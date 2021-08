Vrijdagavond opent de Premier League opnieuw zijn deuren. Naar welke spelers wordt het dit seizoen uitkijken? Sport/Voetbalmagazine selecteerde er vijf.

Ivan Toney (25, Brentford)

Wat een traject heeft de 25-jarige Engelse aanvaller al afgelegd! Newcastle United stalde hem bij verschillende clubs uit de lagere Engelse reeksen. Het was het League Oneteam Peterborough dat hem definitief overnam. Daar was hij goed voor 49 doelpunten in twee seizoenen.

Brentford zag in hem een kans die het niet kon laten schieten. Ook voor The Bees was Ivan Toney van goudwaarde. In 45 wedstrijden legde de spits 31 ballen in het mandje en gaf hij 10 beslissende passes. Hij eindigde het seizoen als topschutter van de Championship. Zijn marktwaarde schoot meteen de hoogte in. De website Transfermarkt schat zijn huidige waarde op 28 miljoen euro.

Darragh MacAnthony, de voorzitter van Peterborough, ziet in Toney 'potentieel selectiemateriaal voor de Engelse nationale ploeg van volgend jaar'. Hoe dan ook zal hij de man zijn die men in de gaten moet houden bij de promovendus. Een overstap naar een absolute topclub volgend seizoen is zeker niet uitgesloten.

Ivan Toney © Mark D Fuller/Focus Images Ltd/S

Enock Mwepu (23, Brighton)

Alvorens de overstap naar Europa te maken kwam de nu 23-jarige middenvelder uit voor het Zambiaanse Napsa Stars en Kafue Celtic FC, twee teams uit zijn thuisland Zambia. Bij Kafue speelde hij maar een half seizoen, van januari tot juli. In de zomer van 2017 komt er een aanbod uit Europa.

FC Liefering, een Oostenrijkse amateurclub onder leiding van Red Bull Salzburg, geeft hem een kans. Hij zal er 29 wedstrijden spelen. Na een seizoen maakt hij de overstap naar de hoofdmacht. Drie jaar lang verdedigde de middenvelder de kleuren van de Oostenrijkse club onder het bewind van Red Bull.

Veelal was hij er centraal op het middenveld terug te vinden. In alle competities samen speelde Mwepu 119 wedstrijden voor Salzburg. Daarin kwam hij 18 keer tot scoren en 20 keer gaf hij de laatste pass.

Daarmee forceerde hij een overstap naar de Premier League. Brighton & Hove Albion, de club van Leandro Trossard, betaalde 23 miljoen euro voor de middenvelder. Daarmee is hij de duurste inkomende transfer uit de clubgeschiedenis.

Enock Mwepu © Belga Image

Ché Adams (25, Southampton)

De 25-jarige Schot, die in Leicester werd geboren, begon zijn carrière in een eerste elftal bij de amateurploegen Oadby Town en Ilkeston. Daar werd hij in 2014 opgemerkt door Sheffield United. Een ploeg die op dat moment in de League One speelde, het derde niveau.

Met Sheffield speelde de spits in totaal 47 competitiewedstrijden. Daarin kwam hij 11 keer tot scoren. Twee seizoenen later was het tijd voor een stap hogerop. Hij tekende een contract voor drie jaar bij Birmingham City, dat toen in de Championship speelde.

Ché Adams zou drie seizoenen de kleuren van Birmingham verdedigen. Daarna wilde hij een volgende stap in zijn carrière te zetten. Dat bracht hem in 2019 bij Southampton, waar hij aan zijn derde seizoen gaat beginnen. In alle competities samen maakte Ché Adams 13 doelpunten in 77 wedstrijden. Geen cijfers van een topspits, maar zeker niet slecht voor iemand die enkele jaren geleden nog bij een amateurclub speelde.

Ché Adams © GETTY

Bryan Gil (20, Tottenham)

De nog maar 20-jarige Bryan Gil groeide op in het Spaanse Barbate. Het was bij de lokale club dat hij zijn eerste pasjes in het voetbal zette. Op 10-jarige leeftijd kreeg hij een kans in de jeugdopleiding van Sevilla. Hij doorliep er alle jeugdreeksen, op een jaar bij Altair na, en speelde vanaf 2019 bij Sevilla B. Na een half seizoen maakte hij de overstap naar de hoofdmacht van de stad uit Andalusië.

Daar kwam hij niet veel aan spelen toe. Hij werd uitgeleend aan achtereenvolgens Leganés en Eibar. In 29 competitiewedstrijden voor de Baskische club kwam hij vier keer tot scoren en was hij goed voor drie assists. Het was niet voldoende om de degradatie te vermijden.

Toch wist hij zich in de kijker te spelen van Tottenham, ook al omdat bondscoach Luis Enrique hem in maart opriep voor de drie WK-kwalificatiewedstrijden die Spanje toen afwerkte. Hij maakte toen tegen Griekenland zijn debuut. The Spurs hadden een kleine 24 miljoen euro en Erik Lamela voor hem over.

Bryan Gil in actie voor Eibar © GETTY

Ismaïla Sarr (23, Watford)

De Senegalees was een van de grote smaakmakers vorig seizoen in de Championship. Met interesse van Liverpool en Manchester United had hij twee seizoenen geleden de kans om in de Premier League te blijven. Toch verkoos Ismaïla Sarr om mee te degraderen met Watford. Een keuze waar hij geen spijt van zou krijgen.

Tijdens dat jaartje op een lager niveau was de rechtsbuiten goed voor 13 doelpunten en ook deelde hij 10 assists uit. Daarmee speelde de duurste inkomende transfer van The Hornets het beste seizoen uit zijn carrière.

Sarr kreeg zijn opleiding bij Génération Foot, een voetbalclub uit de Senegalese hoofdstad Dakar. In 2016 trok hij naar FC Metz, de club waarmee Génération Foot nauw samenwerkt. In Metz zou hij een jaar voetballen om de overstap te maken naar Stade Rennes. Daar haalde Watford hem weg voor 30 miljoen euro.

De 23-jarige Senegalees speelde nog nooit in de kleuren van zijn nationale ploeg. Toch wordt Sarr bij Senegal al gezien als de logische opvolger van topspeler Sadio Mané.

Ismaïla Sarr © GETTY

