VfL Wolfsburg droomt van Europees voetbal

Verkoop het vel van de beer niet voor hij geschoten is. Het is de afgelopen weken het favoriete gezegde van Bruno Labbadia. De coach van VfL Wolfsburg wil zijn team behoeden voor overdreven euforie, zeker na de recente 0-3-zege bij Borussia Mönchengladbach.

Labbadia, die goed een jaar geleden werd aangesteld als opvolger voor de opgestapte Martin Schmidt, herinnerde iedereen er nog eens aan dat VfL Wolfsburg, de kampioen van het seizoen 2008/09, de afgelopen twee seizoenen streed tegen degradatie uit de Bundesliga. Meer zelfs, evenveel keer moest de VW-club via een dubbel duel tegen de nummer 3 uit de tweede klasse zijn plekje op het hoogste niveau veiligstellen. 'We voelen geen druk meer. Dat is toch al mooi', omschrijft Labbadia - niet zeker van een verlengd verblijf - het voorlopig.

Maar bij die Wölfe is er ook een groep die zijn blik richt op het CL-podium, waar de club in 2016 nadat het in de 1/8 finales KAA Gent uitschakelde een ronde later op Real Madrid stootte. 'Europa halen, dat zou super zijn', opperde de Nederlandse spits Wout Weghorst (26) in de Wolfsburger Allgemeine Zeitung. 'Die topduels wil je toch graag bereiken.'

Toch waakt de ex-prof van AZ voor te voorbarige feestvreugde, want Europees voetbal is allesbehalve een zekerheid. Tegenstanders weten ondertussen dat ze best tegen het team uit Niedersachsen niet op achterstand komen, want Koen Casteels en zijn ploegmaats wonnen elf duels en speelden tweemaal gelijk na op voorsprong te zijn gekomen.

De 26-jarige Rode Duivel zelf haalt tegenwoordig een bijzonder hoog niveau en valt op geen foutje te betrappen. 'Ik ben heel ontspannen en speel hier graag', bevestigde hij zoals altijd heel nuchter in Kicker. 'Mijn contract loopt nog twee jaar na dit seizoen. Ergens is het normaal dat je als prof ambitie hebt en hogere doelen nastreeft, maar momenteel zijn er geen contacten met andere ploegen. Ik zie wel wat er op me afkomt.'