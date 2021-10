Eden Hazard is de speler uit La Liga die het vaakst de bal raakt in het vijandelijke strafschopgebied. En dat is niet alles...

In aanloop naar de wedstrijd tegen Espanyol (die uiteindelijk met 2-1 verloren ging) zocht de Spaanse kwaliteitskrant El País naar een verklaring voor de uitzonderlijke doelpuntenproductie van Real Madrid dit seizoen. In zeven competitiewedstrijden had de Koninklijke 21 keer gescoord, dat is een gemiddelde van drie goals per match.

In het leeuwendeel van die doelpunten heeft Karim Benzema een voet (9 goals en 7 assists al dit seizoen). Maar opvallend: waar hij vorig seizoen vooral bevoorraad werd vanuit het middenveld, zijn het nu zijn maatjes in de aanval die hem kansen aanreiken.

Laatste pass voor schot

El País haalt cijfers aan van Statsbomb, waaruit ietwat verrassend blijkt dat vooral Eden Hazard de man is die de aanval van Real doet draaien, ondanks het feit dat hij dit seizoen nog maar één assist liet optekenen.

Waar in 2020/21 het Toni Kroos (gemiddeld 2,81 per wedstrijd), Lucas Vázquez (2,15) en Isco (1,98) waren die het vaakst de laatste pass voor een schot op doel gaven, was de top drie dit seizoen (tot voor de wedstrijd tegen Espanyol): Eden Hazard (4,25), Vinícius (2,53) en Karim Benzema (2,25).

Meer nog, de drie spelers uit La Liga die het vaakst de bal raken in het vijandelijke strafschopgebied zijn: Hazard (9,59 keer per wedstrijd), Benzema (9,30) en Vinícius (9,23).

Vergelijk met vorig seizoen: toen raakte de Belgische galáctico gemiddeld 6,39 keer het leer in de zone van de waarheid.

Meer continuïteit

Opvallend ook: Hazard is na Vinícius de Realspeler die gemiddeld het meest op doel trapt. Toch kon hij nog niet scoren. Carlo Ancelotti heeft een verklaring: 'Hazard heeft continuïteit nodig, hij moet nog wat meer wedstrijden spelen. Een aantal zaken doet hij zoals vroeger: de één tegen één, hij maakt goeie passeerbewegingen. Hij heeft twee of drie keer op doel geschoten tegen Sheriff Tiraspol. Hij heeft meer protagonisme nodig, en die zal hij ook stelselmatig krijgen. Zodat hij de kwaliteit, die hij heeft, meer kan tonen.'

Mooie woorden, maar voorlopig gedraagt Ancelotti zich er niet echt naar. Tegen Espanyol mocht onze landgenoot pas een kwartier voor tijd invallen bij een 2-1-achterstand. Hij kon het tij niet meer keren.

Maar één ding is duidelijk: Hazard is aan het groeien.

