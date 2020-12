Tottenham-aanvaller Son Heung-min sleept de Puskas Award 2020 in de wacht.

Op de Best Fifa Football Awards is ook de Puskas Award uitgereikt, de prijs voor het mooiste doelpunt van het jaar. Die gaat dit jaar naar Tottenham-aanvaller Son Heung-min voor zijn rush van 70 meter tegen Burnley in de Premier League. De Zuid-Koreaan volgt op de erelijst de Hongaar Daniel Zsori op. De Puskas Award wordt sinds 2009 uitgereikt en is genoemd naar de legendarische Hongaarse aanvaller van Real Madrid Ferenc Puskas.

Kijk hier nog eens naar het fantastische doelpunt van Son Heung-min voor Tottenham.

