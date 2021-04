Wie op zoek is naar spanning zit dezer dagen goed in de Spaanse eerste klasse. Op vijf speeldagen van het einde staan vier clubs op drie punten van elkaar. En dat met nog enkele toppers in het verschiet. Een analyse van de titelpretendenten.

Hoe staan de topclubs in het Spaanse klassement ervoor? Na 33 speeldagen staan FC Barcelona, Real Madrid, Atético Madrid en Sevilla op slechts drie puntjes van elkaar. Na het 1-2-verlies van Barça gisteravond tegen Granada, ligt de strijd om het kampioenschap dus helemaal open. Atlético staat er nog altijd het best voor. Het heeft de beste verdediging en aanvallend moet het enkel Barcelona voor zich dulden. Opvallend: drie van de vier kandidaten voor de titel hebben evenveel zeges opgetekend. Het moge duidelijk zijn: het verschil zit hem in de details.

Ploeg P W G V DS Atlético 73 22 7 4 38 Real Madrid 71 21 8 4 32 Barcelona 71 22 5 6 46 Sevilla 70 22 4 7 23

Atlético Madrid: onder druk

Al sinds de negende speeldag staat Atléti op één week na aan kop in Spanje. De Colchoneros hadden ook al lang de titel kunnen vieren als ze niet zo wisselvallig waren de laatste tijd. Tussen oktober en januari wonnen de troepen van Diego Simeone maar liefst vijftien van de zestien wedstrijden. Na 21 speeldagen bedroeg de voorsprong op de eerste achtervolger elf punten. Maar de laatste drie maanden wisten ze nog maar één keer twee wedstrijden op rij te winnen.

Na die matige periode heeft Atlético echter als enige ploeg nog zijn lot in eigen handen. Nog vijf overwinningen en de Colchoneros pakken hun eerste titel sinds 2014. Ze beschikken over de beste verdediging maar hebben ook nog een lastig programma voor de boeg. Na een uitwedstrijd tegen Elche, moeten de Madrilenen nog tegen Barcelona en Real Sociedad, dat ook nog vijfde staat in het klassement. Ondanks zijn voorsprong staat Atlético dus onder druk en dat in een seizoen waar de titel voor het grijpen lag door de mindere vorm van Real Madrid en Barcelona.

Kan Yannick Carrasco Atlético een eerste titel sinds 2014 bezorgen? © GETTY

Real Madrid: op naar de dubbel

Al het hele seizoen moet Real Madrid inhalen, maar het zou zomaar eens aan het eind als winnaar over de streep komen. Tot november had de Koninklijke het erg moeilijk in de Spaanse competitie met drie nederlagen in zes wedstrijden. Maar sindsdien verloor Madrid nog maar één keer. Beter nog, Real Madrid is al twaalf wedstrijden ongeslagen in La Liga. En als enige overgebleven Spaanse club in het kampioenenbal maakt het nog kans op de dubbel titel-Champions League. En dat is al geleden van 2008.

Belangrijk om te weten, is dat bij een gelijke stand gekeken wordt naar de onderlinge confrontaties. Op dit moment zou Real Madrid zo voorbij Atlético en Barcelona gaan en won het ook al de heenwedstrijd tegen Sevilla. Gezien de enorm kleine verschillen aan kop van het klassement, kan dat dus het verschil maken.

Ondanks de lange afwezigheid van Sergio Ramos, wist Real Madrid de deur dicht te houden achterin. In de laatste drie wedstrijden in Spanje incasseerde het zelfs geen enkele goal. Maar de troepen van Zinédine Zidane hebben nog een moeilijk programma met onder meer thuiswedstrijden tegen Sevilla en Villarreal en een uitwedstrijd bij het vervelende Granada.

Kan Courtois zijn netten schoon houden tot aan het eind © GETTY

Barcelona: klaar om de troon te heroveren

Na vier overwinningen aan het begin van het seizoen, stortte het Catalaanse huis ineen met vier nederlagen op een rij. En ook in 2021 begon het goed aan het jaar met zeven opeenvolgende zeges en vervolgens nog eens vijf op een rij. Barcelona leek dus goed op weg om alsnog kampioen te spelen, maar de laatste wedstrijden loopt het weer wat minder met twee nederlagen in vier wedstrijden, nota bene de Clásico tegen Real Madrid en gisteravond nog tegen Granada.

Gedragen door een Lionel Messi in vorm - hij is Europees topschutter in 2021 - heeft Barcelona een grote kans om opnieuw kampioen te worden. De mannen van Ronald Koeman hebben ook nog eens de eenvoudigste kalender op papier met 'slechts' één topper tegen Atlético en voor de rest geen clubs uit de top 9.

Met Messi in topvorm heeft Barcelona een grote kans op de titel © GETTY

Sevilla: de complete underdog

Vierde, zevende, zesde, vierde, Sevilla heeft niet de gewoonte om kampioen te spelen de laatste jaren. Meer nog, zijn eerste en enige titel dateert al van 1946. Een plaats bij de top twee is dan alweer geleden van 1957 en op het podium eindigen deed de Zuid-Spaanse club voor een laatste keer in 2009. Dat Sevilla op dit moment nog meedoet voor de Graal is dus al een succes op zich. Met verzekerde deelname aan de Champions League volgend seizoen is het jaar van Julen Lopetegui en co nu al geslaagd. In tegenstelling tot de drie andere titelkandidaten heeft Sevilla dan ook geen enkele stress en dat zou misschien wel het verschil kunnen maken in de laatste rechte lijn.

Na een seizoensbegin met vijf nederlagen in de eerste twaalf wedstrijden, wist Sevilla zich te herpakken met een serie van twaalf ongeslagen wedstrijden vooraleer het verloor van Barcelona en Elche. Sindsdien verloor Sevilla niet meer en won het zelfs zijn laatste vijf wedstrijden. In het volste vertrouwen geloven de Andalusiërs in de titel, ook al betekent dat momenteel dat ze een bijna foutloos parcours moeten afleggen met nog moeilijke verplaatsingen naar Real en Villarreal.

Door Raphaël Deby

Hoe staan de topclubs in het Spaanse klassement ervoor? Na 33 speeldagen staan FC Barcelona, Real Madrid, Atético Madrid en Sevilla op slechts drie puntjes van elkaar. Na het 1-2-verlies van Barça gisteravond tegen Granada, ligt de strijd om het kampioenschap dus helemaal open. Atlético staat er nog altijd het best voor. Het heeft de beste verdediging en aanvallend moet het enkel Barcelona voor zich dulden. Opvallend: drie van de vier kandidaten voor de titel hebben evenveel zeges opgetekend. Het moge duidelijk zijn: het verschil zit hem in de details.Atlético Madrid: onder drukAl sinds de negende speeldag staat Atléti op één week na aan kop in Spanje. De Colchoneros hadden ook al lang de titel kunnen vieren als ze niet zo wisselvallig waren de laatste tijd. Tussen oktober en januari wonnen de troepen van Diego Simeone maar liefst vijftien van de zestien wedstrijden. Na 21 speeldagen bedroeg de voorsprong op de eerste achtervolger elf punten. Maar de laatste drie maanden wisten ze nog maar één keer twee wedstrijden op rij te winnen. Na die matige periode heeft Atlético echter als enige ploeg nog zijn lot in eigen handen. Nog vijf overwinningen en de Colchoneros pakken hun eerste titel sinds 2014. Ze beschikken over de beste verdediging maar hebben ook nog een lastig programma voor de boeg. Na een uitwedstrijd tegen Elche, moeten de Madrilenen nog tegen Barcelona en Real Sociedad, dat ook nog vijfde staat in het klassement. Ondanks zijn voorsprong staat Atlético dus onder druk en dat in een seizoen waar de titel voor het grijpen lag door de mindere vorm van Real Madrid en Barcelona.Real Madrid: op naar de dubbelAl het hele seizoen moet Real Madrid inhalen, maar het zou zomaar eens aan het eind als winnaar over de streep komen. Tot november had de Koninklijke het erg moeilijk in de Spaanse competitie met drie nederlagen in zes wedstrijden. Maar sindsdien verloor Madrid nog maar één keer. Beter nog, Real Madrid is al twaalf wedstrijden ongeslagen in La Liga. En als enige overgebleven Spaanse club in het kampioenenbal maakt het nog kans op de dubbel titel-Champions League. En dat is al geleden van 2008.Belangrijk om te weten, is dat bij een gelijke stand gekeken wordt naar de onderlinge confrontaties. Op dit moment zou Real Madrid zo voorbij Atlético en Barcelona gaan en won het ook al de heenwedstrijd tegen Sevilla. Gezien de enorm kleine verschillen aan kop van het klassement, kan dat dus het verschil maken. Ondanks de lange afwezigheid van Sergio Ramos, wist Real Madrid de deur dicht te houden achterin. In de laatste drie wedstrijden in Spanje incasseerde het zelfs geen enkele goal. Maar de troepen van Zinédine Zidane hebben nog een moeilijk programma met onder meer thuiswedstrijden tegen Sevilla en Villarreal en een uitwedstrijd bij het vervelende Granada.Barcelona: klaar om de troon te heroverenNa vier overwinningen aan het begin van het seizoen, stortte het Catalaanse huis ineen met vier nederlagen op een rij. En ook in 2021 begon het goed aan het jaar met zeven opeenvolgende zeges en vervolgens nog eens vijf op een rij. Barcelona leek dus goed op weg om alsnog kampioen te spelen, maar de laatste wedstrijden loopt het weer wat minder met twee nederlagen in vier wedstrijden, nota bene de Clásico tegen Real Madrid en gisteravond nog tegen Granada. Gedragen door een Lionel Messi in vorm - hij is Europees topschutter in 2021 - heeft Barcelona een grote kans om opnieuw kampioen te worden. De mannen van Ronald Koeman hebben ook nog eens de eenvoudigste kalender op papier met 'slechts' één topper tegen Atlético en voor de rest geen clubs uit de top 9.Sevilla: de complete underdogVierde, zevende, zesde, vierde, Sevilla heeft niet de gewoonte om kampioen te spelen de laatste jaren. Meer nog, zijn eerste en enige titel dateert al van 1946. Een plaats bij de top twee is dan alweer geleden van 1957 en op het podium eindigen deed de Zuid-Spaanse club voor een laatste keer in 2009. Dat Sevilla op dit moment nog meedoet voor de Graal is dus al een succes op zich. Met verzekerde deelname aan de Champions League volgend seizoen is het jaar van Julen Lopetegui en co nu al geslaagd. In tegenstelling tot de drie andere titelkandidaten heeft Sevilla dan ook geen enkele stress en dat zou misschien wel het verschil kunnen maken in de laatste rechte lijn.Na een seizoensbegin met vijf nederlagen in de eerste twaalf wedstrijden, wist Sevilla zich te herpakken met een serie van twaalf ongeslagen wedstrijden vooraleer het verloor van Barcelona en Elche. Sindsdien verloor Sevilla niet meer en won het zelfs zijn laatste vijf wedstrijden. In het volste vertrouwen geloven de Andalusiërs in de titel, ook al betekent dat momenteel dat ze een bijna foutloos parcours moeten afleggen met nog moeilijke verplaatsingen naar Real en Villarreal.Door Raphaël Deby