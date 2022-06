Met een vertimmerd elftal - in vergelijking met de vorige interland in Wales had bondscoach Roberto Martinez deels noodgedwongen liefst zeven wijzigingen doorgevoerd - hebben de Rode Duivels dinsdagavond in Warschau met 0-1 gewonnen van Polen, op de vierde speeldag in groep 4 van de A-divisie in de Nations League.

In het uitverkochte Narodowystadion scoorde Michy Batshuayi op het kwartier het enige doelpunt van de wedstrijd.

Roberto Martinez had zijn spelers duidelijk ingefluisterd dat de ruimte lag in de rug van de trage Poolse viermansdefensie en met venijnige dieptepassen zorgden de Duivels in het wedstrijdbegin voor paniek in de defensie van het thuisland. Het was ook nodig om in het wedstrijdbegin de nodige intensiteit aan de dag te leggen, want het stadion was nokvol gelopen en Robert Lewandowski en co waren vast van plan revanche te nemen voor de 6-1 pandoering van vorige week in Brussel.

Het ontbreekt Polen aan voetballend vermogen en bij de eerste echte kans voor de Belgen was het al raak. Youri Tielemans kreeg aan de rand van de zestien alle tijd en ruimte om Batshuayi te zoeken. De Leicester-middenvelder schilderde het leer op het hoofd van de spits, die de 25e interlandgoal in zijn carrière feilloos binnenkopte: 0-1 na 16 minuten.

Afgekeurde goal

Het balbezit wees tot 70 procent voor België aan. In tegenstelling tot Wales is Polen een tegenstander die de Duivels wel ligt. Het leverde op het halfuur een tweede kans op: Batshuayi stuurde Eden Hazard centraal in het straatje en de aanvoerder werkte keurig af, maar het doelpunt werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Voor Hazard had dit het eerste doelpunt bij de nationale elf sinds september vorig jaar kunnen zijn. Even voordien hadden de Polen ook de neus aan het venster gestoken. Alleen voor Simon Mignolet besloot Sebastian Szymanski echter onbesuisd over.

Eden Hazard. © Belga

Op slag van rusten plaatste Nicola Zalewski een volley net aan de verkeerde kant van de paal. Voor België waren Witsel en Batshuayi nog tot kansen gekomen.

Martinez: 'Lessen getrokken'

De tweede helft werd een festival van wissels, Martinez bracht al snel vier nieuwe namen tussen de lijnen. Polen ging wel wat hoger druk zetten en met Lewandowski op de loer was het voor de Belgen toch met vuur spelen. Een vrije trap van de Bundesligatopschutter scheerde de deklat. Aan de overkant kon de ingevallen Loïs Opende tot twee keer toe alleen voor Szczesny niet besluiten. Het was bibberen aan de twee kanten, maar uiteindelijk werd er niet meer gescoord in Warschau.

'We hebben laten zien dat we lessen getrokken hebben uit de prestatie in Wales', vertelde bondscoach Roberto Martinez na afloop. 'We hadden een goede reactie in huis en deden hier in dat schitterende stadion wat nodig was om die thuisfans stil te krijgen.'

In de stand van de Nations League staan de Rode Duivels met zeven op twaalf alleen op de tweede plaats, nog steeds op drie punten van leider Nederland, dat het in eigen huis met 3-2 haalde van Wales. Met de zege in Polen zijn er vier van de in totaal zes wedstrijden achter de rug in deze groepsfase van de Nations League. De door de spelers langverwachte zomeronderbreking gaat eindelijk van start, in september volgen enkel nog de interlands tegen Wales (22 september in Brussel) en Nederland (25 september in Amsterdam).

Alleen de groepswinnaar kwalificeert zich voor de Final Four, die in juni 2023 gespeeld wordt. De laatste degradeert uit de groep. Bij de vorige editie van de Nations League eindigden de Belgen in oktober vorig jaar op de vierde plaats, na nederlagen in de Final Four tegen Frankrijk en Italië, respectievelijk de wereld- en Europese kampioen.

