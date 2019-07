Thomas Vermaelen heeft zijn nieuwe club beet. Volgens Het Laatste Nieuws is zijn transfer naar de Japanse eersteklasser Vissel Kobe helemaal rond. De 33-jarige verdediger ondertekende een contract voor 2,5 seizoenen.

Vermaelen zocht een nieuwe ploeg na zijn vertrek bij FC Barcelona (Spanje) en vindt die dus aan de andere kant van de wereld bij Vissel Kobe in Japan. Hij wordt er herenigd met ex-ploegmaats Andrès Iniesta en Lukas Podolski. Ook David Villa, een andere oud-Barça-speler geniet van zijn laatste voetbaldagen in het Land van de Rijzende Zon.

Eerste foto gelekt van Thomas Vermaelen in shirt van Japanse ploeg https://t.co/Om7NYZ1s99 pic.twitter.com/xv0IBEkbw4 — Sportwereld.be (@sportwereld_be) July 26, 2019

Vermaelen zou zijn medische tests met succes hebben doorstaan. Enkele weken geleden leek de 74-voudig Rode Duivel dichtbij een overeenkomst met het Qatarese Al-Arabi te staan, maar die overgang viel uiteindelijk in het water.

Vermaelen was transfervrij sinds zijn contract bij FC Barcelona eind juni afliep. Hij was er vier jaar aan de slag, met tussendoor een seizoen op huurbasis bij AS Roma. Voordien verdedigde de verdediger de kleuren van Ajax en Arsenal.

De Antwerpenaar is de derde landgenoot die in Japan gaat voetballen. Lorenzo Staelens (Oita Trinita) en Kevin Oris (Kyoto Sanga) gingen hem vooraf. Vissel Kobe staat na twintig speeldagen teleurstellend vijftiende in de Japanse eerste klasse, met 21 punten. Het telt drie punten meer dan de nummer zestien die op het einde van het seizoen een barragewedstrijd voor het behoud moet afwerken.