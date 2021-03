Donderdag spelen de overblijvende ploegen de heenwedstrijd van de 1/16 finale in de Europa League. En daar zitten best interessante affiches tussen.

1. De kraker: Manchester United - AC Milan

De absolute topper is Manchester United - AC Milan. Beide ploegen staan hoog in hun nationale competitie. Voor AC Milan is dit tweeluik de ultieme kans om aan Europa te tonen dat ze terug tot de Europese (sub)top behoren. Met zicht op de Champions League volgend jaar zijn deze twee wedstrijden de ideale voorbereiding.

De Rossoneri hadden het in de vorige ronde niet gemakkelijk tegen Rode Ster Belgrado. Twee gelijke spelen waren juist genoeg om op basis van uitdoelpunten door te stoten.

In de heenwedstrijd kan AC Milan evenwel niet rekenen op Zlatan Ibrahimovic. Hij viel uit met een dijblessure tegen AS Roma, maar zou voor de terugwedstrijd misschien wel klaar geraken. Tot dan zal AC Milan moeten rekenen op Mario Mandzukic of Rafael Leão, de twee andere spitsen in de kern.

Bij Manchester United ging het in de vorige ronde vlotter. Met een 0-4-overwinning in Real Sociedad konden ze in de terugwedstrijd gas terugnemen. De generale repetitie op de topper verliep al vlot: dit weekend wonnen ze nog van Manchester City, dat 21 wedstrijden op rij had gewonnen, met 0-2.

De laatste keer dat AC Milan en Manchester United tegenover elkaar stonden was in 2010 in de 1/16 finales van de Champions League. Man U won toen 2-3 op verplaatsing en 4-0 thuis.

2. The battle of the underdogs: Molde-Granada

De Europa league brengt jaarlijks enkele verrassingen met zich mee. In de 1/8 finales spelen de twee overgebleven 'kneusjes' tegen elkaar. Molde en Granada verrasten vriend en vijand in de vorige ronde door respectievelijk Hoffenheim en Napoli uit te schakelen.

Beide ploegen deden nog nooit beter dan de achtste finales. Een van de ploegen zal het eigen record verbreken. Een interessante wedstrijd om volgen wordt het zeker: Granada is de potigste ploeg in de Europa League met maar liefst 30 gele kaarten en de bonkige Noren van Molde zijn beslist ook geen doetjes. Granada heeft wel een voordeel: Molde heeft amper wedstrijdritme, want de Noorse competitie gaat pas in april van start.

Molde leek in de vorige ronde nog enorm efficiënt tegen Hoffenheim © GETTY

3. Uitkijken naar drie spelers

De Europa League werkt dit jaar met een Fedex performance zone. Daarin maakt het een ranking van alle spelers gebaseerd op hun statistieken, gelinkt aan hun positie. Het mag geen verrassing zijn dat de top drie nog steeds meedoet in de 1/16 finale.

Bruno Fernandes staat al sinds het begin keizerlijk op de eerste plaats. Met twee doelpunten tegen Sociedad en een passing accuracy van 81 procent is hij de man die Man U naar de finale moet loodsen.

Gerard Moreno staat tweede in het lijstje. Met twee doelpunten tegen Salzburg was hij cruciaal voor Villareal. Het volgende tweeluik is tegen Dinamo Kiev, die het gehavende Club Brugge uitschakelde. De stugge verdediging van de Oekraïners zal zweten tegen de 28-jarige centrumspits.

Bukayo Saka sluit de top drie af. De jonge winger is het lichtpuntje in het tegenvallende seizoen van Arsenal. Met een doelpunt en drie assists is hij een belangrijke schakel in het aanvallend compartiment van The Gunners. Zij kunnen revanche nemen tegen Olympiakos. De Grieken schakelden Arsenal vorig jaar nog uit in de 1/16 finales.

4. Bekende gezichten bij Slavia Praag

Slavia Praag blijkt al jaren een stugge tegenstander in Europa en dat liete het in de vorige ronde nog maar eens zien. Na een doelpuntenloos gelijkspel in Praag losten de Tsjechen het in Leicester op met een 0-2-overwinning. Volgende tegenstander is Rangers, de Schotten lieten na twee spectaculaire wedstrijden Antwerp bedeesd achter.

Extra interessant om de wedstrijd te volgen: bij Slavia Praag spelen enkele bekende gezichten. Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht) speelt er sinds kort in het middenveld en heeft zijn goede vorm teruggevonden. Dit seizoen is hij al goed voor zeven doelpunten en zes assists. Bij Anderlecht kon hij de recordsom van tien miljoen nooit waarmaken, maar na tussenstops bij Sparta Praag, de grote rivaal, en Al-Ahli speelt de Roemeen in de Europa league met Slavia Praag.

Stanciu laat opnieuw van zich horen in de Tsjechische hoofdstad. © GETTY

Ook Simon Deli verdedigt de rood-witte kleuren van Slavia. De speler van Club Brugge wordt uitgeleend. Voor hem is het thuiskomen want hij speelde er al vier jaar. Sinds zijn uitleenbeurt speelde hij al vier wedstrijden.

Peter Olayinka, de flankaanvaller van Slavia Praag is ook geen onbekende in de Jupiler Pro League. De Nigeriaan stond drie jaar op de loonlijst van KAA gent. Na uitleenbeurten aan Dukla Praag en Zulte Waregem vertrok hij naar Slavia Praag. Sinds zijn komst in 2018 was hij al goed voor 22 doelpunten en 13 assists. Slavia Praag krijgt met ploeg-in-vorm Rangers een taaie tegenstander, maar ze bewezen al dat ze een gesel kunnen zijn voor eender welke ploeg.

5. Topschutter Vinicius

Voor doelpunten moet je bij Tottenham zijn. Carlos Vinicius is de enige in de top vijf van de topscorers die nog in de Europa League zit. Met zes doelpunten staat hij derde na Pizzi (Benfica) en Yazici (Lille) die allebei zeven keer scoorden. De Braziliaans aanvaller scoorde de vorige ronde drie keer tegen Wolfsberger.

Met Dinamo Zagreb krijgt Tottenham een iets taaiere tegenstander voorgeschoteld. Voor Vinicius wordt het echter afwachten of hij in de basis staat. Mourinho zou ook voor eerste keuze Harry Kane kunnen gaan. Die werd in de Europa League tot nu toe meestal gespaard.

