Zaterdag om 15.30 uur is het zover. Dan staan de eerste wedstrijden in de Duitse eerste klasse op het programma. Waarom moet u absoluut kijken?

1. Wij willen voetbal zien!

Het is nu stilaan welletjes geweest. Die retrowedstrijden hebben hun charme, maar we snakken naar het echte werk, ook al is dat Fortuna Düsseldorf-FC Paderborn. De pilsjes Bitburger staan koud, de braadworsten zijn gehaald en de WhatsAppgroep 'KeinGelul' is gecreëerd. We zijn er klaar voor!

2. Een interessant luisterspel

Voetballen zonder publiek heeft ook zijn voordelen. Doordat je in het stadion een speld kan horen vallen, kan je alles horen wat er geroepen wordt.

Tactische aanwijzingen van Julian Nagelsmann, de bolwassing van Thomas Müller richting Serge Gnabry, het gevloek van Benito Raman,... Er zijn geen geheimen meer. Zet je de volumeknop helemaal open, dan kan je misschien zelfs het fezelen achter de hand verstaan.

Ook de bal die in het net ploft bij een doelpunt, zal nu écht goed hoorbaar zijn. Alsof die goal in je salon gescoord wordt. Wel zelf juichen graag.

3. Al wie da nie sprint

De titelstrijd (Bayern München heeft 4 punten voorsprong op Borussia Dortmund, 5 op RB Leipzig en 6 op Borussia Mönchengladbach), het degradatiegewoel (Werder Bremen en Paderborn zitten in slechte papieren), de topschutterstitel (Robert Lewandowski, 25 goals, of Timo Werner, 21 goals?),...

Interessant allemaal, maar wij hebben het wel voor nevenklassementjes. En zeker die waar de Belgen nog een rol in kunnen spelen. Thorgan Hazard prijkt op de vierde plaats van de ranking van spelers met meeste assists. Met 10 stuks volgt hij op veilige afstand van leider Thomas Müller (16). Ook Jadon Sancho (15) en Christopher Nkunku (12) moet hij nog voor zich dulden.

En wie wordt de sprintkoning van de Bundesliga? Het ziet ernaar uit dat die eer is weggelegd voor Achraf Hakimi, door Real Madrid uitgeleend aan Borussia Dortmund. Hij zit aan 841 sprints in 2045 speelminuten. Dat is 1 spurtje om de 2,5 minuut. Indrukwekkend. Maar eigenlijk doet Benito Raman, pas vierde in dat klassement met 667 sprints, beter. Hij deed dat immers op een totaal van 1355 speelminuten, wat neerkomt op 1 sprintje per 2 minuten. Run, Benito, run!

Achraf Hakimi

4. Coming men

De Bundesliga is een competitie geworden waar ontluikende talenten zeer goed gedijen. Denk maar aan sensatie Erling Haaland (19 jaar). Maar er zijn nog jongelingen die u in de gaten moet houden. Een drietal toppers in wording:

-Dayot Upamecano (21 jaar, RB Leipzig): de Franse verdediger geniet van de interesse van alle Europese topclubs. Er zijn er veel die 'de nieuwe Virgil van Dijk' genoemd worden, maar bij hem is dat niet onterecht. Nu de lijn nog doortrekken.

-Kai Havertz (20, Bayer Leverkusen): het lijkt een kwestie van tijd voor de nieuwe wonderboy van het Duitse voetbal de overstap maakt naar Bayern München. De jonge middenvelder is alleszins dit seizoen een vaste waarde op het middenveld van Peter Bosz.

-Jadon Sancho (20, Borussia Dortmund): de Engelse winger kan dit seizoen ongelooflijke statistieken voorleggen: 14 goals en 15 assists. Ook vorig seizoen raakte hij al aan 12 goals en 17 assists. Hoe lang kan Borussia hem nog houden?

5. Leuke wedstrijden

Bent u niet zo'n Bundesligafan maar wil u toch eens voetbal zien, stip dan de volgende matchen aan in uw agenda:

-Borussia Dortmund-Schalke 04 (zaterdag 16 mei, 15.30 uur): de zogeheten Kohlenpottderby wordt alvast gespeeld zonder Axel Witsel (geblesseerd), maar misschien ziet u wel Thorgan Hazard en Benito Raman in actie. Een knaller om het seizoen opnieuw op gang te trappen!

-Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen (zaterdag 23 mei): een duel tussen de nummers 4 en 5 in de competitie. Coach van Leverkusen is een zekere Peter Bosz, een garantie voor mooi voetbal.

-Borussia Dortmund-Bayern München (dinsdag 26 mei): deze midweekwedstrijd wordt best gewonnen door Dortmund wil het nog een kans maken op de titel.

-RB Leipzig-Borussia Dortmund (zaterdag 20 juni): iedereen is het er in Duitsland over eens dat Julian Nagelsmann dit seizoen iets moois heeft neergezet bij RB Leipzig; Borussia Dortmund is de enige tegenstander uit de top 5 die Die Roten Bullen nog rest en ze spelen ook nog eens thuis...

