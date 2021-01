100 stuks heeft Kevin De Bruyne op de teller staan bij Manchester City. Niemand deed beter sinds de Belg in 2015 in het noorden van Engeland arriveerde. Een overzicht van de mooiste assists van KDB bij City.

Kevin De Bruyne werd in 2015 aangekocht voor een recordbedrag van 76 miljoen euro. Bij Wolfsburg en eerder ook bij Werder Bremen had de Rode Duivel al laten zien over geweldige voeten te beschikken. Een speler alleen voor doel brengen leek een makkie voor KDB.

Bij Manchester City duurde het ook niet lang vooraleer hij zijn eerste beslissende pass liet optekenen in het hemelsblauwe shirt van de Citizens. Op 3 oktober 2015, op de achtste speeldag tegen Newcastle United, laat Kevin De Bruyne al zijn derde goal van het seizoen optekenen én geeft hij twee assists af, waaronder de 3-1 voor Sergio Agüero, zijn eerste voor City.

Iets meer dan vijf seizoenen later zit de Rode Duivel al aan 100 assists, na zijn beslissende pass tegen Crystal Palace dit weekend. Niemand deed beter in diezelfde periode. In de Premier League zit KDB al aan 76 stuks en daarmee komt hij de top tien van beste assistgevers ooit binnen. Enkel Ryan Giggs (162), Cesc Fabrègas (111), Wayne Rooney (103), Frank Lampard (102), Dennis Bergkamp (94), ex-ploegmaat David Silva (93), Steven Gerrard (92), James Milner (85) en David Backham (80) deden ooit beter. KDB is de snelste om aan dat aantal te komen.

Bekijk hieronder de mooiste assists van KDB in het truitje van Manchester City:

Kevin De Bruyne werd in 2015 aangekocht voor een recordbedrag van 76 miljoen euro. Bij Wolfsburg en eerder ook bij Werder Bremen had de Rode Duivel al laten zien over geweldige voeten te beschikken. Een speler alleen voor doel brengen leek een makkie voor KDB. Bij Manchester City duurde het ook niet lang vooraleer hij zijn eerste beslissende pass liet optekenen in het hemelsblauwe shirt van de Citizens. Op 3 oktober 2015, op de achtste speeldag tegen Newcastle United, laat Kevin De Bruyne al zijn derde goal van het seizoen optekenen én geeft hij twee assists af, waaronder de 3-1 voor Sergio Agüero, zijn eerste voor City.Iets meer dan vijf seizoenen later zit de Rode Duivel al aan 100 assists, na zijn beslissende pass tegen Crystal Palace dit weekend. Niemand deed beter in diezelfde periode. In de Premier League zit KDB al aan 76 stuks en daarmee komt hij de top tien van beste assistgevers ooit binnen. Enkel Ryan Giggs (162), Cesc Fabrègas (111), Wayne Rooney (103), Frank Lampard (102), Dennis Bergkamp (94), ex-ploegmaat David Silva (93), Steven Gerrard (92), James Milner (85) en David Backham (80) deden ooit beter. KDB is de snelste om aan dat aantal te komen.Bekijk hieronder de mooiste assists van KDB in het truitje van Manchester City: