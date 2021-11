De Rode Duivels, die al zeker waren van het WK in Qatar in 2022, hebben dinsdagavond 1-1 gelijkgespeeld bij Wales op de slotspeeldag van de kwalificaties in groep E. De Duivels speelden een degelijke eerste helft en een slappe tweede helft. Kevin De Bruyne maakte het Belgische doelpunt.

Bondscoach Roberto Martinez gaf enkele jongeren hun kans en bracht Charles De Ketelaere aan de aftrap, net als debutant Arthur Theate. Bij Wales ontbrak Gareth Bale.

De eerste kans was voor de Belgen, maar Origi trapte vanaf een meter of twintig op doelman Ward. Niet veel later openden de Rode Duivels de score al. De Welshmen konden een schot van Witsel eerst wegwerken, maar in de rebound scoorde De Bruyne (12.) met een kurkdroog en onhoudbaar schot.

België leek daarna te controleren, maar slikte op halfuur toch de gelijkmaker. De Duivelse defensie schonk Kieffer Moore (32.) een cadeautje. Hij aarzelde niet en maakte onverwacht 1-1. Daarna kwam Boyata op een hoekschop in de buurt van de 2-1 met het hoofd, maar hij miste wat controle. Niet veel later volgde een heerlijke knal van Thorgan Hazard met binnenkant voet, maar hij mikte op de paal.

Wales meer gevaarlijk

Na de pauze was er van het prima voetbal van de Rode Duivels nog weinig te merken. Ze voetbalden nauwelijks een kans bij elkaar.

Op het uur kwamen Saelemaekers, Dendoncker en debutant Vanzeir invallen. Veel soelaas brachten de wissels niet. Het tempo was helemaal uit de wedstrijd en viel er nog weinig tot niets te beleven in Cardiff. In het slot was het Wales dat nog op de drie punten joeg. Gelegenheidsdoelman Casteels moest een schot van Williams uit de kruising redden, enmaar de 1-1 bleef op het bord staan.

Nog in groep E won Tsjechië met 2-0 van Estland na doelpunten van Brabec (59.) en Sykora (85.). België is groepswinnaar met twintig punten, Wales heeft vijftien punten en speelt als nummer twee de barrages, waarin het dankzij die vijftien punten reekshoofd is. De Tsjechen stranden met veertien punten op plaats drie.

De Rode Duivels riskeren wel hun eerste plaats op de FIFA-ranking te verliezen. Als Brazilië komende nacht wint van Argentinië, is het de nieuwe nummer één van de wereld.

