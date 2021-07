Ieder weekend geven we toelichting bij enkele opmerkelijke gebeurtenissen in het buitenlandse voetbal. Vandaag bespreekt Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, de Belgisch getinte transfers van Wolfsburg.

Het is even geleden: tijdens het seizoen 2014/2015 regisseerde Kevin De Bruyne het spel van VfL Wolfsburg dat hem voor 30 miljoen euro had overgenomen van Werder Bremen. De club werd, met sprankelend voetbal, tweede en won de beker. Ook een andere Belg stond toen op de loonlijst van de Noord-Duitse vereniging: Junior Malanda die op 10 januari 2015 verongelukte. De Bruyne vertrok op het einde van dat seizoen naar Manchester City. Voor 76 miljoen euro.

Nu voetballen er drie Belgen voor VfL Wolfsburg: Koen Casteels is aan zijn zesde seizoen begonnen, Sebastiaan Bornauw werd voor 13,5 miljoen euro van FC Köln overgenomen en Aster Vranckx, op dit moment geblesseerd, werd al eerder bij KV Mechelen aangetrokken. Met de Duitser Lukas Nmecha werd ook al de voormalige spits van Anderlecht gecontracteerd.

Meer dan welke andere club in de Bundesliga kleurt VfL Wolfsburg dus Belgisch. Of dat de club een nieuw elan zal geven? Het valt de betwijfelen. VfL Wolfsburg is een wat klinische club die dat beeld van kunstmatigheid nooit van zich kon afschudden. Ook niet nadat het in 2009 kampioen werd. De club kon jaren rekenen op de royale steun van het autoconcern Volkswagen dat in Wolfsburg zijn hoofdzetel heeft. Nu is die geldkraan wat dichtgedraaid en ontstond er een nieuwe economische realiteit.

VfL Wolfsburg, dat vorig seizoen knap vierde werd, moet inzetten op de jeugd en daarin kaderen ook de transfers. En na het vertrek van de zeer gewaardeerde trainer Oliver Glasner naar Eintracht Frankfurt - hij botste met de eigenzinnige algemeen directeur Jörg Schmadtke - krijgt de Nederlander Mark Van Bommel daar de kans om zich na zijn mindere passage bij PSV, en anderhalf jaar zonder voetbal, te rehabiliteren. Hij wil agressief, aantrekkelijk en aanvallend voetbal spelen. In de voorbereidingsperiode wilde dat niet te best lukken; VfL Wolfsburg stapelde de nederlagen op, maar een echte indicatie is dat niet.

Nederlands zal er in ieder geval gesproken worden in Wolfsburg, want naast de drie Belgen is er ook nog de rumoerige Nederlandse spits Wout Weghorst.

