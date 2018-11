Vijf dingen om naar uit te kijken dit weekend

Premier League: Manchester City - Manchester United

Zondag 11 november, 17.30 uur (live op PlaySports 1)

Goed mogelijk dat we zondag een Manchester-derby krijgen zonder Belgen. Bij City is draaischijf Kevin De Bruyne (opnieuw) geblesseerd, Vincent Kompany is wel fit, maar speelt tegenwoordig maar één wedstrijd op de drie. De vorige twee duels zat de kapitein op de bank... misschien spaarde Pep Guardiola hem voor deze clash. Want Vince the Prince toont zich meestal op zijn (Paas)best tegen United. Herinner u de winnende kopbalgoal in april 2012, waarmee hij City op weg zette naar een eerste landstitel. Vorig seizoen in april deed hij dat nog eens over: opnieuw een rake kopbal uit een corner die City op weg leek te zetten naar een landstitel. Alleen haalde Man U nadien nog een 2-0 op om zo te voorkomen dat City mocht feesten tegen de grote rivaal.

Bij United werd Romelu Lukaku de voorbije twee partijen uit de selectie gelaten, sukkelend met de hamstrings. Ook Marouane Fellaini kampt al een heel seizoen met kleine pijntjes. Woensdag mocht Big Fella in de Champions League-kraker tegen Juventus het laatste kwartier wel opdraven, waarna hij de match deed kantelen. Onze gok? Mourinho houdt de twee Rode Duivels achter de hand als supersubs.

Sportief gezien blijft het verschil tussen beide grootmachten uit Manchester ook dit seizoen bijzonder groot. Terwijl José Mourinho al maanden een doodstrijd voert en zijn team -ondanks al die grote namen - amechtig ziet voetballen, heeft Pep Guardiola van de Citizens een onstopbare armada gemaakt. Na elf speeldagen nog ongeslagen in de Premier League en vooral: met een nooit eerder gezien dominantie. Gemiddeld 8,1 schoten op doel per match. 67,8 procent balbezit. Amper 2,1 schoten op doel tegen. Geen enkel ploeg deed ooit beter in de Premier League.

Mourinho zal niet één, maar twee bussen nodig hebben om de nul te houden. Of hanteert hij dezelfde tactiek als die waarmee hij de voorbije twee seizoenen een 0-0 en 2-3 zege uit de brand sleepte in het Etihad Stadium: agressieve pressing, veel overtredingen en vertragingsmanoeuvres? The Irritation Game. Guardiola vs Mourinho, het blijkt elke keer weer een clash van twee verschillende stijlen.

Serie A: Milan - Juventus

Zondag om 20u30, live op PlaySports 1

AC Milan snakt al jaren naar nieuwe triomfen en met de komst van topspits Gonzalo Higuaín deze zomer leek de club eindelijk weer titelambities te mogen koesteren. Helaas, net als vorig seizoen valt weer niet te tornen aan de suprematie van Juventus. Enkel Napoli en Inter kunnen enigszins volgen. AC Milan hoort net als Lazio en AS Roma bij the best of the rest.

Van Inter en Napoli werd eerder al verloren in deze campagne. Winst tegen Juventus zou een enorme boost betekenen, in de eerste plaats voor coach Gennaro Gattuso, al was het maar om de geruchten over de komst van Arsène Wenger de kop in te drukken.

Dat zal sowieso zonder Lucas Biglia moeten gebeuren, de voormalige aanvoerder van Anderlecht staat na een kuitoperatie enkele maanden langs de zijlijn. En ook Higuaín, gehinderd door een rugblessure, zal wellicht niet aantreden tegen zijn ex-club, die hem voor één seizoen uitleent aan Milan. Alle ogen dus op Suso, de Spaanse middenvelder, dit seizoen al goed voor acht assists en vijf goals in 14 matchen.

Langs Juve-kant weinig nieuws, de trein dendert rustig voort. Superster Cristiano Ronaldo is na een integratieperiode volledig aangepast, wat hij woensdag nog maar eens onderstreepte met een wonderlijk volleydoelpunt op pass van Bonucci, teruggekeerd na een mislukt avontuur bij Milan nota bene.

Meer dan ooit is Juventus een Oude Dame, met allemaal dertigers in de centrale as (Bonucci, Chiellini, Barzagli, Khedira, Matuidi, Ronaldo), maar dan eentje die nog aardig te been is. In de eigen competitie blijft het na elf speeldagen ongeslagen, enkel in de Champions League deze week kregen de mannen van Massimo Allegri een opdoffer te verwerken met de hold-up van Manchester United in het Allianz Stadium.

Sinds het in 2011 naar die nieuwe arena verhuisde, verloor Juventus nog maar tien keer in eigen huis over alle competities heen (189 wedstrijden). Benieuwd hoe ze zullen reageren op die frustrerende CL-nederlaag. Milan dreigt het kind van de rekening te worden.

Bundesliga: Borussia Dortmund - Bayern München

Zaterdag 10 november, 18.30 uur

De Duitse sensatiepers maakte gretig gebruik van de sportieve (mini)crisis in Beieren om een foto vrij te geven van de clubloze Oostenrijkse coach Ralph Hassenhüttl (ex-Lierse en KV Mechelen) op een terras in ... München. Maar zo ver zijn we nog niet bij de Rekordmeister, waar de gecontesteerde coach Niko Kovac zich gelukkig prijsde dat in de Champions League, weliswaar tegen AEK Athene, Robert Lewandowski nog eens de weg naar de netten vond.

De Pool zal zeker niet extra gemotiveerd moeten worden voor een bezoekje aan zijn ex-werkgever, waar de dertigjarige aanvaller tussen 2010 en 2014 maar liefst 74 keer scoorde in 131 duels. Bovendien doet FC Hollywood er goed aan om de kloof van vier punten na tien speeldagen niet te laten vergroten. Na de 4-0-thuistriomf tegen Atlético ging BVB in Madrid met 2-0 op het kampioenenbal, voor Axel Witsel en co het eerste verlies na vijftien officiële duels.

De juiste conclusies 'voor het leerproces van onze jonge spelersgroep' probeerde coach Lucien Favre daaruit te trekken, zoals door te verwijzen naar de 63 procent balbezit en dat Atlético in 17 van zijn laatste 21 CL-thuisduels afsloot met een clean sheet.

Ligue 1: AS Monaco - PSG

Zondag 11 november, 21 uur

Het Franse weekblad France Football pakte afgelopen week uit met een cover van Thierry Henry, met als ondertitel 'Zijn verborgen gezichten'. Een slechte timing, want even later ging AS Monaco met 0-4 de boot in tegen Club Brugge en was niemand nog geïnteresseerd in het mysterie Henry. Integendeel, na ook nog 1 op 12 in de competitie wordt het tijd dat de nieuwe coach zijn ware gelaat laat zien.

Het is natuurlijk niet eenvoudig om het tij te keren bij een ploeg die in een vormcrisis zit. Bovendien telt de ziekenboeg redelijk wat belangrijke geblesseerden: Aleksandr Golovin, Willem Geubbels, Stevan Jovetic en de twee keepers Diego Benaglio en Danijel Subasic. Tel daar nog de wisselvallige prestaties van Youri Tielemans en een schutterende Nacer Chadli bij en je hebt een zwalpende ploeg.

'Tegen AS Monaco hebben we dit seizoen niet eens onze beste CL-match gespeeld', stak Clubcoach Ivan Leko onbewust het mes nog wat dieper in de wonde. Zondag is het te hopen dat PSG-spits Kylian Mbappé, momenteel topschutter in de LIgue 1, zich genadig toont tegen zijn ex-club...

Veldrijden: Superprestige Gavere-Asper

Zondag 11 november, 14.30 uur (live op PlaySports 3)

Regerend wereldkampioen en Belgisch kampioen Wout Van Aert (24) zal deze week ongetwijfeld eens hebben terug gedacht aan de editie van vorig jaar en die van 2015, toen hij op het mythische parcours in en rond het kasteel Renier als eerste over de eindstreep bolde. Zeker gezien de alleenheerschappij van Mathieu van der Poel (23) de afgelopen weken, waarbij de Europees kampioen vaak na amper enkele ronden of minuten de rest van het deelnemersveld achter zich laat. De Nederlander won deze Superprestigemanche twee jaar geleden, voor Van Aert, en lijkt nu vastbesloten om na zijn eerdere zeges in Gieten, Boom en Ruddervoorde zijn voorsprong in de tussenstand verder kan uitbouwen. De renner telt daarin na drie manches 45 punten, voor Toon Aerts (40), Lars van der Haar (30) en Van Aert (28).