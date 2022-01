In de eerste vijf wedstrijden onder Ralf Rangnick komt Manchester United opvallend moeilijk aan doelpunten. Engelse analytici maken zich zorgen over de stootkracht van The Red Devils sinds de komst van Cristiano Ronaldo: 'Zijn houding is niet in orde.'

Door Lentin Goodijk (Voetbal International)Sinds zijn rentree als verloren zoon gaat in het rode deel van Manchester alle aandacht uit naar Ronaldo, in goede én slechte tijden. De 36-jarige Portugees werd terecht de hemel in geprezen voor zijn heldenrol in de groepsfase van de Champions League. Ook in de competitie is hij regelmatig goud waard. Ook onlangs nog, toen hij tweemaal scoorde in de topper tegen Arsenal (3-2 winst). Maar wanneer het niet loopt, eist Ronaldo ook de negatieve aandacht op.Dat gebeurde onder meer vorige week maandag, toen United een offday beleefde op bezoek bij Newcastle. De ploeg van Rangnick was slordig en slaagde er niet in Ronaldo in stelling te brengen. De keren dat die mogelijkheid er lag, werd de verkeerde keuze gemaakt of was de pass niet zuiver. Ronaldo deed weinig moeite om zijn grote frustratie daarover te verbergen. Onder anderen Marcus Rashford kreeg een dodelijke blik, toen hij een pass die een gevaarlijke counter had kunnen inleiden verkeerd gaf.Hij was zeker niet de enige. Ronaldo stond de eerste helft continu met zijn armen in de lucht te foeteren om de onkunde van zijn ploeggenoten en de arbitrage. Gary Neville sprak daar bij Sky Sports zijn ergernis over uit, al richtte hij zich niet alleen op de Portugees: 'Het zijn een stel jankballen! Moet je ze nu zien lopen over het veld. Armen in de lucht, klagen over alles... Dit is schokkend', mopperde de clublegende.Na rust hield Ronaldo zijn woede beter binnenskamers, maar ontsnapte hij wel voor de derde keer dit Premier League-seizoen aan een rode kaart. Na de zoveelste fout van een ploeggenoot haalde hij wild uit en had hij het geluk dat Ryan Fraser op tijd zijn voet terugtrok. Ronaldo miste de bal, maar kwam daardoor weg met geel, zijn vierde kaart in veertien competitieduels. Tijdens de kansloze nederlagen tegen Liverpool en Manchester City ontsnapte Ronaldo ook al aan een rode kaart.De frustratie van Ronaldo is te begrijpen. Hij wees Manchester City af voor zijn geliefde oude club en beloofde om weer prijzen naar Old Trafford te brengen. Dat blijkt moeilijker dan hij wellicht had verwacht. Het seizoen is nog niet eens halverwege, maar het kampioenschap is al totaal buiten bereik. City heeft nu al 22 (!) punten meer en wekt bepaald niet de indruk dat er een dip aankomt. United lijkt zich te moeten richten op een plek in de topvier, dat wordt al moeilijk genoeg.Vier maanden na Ronaldo's komst maken de Engelse analytici de balans op: 'Dertien goals in zestien basisplaatsen. Wat een rendement. Hij doet waarvoor hij gehaald is, daar is geen enkele twijfel over', zei Neville. Tegelijkertijd is hij ook kritisch op de lichaamstaal van de Portugees. Voormalig spits Gabriel Agbonlahor sprak daar deze week ook zijn ongeloof over uit.'Het komt op mij over alsof Ronaldo alleen maar aan zijn doelpunten denkt', zegt de topscorer aller tijden van Aston Villa bij Football Insider. 'Tegen Newcastle was hij alleen maar aan het mopperen, de hele wedstijd door. Zijn houding is niet in orde', vond Agbonlahor. 'Spelers als Rashford, Greenwood en Sancho zijn bang om te schieten. Iedere keer dat ze een poging wagen, gooit Ronaldo zijn handen de lucht in: Waarom pass je niet naar mij?', observeerde de 35-jarige Engelsman.'De harmonie in de kleedkamer is niet goed. Voor Ronaldo kwam zocht Greenwood continu zijn man op en nam hij het doel van de tegenstander onder vuur. Nu lijkt het alsof hij alleen maar denkt: Ik moet een kans voor Ronaldo creëren. Hij, Sancho en Rashford kunnen niet meer vrij spelen, hun niveau is gekelderd sinds de komst van Ronaldo', zei Agbonlahor. 'Als ik hen was, zou ik denken: Waarom hebben we Ronaldo gehaald? Hij is een geweldige speler met een fantastische carrière, maar hij is niet meer de speler die hij was.'De statistieken onderstrepen die bewering. Greenwood is sinds de komst van Ronaldo inderdaad minder gaan schieten en dribbelen, al is het verschil niet gigantisch. Duidelijk is wel dat zijn rendement is gekelderd na zijn sterke seizoenstart met drie goals in drie Premier League-duels. De twintigjarige aanvaller staat nu alweer ruim 250 minuten droog, Rashford en Sancho nog langer.De cijfers van Bruno Fernandes hebben dit seizoen echter de grootste tik gehad. Hij begon de Premier League-jaargang met een hattrick tegen Leeds United en scoorde bij het debuut van Ronaldo tegen Newcastle. Sinds die wedstrijd in september was Fernandes goed voor één doelpunt in bijna 1.500 speelminuten in de competitie. Het contrast in het spel en rendement van Fernandes en Rashford met vorig jaar is gigantisch en de link met Ronaldo is snel gelegd.Vier maanden na zijn entree zoekt de club nog steeds naar de juiste manier om Ronaldo te benutten. Ole Gunnar Solskjaer gebruikte zijn superster als enige spits, om hem vrij te waren van defensieve arbeid. Die kwam zodoende des te meer bij de andere aanvallers te liggen. Toch kwam Ronaldo in dat systeem niet helemaal tot zijn recht. Zijn unieke vermogen om de ruimtes te lezen en die op het juiste moment aan te vallen, bleef onbenut, omdat hij al in de spits stond en er niet kon kómen.Rangnick kiest voor een 4-2-2-2-systeem, waarin Ronaldo gekoppeld wordt aan een partner. Voor de ervaren Portugees is het wennen aan het vollgassfusbal van de Duitse interim-coach, maar vooral ook zoeken naar de juiste samenwerking voorin. Ronaldo beleefde bij Real Madrid zijn glorietijd mede door de geweldige chemie met Karim Benzema, die continu gaten voor hem trok en defensief bijsprong. Later bij Juventus vervulde Mario Mandzukic die rol bij vlagen met succes.In Manchester is het na een half seizoen nog altijd zoeken naar het beste koppel. Tegen Newcastle koos Rangnick voor Greenwood, maar de jonge aanvaller kent een mindere fase en kwijnde weg naast zijn grote voorbeeld. Hij werd bij rust al gewisseld. 'Ronaldo móét starten, zo simpel is het, maar hij heeft wel de juiste partner nodig', concludeerde Neville. Volgens de verdediger, die bijna zeshonderd duels voor United speelde, moet diegene wel stevig in zijn schoenen staan.'Fernandes en Ronaldo, twee van de meest ervaren mannen, zijn constant geïrriteerd. Het is vernietigend voor jonge spelers wanneer de twee beste spelers continu de indruk wekken dat de rest niet goed genoeg is. Rashford heeft goede dingen laten zien, maar Ronaldo heeft iemand naast hem nodig die hard werkt en met de druk om kan gaan. Cavani heeft dat in zich. Hij ligt niet wakker van een sneer van Ronaldo of Fernandes. Hij bijt van zich af en helpt de jongere spelers ook. Hij hoort in de basis', zei Neville.Als deze manager karakter heeft, zet hij Ronaldo tegen Burnley op de bankGabriel AgbonlahorIn dat geval moet Rangnick zijn vollgasfussbal spelen met een wel erg ervaren spitsenkoppel. Dan wordt het Very Old Trafford. Ronaldo (36) en Cavani (34) hebben een weergaloze staat van dienst, maar zijn samen wel zeventig jaar oud. Bovendien wordt dan afgerekend met de fundering die Solskjaer de afgelopen jaren zo zorgvuldig heeft gelegd. De focus zou op de toekomst worden gericht met jongens van de club Rashford en Greenwood als centrale figuren en de peperdure Sancho als rising star.'United speelde zijn beste voetbal dit seizoen tegen Chelsea met Ronaldo op de bank. Rashford, Greenwoord en Sancho kunnen een heel dynamische aanval vormen. Als deze manager karakter heeft, zet hij Ronaldo ernaast', zei Agbonlahor. Voor Rangnick blijft het een ingewikkelde puzzel. Met het overvolle programma, alle afgelastingen en corona-uitbraken is het bijna onmogelijk om aan een vast elftal te bouwen, maar zijn keuze tegen Burnley wordt interessant.