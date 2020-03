Ex-Genkverdediger Omar Colley, nu spelend voor Sampdoria, meldde zondagavond dat hij niet besmet is met het coronavirus. Elf andere spelers in de Serie A zijn dat wel. Een update.

Woensdag raakte met Daniele Rugani een eerste speler uit de Serie A besmet met het coronavirus. Meteen moest iedereen bij Juventus en bij de meest recente tegenstander van de kampioen, Inter, in quarantaine voor twee weken.

Bij sommigen was dat een probleem. Zo had de Deense aanwinst van Inter, Christian Eriksen, die in januari overkwam van Tottenham, nog geen eigen huis. Hij verbleef met zijn vriendin op hotel, maar dat sloot afgelopen week de deuren, zodat er inderhaast een oplossing moest gevonden worden voor hem. Via de leden van de technische staf vonden hij en zijn vriendin toch onderdak.

Naar eigen land terugkeren is voor het overgrote deel van de buitenlanders in de Serie A geen oplossing, omdat de meeste clubs eisen dat hun spelers in de stad blijven. Een van de uitzonderingen is Zlatan, die terug naar Zweden trok.

11 besmettingen in de Serie A

Sampdoriaspeler Manolo Gabbiadini was de tweede speler die besmet raakte. Daarop moesten alle spelers van Sampdoria en de laatste tegenstander, Brescia, in afzondering voor twee weken.

Zaterdagochtend raakte bekend dat ook clubdokter Amedeo Baldari besmet was, samen met nog vier andere spelers. Onder hen de Senegalese verdediger Omar Colley die in juli 2018 werd gekocht van KRC Genk. Zaterdagavond kwamen er nog drie meldingen van nieuw besmette Sampdoriavoetballers bij. Dat brengt het totaal op 8 spelers van de Genuese club.

Daarnaast meldde ook Fiorentina nieuwe besmettingen van drie spelers én een kinesist. Dat bracht het aantal met Corona besmette spelers zaterdagavond op 12, plus twee begeleiders. Zondagavond om half tien stuurde Omar Colley, de voormalige verdediger van KRC Genk, een video met de boodschap dat bijkomende testen hadden aangetoond dat hij in tegenstelling tot eerdere berichten niet positief is. Daardoor staat het aantal besmettingen van de eersteklassevoetballers in Italië op elf.

En dat op een moment waarop de eerste clubs zich klaarmaken om, zoals gepland, weer de trainingen te hervatten. Normaal zouden bijvoorbeeld de spelers van AS Roma zondag opnieuw beginnen trainen. Bij Napoli, dat tot donderdag bleef doortrainen omdat de Europese wedstrijd in Barcelona van volgende week slechts vrijdag werd afgelast, is de hervatting voorzien voor komende woensdag.

De trainingsmogelijkheden blijven wel beperkt, omdat de stelregel is dat iedereen die niet ergens om een te rechtvaardigen reden moet zijn, thuis moet blijven. Zo mogen de spelers van Parma wél gaan hardlopen, maar dan alleen in het Ferraripark, het enige in de stad dat open is, mits het in acht nemen van de nodige afstand, welteverstaan.

Intussen blijft de discussie over het nut van de spoedige hervatting van de trainingen hevig. Terwijl Juventusvoorzitter Andrea Agnelli tegen is (heel zijn team zit in quarantaine), is Laziovoorzitter Claudio Lotito voor een snelle hervatting.

Daar kwam een hevige reactie op vanwege de Italiaanse spelersvakbond AIC die een scherp communiqué uitstuurde. 'Wij zijn verbijsterd dat, ondanks de oproep om alles stil te leggen tot op zijn minst 25 maart bepaalde clubs spelers in kleine groepjes samenbrengen om ze zo te laten trainen of vragen dat hun spelers elke dag de verplaatsing naar de club maken om hun temperatuur te laten meten. Dat is onverantwoord gedrag, mensen die gedwongen worden overbodige en nutteloze verplaatsingen te maken, terwijl je dat ook via de telefoon kan opvragen. Dat betekent dat er vandaag in Italië nog voetbalclubs bestaan die beschamend onverantwoord zijn, of op de planeet Mars leven.'

'Ook de medische begeleiders van de sportclubs waarschuwen voor een te snelle hervatting, in een persmededeling. 'Wij raden de hervatting van de trainingen af tot er een duidelijke verbetering is in het virus in Italië'

Dat is, gezien de snel stijgende cijfers, duidelijk nog niet het geval.

Integendeel.

#iorestoacasa

Veel andere buitenmogelijkheden zijn er niet in een land waar ook uitstapjes naar de bergen of de natuurparken ten stelligste wordt afgeraden. Even buiten gaan joggen of wandelen zal wel gezond zijn, maar kan momenteel amper. Een video toont hoe de burgemeester van de Zuid-Italiaanse stad Bari met een camera in zijn zog, vergezeld van een paar ambtenaren met mondmasker, door het stadspark loopt en de weinige aanwezigen die op een basketcourt een balletje gooien, wat fietsen of hardlopen aanmaant meteen het park te verlaten, met de mededeling: 'Het is geen vakantie, hoor.' Nadat iedereen het park heeft verlaten, sluit hij het hek af

De hashtag '#iorestoacasa' (ik blijf thuis) is op dit moment dan ook de meest populaire in Italië.

Wat er straks met de competitie gebeurt, wordt beslist in een vergadering die doorgaat op maandag 23 maart. Er zijn verschillende mogelijkheden. De titel, de scudetto, niet toekennen, is de minst waarschijnlijke. Men hoopt nog altijd dat de piek van de besmettingen daalt en dat er vanaf het weekend van 4 en 5 april weer gevoetbald kan worden.

Ook een uitstel naar een nog latere datum, en de competitie in mei en juni verder afwerken, ervan uitgaand dat het EK op zijn minst verschoven wordt, is een tweede optie.

Lukt dat niet, dan kan het dat de huidige klassering behouden blijft. In dat geval zou Juventus zijn titel verlengen en samen met Lazio, Inter en Atalanta geplaatst zijn voor de Champions League van volgend seizoen. Om de economische verliezen niet nog erger te maken zou in dat geval geen van de 20 clubs degraderen (normaal zijn dat er elk jaar drie) en zouden de twee eerste van de Serie A automatisch promoveren (vandaag zijn dat Benevento en Crotone) waardoor de Serie A volgend jaar uit 22 clubs zou bestaan.

Normaal promoveert ook nog een derde club, de winnaar van de play-offs tussen de vier daarvoor geplaatste ploegen, maar dat zou dan dit jaar niet het geval zijn.

Een alternatief is dat voor het eerst de titelstrijd zou beslecht worden door play-offs in verkorte vorm, met wedstrijden tussen de vier ploegen die nog in aanmerking komen (Juve, Lazio, Inter en Atalanta).

Op één dag 368 overlijdens

Intussen blijft het aantal besmettingen en overlijdens snel stijgen. Waren er zaterdagavond 21.157 besmette personen en 1441 doden, dan was het aantal besmettingen zondagavond nog verder opgelopen, met name tot 24.747. het aantal overlijdens steeg in één dag met 368 naar 1809.

