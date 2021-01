Het icoon van de Blues is bezig aan een erg lastig seizoen bij zijn Chelsea. Na een nieuwe nederlaag op het veld van Leicester (2-0) lijkt het einde stilaan nabij.

Frank Lampard zou volgens de gokkantoren de meeste kans hebben om als eerstvolgende Premier Leaguecoach ontslagen te worden. Hij maakt zelfs nog meer kans dan een Steve Bruce (Newcastle United) of Chris Wilder (Sheffield United) die met hun clubs nochtans in degradatiestrijd zitten. De resultaten die Frank Lampard kan voorleggen met Chelsea zijn namelijk niet denderend en het eerste waar naar gekeken wordt, is natuurlijk het puntenaantal. Met 29 punten na 19 wedstrijden staan de Blues pas op een 8ste plek, op 9 punten van leider Leicester waar dinsdagavond nog kansloos van werd verloren met 2-0. 29 punten uit 19 wedstrijden of 29/57 betekent ook net 51% van het totaal aantal punten. Een reden waarom Frank Lampard echt mag beginnen vrezen voor zijn job, is omdat nog nooit een coach het met dat rapport uithield bij Chelsea. Enkel José Mourinho (in zijn tweede termijn trouwens na een wedstrijd in Leicester ontslagen) en André Villas-Boas werden de laan uitgestuurd na minder dan 60% van de punten. Alle andere ontslagen coaches onder het bewind van grote man Roman Abramovitsj telden procentueel meer punten dan de huidige T1. Op zich lijkt er nog niet gek veel verloren voor Chelsea. Acht punten inhalen op de leider is een serieuze kloof, maar ook niet onmogelijk. Bovendien was hét doel voor dit seizoen om de Champions League te halen en daarvoor moeten ze slechts 5 punten goedmaken op Tottenham (al hebben de Spurs wel een match minder gespeeld).Waarom er dan wel zo negatief wordt gedaan rond Chelsea, is vanwege het karakterloze en trage spel van de Londenaren. Waar de Blues aan het begin van het seizoen nog massaal naar voren trokken en een doelpuntenmachine waren, is dat enkele maanden later niet meer het geval. Lampard focuste sinds oktober namelijk op de verdediging (met succes, want de volgende negen speeldagen slikte Chelsea slechts 2 tegendoelpunten), maar dat kwam de aanval niet ten goede. Ineens stokte het voorin.Het dieptepunt volgde begin deze maand tegen Manchester City. Al na 35 minuten stond Chelsea 3-0 in het krijt tegen Kevin De Bruyne en co en even leek er zelfs een herhaling van de historische 6-0-nederlaag tegen de Citizens in 2019 in de maak. Uiteindelijk werd het nog 'slechts' 3-1, maar het voetbal moet de supporters wel hebben doen denken aan die noodlottige avond in februari twee jaar geleden. Ook toen leek er geen enkele passie of grinta in het spel van Chelsea te zitten (u kent de beelden misschien nog wel van stilstaande spelers op het veld). En ook dinsdag tegen Leicester leken de Londenaars wel een vogel voor de kat tegen een sterk Leicester.Vorig jaar, in zijn eerste seizoen als T1 op Stamford Bridge, lukte het nochtans wel nog allemaal voor Lampard. Toen had de Engelse ex-speler van Chelsea alle krediet, want door een transferban tijdens de zomer kon de club geen vervanger halen voor Eden Hazard en leek een plek voor de Champions League nog veraf. Maar Lampard ging kijken bij de jeugdspelers en pikte er Tammy Abraham en Mason Mount uit die een uitstekende aanvulling bleken te zijn voor het team. Uiteindelijk wist Lampard zijn team nog in het slot van de competitie naar een vierde plek te leiden.Een jaar later heeft Chelsea opnieuw meer dan 200 miljoen uitgegeven aan toppers als Timo Werner, Hakim Ziyech en Kai Havertz. En daar kwamen ook Ben Chilwell, Thiago Silva en keeper Edouard Mendy bij. Allemaal spelers op posities die eigenlijk al werkten voor de Blues, maar waar nu een serieuze kwaliteitsinjectie werd doorgevoerd. Het doel: opnieuw internationaal meedoen.Maar met de nieuwe druk en de hoge verwachtingen lijkt Lampard het moeilijk te hebben. In de eerste maanden was Timo Werner nog een schot in de roos, maar ondertussen zit de Duitse goalgetter nog steeds maar aan 4 treffers en evenveel assists. En ook Hakim Ziyech leek even de verlosser van Chelsea te worden, maar zijn statistieken zijn nog matiger met 1 goal en 3 assists in de Premier League. Evengoed (of slecht) doet Kai Havertz het, van de jonge Duitser werd veel meer verwacht. Bij Bayer Leverkusen werd Havertz namelijk nog beschouwd als een van dé sterren van de toekomst en Chelsea moest een slordige 80 miljoen euro op tafel leggen vorige zomer.Het probleem van Lampard is dat hij niet goed weten hoe hij zijn toppers moet inpassen in zijn systeem. Kai Havertz werd bijvoorbeeld al op vijf verschillende posities uitgespeeld. Enkele weken geleden stelde Lampard een aantal aanwinsten niet op. De coach greep gewoon terug naar zijn spelers van vorig seizoen, met Abraham in plaats van Werner en Mount in plaats van Havertz. Wie daar zeker niet blij mee zal zijn geweest, is eigenaar Roman Abramovitsj. Hij wou deze zomer nog eens een team bijeen kopen om Liverpool en City uit te dagen voor de titel. In een periode waarin de andere topploegen nauwelijks iets konden uitgeven door corona, tastte de Rus diep in zijn geldbuidel en wist zo bijvoorbeeld met Kai Havertz een internationaal gewild toptalent binnen te halen. Dat was alweer geleden van Eden Hazard in 2014.Maar die spelers dan op de bank zien zitten tijdens de grote wedstrijden en zijn Chelsea op een achtste plek zien staan, zal Abramovitsj meer dan waarschijnlijk erg vervelen. En ook al is Frank Lampard een icoon van de club én een goeie vriend van de eigenaar (hij mocht bijvoorbeeld in 2008 twee weken op vakantie met zijn peperdure jacht), dan nog beschikt de Engelse voetballer niet over een eindeloos krediet. Abramovitsj is namelijk niet de persoon die emotionele beslissingen maakt. Draait het team niet, dan moet de coach weg. Geldt dat ook voor Lampard?Opvallende afwezige tijdens de wedstrijd op Leicester was Marina Granovskaia, de rechterhand van Abramovitsj en de eigenlijke grote baas op Stamford Bridge. Volgens insiders zou ze de wedstrijd vanop afstand hebben gevolgd en zou ze al met de toekomst bezig zijn. Lees: de zoektocht naar een nieuwe coach is begonnen.Op de lijst met beschikbare trainers staan momenteel ook wel enkele mooie namen met Thomas Tuchel, Massimiliano Allegri en Lucien Favre. De eerste keuze zou voorlopig liggen op een Duitse coach. Mocht het bestuur dat doen, dan zou dat best revolutionair zijn in West-Londen, want dat zou de eerste keer ooit zijn. Echt vreemd is dat nu ook weer niet. Met Thomas Tuchel en vooral Jürgen Klopp heeft Duitsland toptrainers. En het recente succes van RB Leipzig is ook de Europese topclubs niet ontgaan. Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann en Southamptoncoach Ralph Hasenhuttl, alle drie (ex-)coaches van de energiedrankenclub, zouden dan ook bij Chelsea hoog op het verlanglijstje staan. Bovendien staan Duitse coaches ook niet bekend om hun zeurende gedrag. Integendeel, Klopp en co denken altijd mee met de club en leggen weinig druk bij het management voor nieuwe namen. Makkelijke mensen om mee te werken dus. Dat heeft Abramovitsj wel graag. Het is eens iets anders dan een José Mourinho of Antonio Conte.