Granada CF is de grote verrassing in de kwartfinales van de Europa League. Donderdagavond nemen de Andalusiërs het op tegen topfavoriet Manchester United.

De Europa League brengt altijd enkele onverwachte succesverhalen met zich mee, maar wie zijn geld op Granada had gezet, mag zich nu rijk rekenen. De Spanjaarden komen helemaal uit de tweede voorronde om voor het eerst mee te spelen op het Europese toneel. De ploeg was enkele jaren geleden nog een kneusje in het Spaanse voetbal, maar de komst van de jonge trainer Diego Martínez veranderde de rojiblancos in een defensief stevige machine. Stevig in de zin dat ze niet kijken op een overtreding meer of minder. De Spaanse defensie pakte al 32 gele kaarten in de Europa League. Het meeste van alle deelnemende ploegen. Vooraan rekenen ze op de ervaring van de oude garde. Voormalig Spaans international en Real Madridspits Roberto Soldado (35) kwam na een mislukte transfer naar Tottenham en een betere periode bij Fenerbahçe terug naar zijn thuisland. Dat hij het scoren niet verleerd is, bewijst hij nu in Granada. Dat doet hij aan de zijde van een nog oudere veteraan: Jorge Molina kon op zijn 38e al twee keer scoren in de Europese campagne. De Spanjaarden schakelden zo PSV en Napoli uit. Volgende tegenstander is topfavoriet Manchester United. De verdediging zal de handen vol hebben met het aanvallend geweld van Bruno Fernandes, Marcus Rashford en Anthony Martial. Om het kunstje van dit jaar volgend seizoen te herhalen, zullen ze in de Spaanse competitie een stevige eindsprint moeten neerzetten.