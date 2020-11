Naast alle Nations League-actie waren er afgelopen weekend ook vriendschappelijke voetbalinterlands. Spektakel was er onder andere in Mexico - Zuid-Korea.

Op neutraal terrein - de wedstrijd werd in Oostenrijk gespeeld - bogen de Mexicanen een 0-1 achterstand in de tweede helft in amper drie minuten tijd om in een 3-1 voorsprong. Raul Jimenez tekende voor de gelijkmaker in de 67e minuut, Uriel Antuna bracht zijn ploeg op voorsprong in de 69e minuut en Carlos Salcedo diepte de voorsprong uit in de 70e minuut. Een aangeslagen Zuid-Korea kwam nog terug tot 3-2, maar meer zat er niet meer in voor de Aziaten.

Bekijk het huzarenstuk van de Mexicanen, vanaf 4:40 in deze video.

Op neutraal terrein - de wedstrijd werd in Oostenrijk gespeeld - bogen de Mexicanen een 0-1 achterstand in de tweede helft in amper drie minuten tijd om in een 3-1 voorsprong. Raul Jimenez tekende voor de gelijkmaker in de 67e minuut, Uriel Antuna bracht zijn ploeg op voorsprong in de 69e minuut en Carlos Salcedo diepte de voorsprong uit in de 70e minuut. Een aangeslagen Zuid-Korea kwam nog terug tot 3-2, maar meer zat er niet meer in voor de Aziaten.Bekijk het huzarenstuk van de Mexicanen, vanaf 4:40 in deze video.