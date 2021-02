Met de zege op het WK voor clubs en zes prijzen op een jaar tijd doet de ex-middenvelder even goed als het legendarische Barcelona van 2009 met Pep Guardiola als succestrainer.

2,63

Zoveel punten op een maximum van 3 realiseert Hansi Flick (55) in de 68 duels dat hij de grootmacht uit Beieren onder zijn hoede heeft als hoofdtrainer. In totaal verzamelde hij een rapport van 179 op 204, wat overeenkomt met 88 procent. Een hoogst opzienbarend cijfer. Op 3 november 2019 nam de toenmalige assistent over van de doorgestuurde coach Niko Kovac, na een teleurstellende achttien op dertig in de Bundesliga.

4

Dat is het bedrag in miljoen euro dat Bayern München incasseert van de wereldvoetbalbond FIFA voor de eindzege in Qatar, waar de Duitse grootmacht via doelpuntenmaker Benjamin Pavard het met 1-0 haalde van het taaie Mexicaanse Tigres UANL. De recordkampioen zit daarmee aan vier overwinningen op dit wereldtoernooi, na eerder te hebben gewonnen in 1976, 2001 en 2013.

5

Zoveel nederlagen ten opzichte van zes prijzen, Flick speelt die waanzinnige statistiek klaar. Tweedeklasser Holstein Kiel was in de DFB-Pokal de laatste ploeg die dit seizoen won van Bayern München. Het team ontwikkelt zich onder zijn bewind tot een echte aanvalsmachine, waarbij hij Thomas Müller vanaf de invallersbank in de basiself dropte en meteen een prominente rol toebedeelde met assists en goals. Het doelsaldo 210-68 in 68 duels is op dat vlak veelzeggend.

7

Op zoveel fronten mag Benjamin Pavard (24) zich tegenwoordig regerend kampioen noemen. De rechterverdediger is met Frankrijk wereldkampioen, terwijl hij met Bayern München de laatste edities van de Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League, Europese supercup, Duitse supercup én het WK voor clubs op zijn naam schreef. Ook zijn team- en landgenoten Lucas Hernández en Corentin Tolisso realiseerden dit huzarenstukje, maar hun aandeel in het succes was minder prominent.

22

Zoveel (of weinig) spelers gebruikte Hansi Flick al dit seizoen om te strijden op meerdere fronten. Eigenlijk een klein aantal profs, gezien het grote aantal duels dat Bayern München nagenoeg elke drie wedstrijden afwerkt. Vorig seizoen viel de hoofdtrainer in totaal terug op 29 spelers, waarbij invallersdoelman Sven Ulreich, de Amerikaanse verdediger Chris Richards, de Nieuw-Zeelandse middenvelder Sarpeet Singh, Oliver Batista Meier, Renato Sanches, supertalent Jamal Musiala, Leon Dajaku en Kwasi Okyere Wriedt bijzonder kort hun opwachting maakten.

