maar kreeg die niet van Gravina. Voor de fans is het echter niet zo erg. Zij hebben al jaren genoeg van Lotito en Mezzaroma en vroegen zelfs aan de bondsvoorzitter om zijn deadline na te komen. 'Geen competitie, vierde klasse of spelen tegen nietszeggende dorpen. Het maakt ons allemaal niet uit, voor ons heeft Salernitana geen divisie nodig', klonk het vorige week nog bij de fans. Volgens hen hebben Lotito en Mezzaroma de ziel van de club verkocht aan Lazio.Maar moet het ook echt zover komen? Volgens zowel de Corriere dello Sport als de Gazzetta dello Sport liggen er momenteel nog twee pistes op tafel. Eentje met een ondernemer uit Napoli en eentje met een consortium uit Luxemburg onder leiding van de Italiaan Francesco Di Silvio. Die laatste groep was in de zomer al geïnteresseerd in een overname, maar het toenmalige bod van 26 miljoen euro vond Lotito te weinig. Nu zou het zo'n 40 miljoen euro veil hebben, wat wel voldoende lijkt te zijn. Maar of het nog allemaal lukt in twee dagen? De klok tikt.