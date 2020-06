Jan Vertonghen speelt het seizoen bij Tottenham uit. De Belgische recordinternational ondertekende daarvoor een korte contractverlenging, zo bevestigen de Spurs maandag op hun website.

Vertonghen had nog een verbintenis tot 30 juni, waardoor hij transfervrij zou kunnen vertrekken vanaf juli. Met deze contractverlenging kunnen de Spurs tot het einde van het seizoen een beroep doen op de 33-jarige verdediger, die nadrukkelijk wordt gelinkt aan AS Roma. Ook Inter zou geïnteresseerd zijn.

Vertonghen draagt het shirt van Tottenham sinds 2012. Hij is al jarenlang achterin een van de sterkhouders bij de Londenaars, naast collega-Rode Duivel Toby Alderweireld (die nog vastligt tot 2023). Dit seizoen wordt hij door José Mourinho, de opvolger van de ontslagen Mauricio Pochettino, wel regelmatig op de bank gezet. Zo kwam hij afgelopen weekend, bij de herneming na de coronabreak, niet in actie tegen Manchester United (1-1).

Naast Vertonghen ondertekende ook de Nederlandse doelman Michel Vorm maandag een verlenging tot het einde van het seizoen. Tottenham staat na 30 speeldagen op de achtste plaats in de Premier League en valt voorlopig buiten de Europese tickets. De Londense club ligt ook al uit Champions League na verlies in de tweede ronde tegen RB Leipzig. Vorig seizoen speelden de Spurs nog de finale tegen Liverpool.

