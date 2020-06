Saarbrücken staat vanavond in de halve finale van de Duitse beker tegen topclub Bayer Leverkusen, de ideale afsluiter van een meer dan geslaagd seizoen of zit er meer in?

Zou Gunter Thiebaut (43), tussen 2003 en 2006 spits bij 1. FC Saarbrücken, ook met verbazing het spectaculaire parcours van zijn ex-club volgen? Want 1. FC Saarbrücken is dit seizoen de stuntploeg in de Duitse beker. Nadat ze in augustus tweedeklasser Jahn Regensburg (3-2), eind oktober Bundesligaclub 1. FC Köln (3-2), begin februari tweedeklasser Karlsruher SC (0-0 na verlengingen, 5-3 na penalty's) en begin maart weer een Bundesligaclub, Fortuna Düsseldorf (1-1 en 7-6 na penalty's), versloegen, staat de vierdeklasser in de halve finale tegen topclub Bayer Leverkusen.

Het is een nog mooier bekerwonder dan dat van Magdeburg (2000/01) en Kiel (2011/12), die als vierdeklassers de laatste acht van de DFB-Pokal haalden.

Promotie belangrijker

Met in de andere halve finale ook nog Bayern München en Eintracht Frankfurt is Saarbrücken dus op z'n zachtst gezegd het klein duimpje. Maar hoe mooi het sprookje ook is, de Duitse beker was niet de hoofdprioriteit voor sportief directeur Marcus Mann (35), ondanks de miljoenen euro's aan premies die het ondertussen kreeg.

1. FC Saarbrücken vertoeft al zes seizoenen vrij anoniem in de vierde klasse en daar moest dringend komaf mee worden gemaakt. 'Onze hoofdbekommernis is de promotie', klonk het nog in maart.

In de hoofdstad van het Saarland, vlak bij Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg, leidde dat tot extra zenuwachtigheid. Begin december vorig jaar betaalde Dirk Lottner na zo'n vier jaar als coach het gelag, ondanks een eerste plaats in het klassement. De reden dat de 47-jarige moest vertrekken: te veel negatieve verwikkelingen.

Opvolger Lukas Kwasniok (38) wist meteen dat hij onder zware druk stond. En Kwasniok slaagde in zijn missie. Vorige week raakte bekend dat de Regionalliga Südwest niet meer afgespeeld wordt. Daardoor promoveert Saarbrücken als coronakampioen naar de derde klasse.

In het nadeel

Dat de halve finale tegen Leverkusen voor de vierdeklasser eigenlijk niet goed uitkomt, is een feit. Leverkusen is samen met de andere clubs uit de Bundesliga al terug aan het voetballen sinds midden mei. Saarbrücken, daarentegen, is in de Regionalliga Südwest niet kunnen herbeginnen en mist dus heel wat wedstrijdritme.

Bovendien moet het team nu ook de richtlijnen van de Bundesliga volgen, wat betekent dat het in quarantaine moet en dat de spelers enkele keren per week getest moeten worden.

Maar Saarbrücken heeft misschien één voordeel: het mag de halve finale betwisten in eigen huis. Maar een echt voordeel is dat misschien niet. De inkrimping van het eigen Ludwigsparkstadion van 25.303 plaatsen naar 16.000 (kostprijs: 46,5 miljoen euro) schiet immers niet op. Daarom wordt al sinds december 2015 uitgeweken naar het Hermann-Neubergerstadion in Völklingen, dat slechts over 6800 plekken beschikt. Bovendien moet de wedstrijd gespeeld worden voor lege tribunes en onderzoek wees al uit dat er dan nog maar weinig sprake is van thuisvoordeel.

Desondanks verkoopt de club wel 'spookkaartjes' voor de wedstrijd van 5, 10 en 15 euro. De fans krijgen een ticket en kunnen zo later toch zeggen dat ze er een beetje bij zijn geweest. De opbrengst van de kaartverkoop gaat naar het jeugd- en meisjesvoetbal bij Saarbrücken.

Finale in zicht

De vierdeklasser droomt zelfs van de finale tegen Bayern München. De spelers, die momenteel al in even in quarantaine verblijven, keken samen naar de Bundesligawedstrijd tussen Bayer Leverkusen en Bayern van dit weekend (2-4-winst voor Bayern).

'Het was geweldig om onze tegenstander in de finale aan het werk te zien', zei coach Kwasniok met een knipoog. 'Wat we ervan geleerd hebben? Dat het goed is dat we Bayern München pas in de eindstrijd treffen.'

Lees ook: Kai Havertz: de voetballer voor het komende decennium

Zou Gunter Thiebaut (43), tussen 2003 en 2006 spits bij 1. FC Saarbrücken, ook met verbazing het spectaculaire parcours van zijn ex-club volgen? Want 1. FC Saarbrücken is dit seizoen de stuntploeg in de Duitse beker. Nadat ze in augustus tweedeklasser Jahn Regensburg (3-2), eind oktober Bundesligaclub 1. FC Köln (3-2), begin februari tweedeklasser Karlsruher SC (0-0 na verlengingen, 5-3 na penalty's) en begin maart weer een Bundesligaclub, Fortuna Düsseldorf (1-1 en 7-6 na penalty's), versloegen, staat de vierdeklasser in de halve finale tegen topclub Bayer Leverkusen. Het is een nog mooier bekerwonder dan dat van Magdeburg (2000/01) en Kiel (2011/12), die als vierdeklassers de laatste acht van de DFB-Pokal haalden.Met in de andere halve finale ook nog Bayern München en Eintracht Frankfurt is Saarbrücken dus op z'n zachtst gezegd het klein duimpje. Maar hoe mooi het sprookje ook is, de Duitse beker was niet de hoofdprioriteit voor sportief directeur Marcus Mann (35), ondanks de miljoenen euro's aan premies die het ondertussen kreeg. 1. FC Saarbrücken vertoeft al zes seizoenen vrij anoniem in de vierde klasse en daar moest dringend komaf mee worden gemaakt. 'Onze hoofdbekommernis is de promotie', klonk het nog in maart.In de hoofdstad van het Saarland, vlak bij Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg, leidde dat tot extra zenuwachtigheid. Begin december vorig jaar betaalde Dirk Lottner na zo'n vier jaar als coach het gelag, ondanks een eerste plaats in het klassement. De reden dat de 47-jarige moest vertrekken: te veel negatieve verwikkelingen. Opvolger Lukas Kwasniok (38) wist meteen dat hij onder zware druk stond. En Kwasniok slaagde in zijn missie. Vorige week raakte bekend dat de Regionalliga Südwest niet meer afgespeeld wordt. Daardoor promoveert Saarbrücken als coronakampioen naar de derde klasse.Dat de halve finale tegen Leverkusen voor de vierdeklasser eigenlijk niet goed uitkomt, is een feit. Leverkusen is samen met de andere clubs uit de Bundesliga al terug aan het voetballen sinds midden mei. Saarbrücken, daarentegen, is in de Regionalliga Südwest niet kunnen herbeginnen en mist dus heel wat wedstrijdritme. Bovendien moet het team nu ook de richtlijnen van de Bundesliga volgen, wat betekent dat het in quarantaine moet en dat de spelers enkele keren per week getest moeten worden.Maar Saarbrücken heeft misschien één voordeel: het mag de halve finale betwisten in eigen huis. Maar een echt voordeel is dat misschien niet. De inkrimping van het eigen Ludwigsparkstadion van 25.303 plaatsen naar 16.000 (kostprijs: 46,5 miljoen euro) schiet immers niet op. Daarom wordt al sinds december 2015 uitgeweken naar het Hermann-Neubergerstadion in Völklingen, dat slechts over 6800 plekken beschikt. Bovendien moet de wedstrijd gespeeld worden voor lege tribunes en onderzoek wees al uit dat er dan nog maar weinig sprake is van thuisvoordeel.Desondanks verkoopt de club wel 'spookkaartjes' voor de wedstrijd van 5, 10 en 15 euro. De fans krijgen een ticket en kunnen zo later toch zeggen dat ze er een beetje bij zijn geweest. De opbrengst van de kaartverkoop gaat naar het jeugd- en meisjesvoetbal bij Saarbrücken.De vierdeklasser droomt zelfs van de finale tegen Bayern München. De spelers, die momenteel al in even in quarantaine verblijven, keken samen naar de Bundesligawedstrijd tussen Bayer Leverkusen en Bayern van dit weekend (2-4-winst voor Bayern).'Het was geweldig om onze tegenstander in de finale aan het werk te zien', zei coach Kwasniok met een knipoog. 'Wat we ervan geleerd hebben? Dat het goed is dat we Bayern München pas in de eindstrijd treffen.'