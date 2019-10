De Duitse werkgever van de revaliderende doelman Koen Casteels vormt een hecht blok, met een uitzonderlijke mentaliteit. Beëindigt Wolfsburg de imposante thuisreeks van de Buffalo's?

Voorbij is de tijd dat André Schürrle door Klaus Allofs in februari 2015 voor 32 miljoen euro werd weggekocht bij Chelsea. Nu wordt er via de nieuwe Oostenrijkse coach Oliver Glasner en manager Jörg Schmadtke vooral gezocht naar direct inzetbare kwaliteit en (jonge) profs met groeimarge. De spelvreugde van Kevin Mbabu (YB Bern), João Victor (Linzer AK), Paulo Otávio (FC Ingolstadt) en duurste aankoop Xaver Schlager (RB Salzburg, 12 miljoen euro) moet ervoor zorgen dat het gebrachte attractieve voetbal meer volk naar het stadion lokt, zodat iedereen in de ban geraakt van de moedige en gedurfde speelstijl.

Direct spel

Glasner is een coach die opvalt door zijn openheid, down-to-earthmentaliteit en correcte aanpak. Dat Admir Mehmedi over de meeste internationale ervaring beschikt, betekent bijvoorbeeld niet dat hij meer speeltijd krijgt. De Oostenrijkse trainer kijkt steevast naar de juiste profielen voor zijn 3-4-3-veldbezetting, waarbij tempo en veel dynamiek vooropstaan. Naast het fysieke besteedt de trainer ook veel aandacht aan het mentale aspect van zijn profs, want zijn agressieve en snelle pressingvoetbal vereist perfectionisme.

'Ons hoofddoel is een plaats bij de eerste zes en het bestendigen van Europees voetbal', beweert de Franse aanvoerder Josuha Guilavogui. 'Vorig jaar ging de focus in de 4-3-3 vooral naar balbezit; dat begon bij de doelman. Nu is ons spel veel directer, gestoeld op een stevige verdediging en een hoge pressing op de helft van de tegenstander. Wij zijn geen monsters, maar we beschikken wel over een uitzonderlijke mentaliteit. Onze spits Wout Weghorst loopt per wedstrijd gemiddeld 12,5 kilometer. Als je dat ziet, krijg je meteen zin om daarin mee te gaan.'

