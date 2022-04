Nu de mannen terug bij hun clubs zijn, was het aan de vrouwen om naar hun nationale teams te trekken. Sport/Voetbalmagazine licht enkele gebeurtenissen van de interlandperiode op en naast het veld uit



Terugkeer Ada HegerbergIn 2017 nam Ada Hegerberg afscheid van de Noorse nationale ploeg, omdat ze zich niet kon vinden de manier waarop de voetbalfederatie met de vrouwelijke internationals omging. Een van de grote problemen waren de vergoedingen, die kort na haar afscheid gelijk werden voor beide geslachten. De eerste winnares van de Ballon d'Or weigerde nog steeds te spelen, want haar strijd gaat om meer dan geld alleen. In 2020 vertelde ze aan the Guardian dat het ook om ongelijke kansen en problemen met voetbalvelden en materiaal ging.Dat de aanvalster van Olympique Lyonnais eind maart besloot terug te keren, had meerdere redenen. Ze miste het om haar land te vertegenwoordigen en haar visie op hoe ze het voetbal beter kan maken voor andere meisjes en vrouwen veranderde. Ook zag ze evolutie bij de Noorse Voetbalbond. Een belangrijke persoon daar was voorzitter Lise Klaveness, die beide partijen weer rond de tafel kreeg. Dat de twee nog samen speelden voor hun land en dezelfde visie hebben, maakte die gesprekken makkelijker volgens Hegerberg.Op 8 april trok de topscorer in de Women's Champions League voor het eerst in bijna vijf jaar weer een Noors shirt aan en heropende ze na 21 minuten haar doelpuntenrekening. Met een hattrick tegen Kosovo toonde Ada Hegerberg meteen dat ze terug is bij Noorwegen.50ste goal Ellen White Wayne Rooney's doelpuntenrecord voor Engeland is al een tijdje bedreigd, maar Harry Kane is niet langer topfavoriet om die 54ste goal eerst te halen. Lionesses-aanvalster Ellen White maakte tegen Noord-Macedonië haar vijftigste treffer en laat Kane achter zich, die op 49 doelpunten staat. Tegen Noord-Ierland had ze met een hattrick het record van Rooney met 53 goals kunnen evenaren, maar toen scoorde ze niet. In juni komt er een nieuwe kans, wanneer de Engelsen tegen de Red Flames en Nederland oefenen, en anders is er altijd nog het EK, al krijgt Kane tegen dan natuurlijk ook weer zijn kans. Overigens viel er in de wedstrijd tussen Noord-Ierland en Engeland wel een ander record te noteren: 15 348 mensen kwamen af op het duel. Nog nooit waren zo veel mensen aanwezig voor een vrouwenvoetbalwedstrijd in Noord-Ierland.Red FlamestenuesWEURO 2022 komt dichterbij en dat betekent nieuwe tenues voor onder andere de Spaanse, Duitse en Belgische vrouwen. De Red Flames krijgen daardoor voor het eerst een eigen uitrusting in de plaats van een afgeleide van die van de Rode Duivels. En er is al meteen een opvallend verschil: het thuisshirt is zwart in de plaats van het klassieke rood. De voetbalbond ziet de outfits als een eerbetoon aan de Red Flames en aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal, dus zullen de Rode Duivels het tenue ook eenmalig dragen tijdens een wedstrijd in de Nations League in juni. Van de shirts van de Zweden bestaat trouwens een limited edition met uitleg hoe je dat elftal moet verslaan. Een label in de kraag vertelt onder andere over een snel team dat sterk is op de counter. Daarbij hoort ook een document waarin de hoofdanalist van het team, Anders Eriksson, uitleg heeft over de speelsters en de tactiek. Afscheid Stephanie Labbé'Canada's minister van verdediging' beëindigde tijdens deze interlandbreak haar internationale carrière met een applauswissel in de 46ste minuut van de oefenwedstrijd tegen Nigeria. In januari ging keeper Stephanie Labbé ook al op pensioen bij haar club PSG en trainde ze nog in Canada voor die ene laatste wedstrijd. De Canadese doelvrouw kan terugkijken op 86 caps, 81 basisplaatsen en 44 clean sheets en vertrekt met een gouden Olympische medaille. Labbé was een van de sterkhouders in Tokio en van groot belang in de penaltyreeks die over goud besliste tegen Zweden. KwalificatieDe eerste drie Europese landen die naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland mogen, zijn bekend. Frankrijk won zijn acht wedstrijden tot nu toe en mag met nog twee speeldagen de tickets voor juli 2023 al boeken. Zweden speelde dan wel gelijk tegen Ierland, maar heeft met nog één wedstrijd te gaan negen punten voorsprong op nummer twee Finland. En het derde Europese dameselftal dat zich mag opmaken voor het WK is Spanje. Na de 0-2 tegen Schotland kan La Roja niet meer bijgebeend worden door diezelfde Schotten en de Hongaren. Door Margit Ghillemyn