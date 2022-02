In de Europa Leaguekraker tussen FC Barcelona en Napoli is het bij de Italianen uitkijken naar een oude bekende: Victor Osimhen.

Vorig seizoen eindigde in mineur voor Napoli. Het verloor op de slotspeeldag de vierde plaats aan rivaal Juventus en moest voor het tweede seizoen op rij vrede nemen met een plek in de Europa League.Daarin kijkt het vanavond Barcelona in de ogen. Voor de kraker rekenen de Napolitanen op Victor Osimhen, al is het nog niet duidelijk of die op het wedstrijdblad zal staan. De spits had op training last aan de knie.De Napolifans hopen dat de Afrikaanse publiekslieveling fit raakt, want hij is dit seizoen van goudwaarde. Onder trainer Luciano Spalletti is hij een absolute titularis geworden en met tien goals in alle competities samen had hij een groot aandeel in de uitstekende eerste seizoenshelft van de Italiaanse topclub. Met twee punten achterstand op leider Milan is de titel nog steeds mogelijk.Het enige wat de Nigeriaanse spits voorlopig lijkt te kunnen stoppen, zijn blessures. Tussen november en januari was hij uit door een oogkasbreuk en corona, waardoor hij de Afrika Cup aan zich voorbij moest laten gaan. Ook vorig seizoen stond hij drie maanden aan de kant met een schouderblessure.Met zijn jonge leeftijd van 23 jaar is Osimhen een gewild profiel op de transfermarkt. Afgelopen wintermercato bood Newcastle nog 100 miljoen euro, maar Napoli wees het bod af. Ook de aanvaller zelf zag een overstap naar de Engelse degradatieploeg niet zitten.Drie seizoenen geleden speelde de Nigeriaan nog in de Jupiler Pro League. Sporting Charleroi huurde hem in het seizoen 2018/19 van VfL Wolfsburg. Hij scoorde dat seizoen twintig keer voor de Henegouwers. In 2019 maakte Osimhen definitief de overstap naar de Zebra's, die hem meteen verkochten aan Lille voor 12 miljoen.In Frankrijk trok hij zijn vorm door. De aanvaller scoorde aan de lopende band en versierde een toptransfer. Hij verhuisde in de zomer van 2020 voor 60 miljoen naar SSC Napoli. Ook in de Serie A verging het hem meteen goed. In zijn eerste seizoen in Zuid-Italië scoorde hij tien keer.Dit seizoen is Osimhen echt op dreef. Kan hij zijn goede vorm doortrekken en Napoli naar een eerste titel sinds 1990 leiden? Of bezorgt hij de Zuid-Italianen een Europese triomf? Daarvoor moet eerst FC Barcelona voor de bijl.Door Flor Van de Weghe